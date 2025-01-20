https://sarabic.ae/20250120/إعلام-صيني-يكشف-تفاصيل-المحادثة-الهاتفية-بين-شي-جين-بينغ-وترامب-1096973314.html
إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حددت لهجة العلاقات الصينية الأمريكية في... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T13:31+0000
2025-01-20T13:31+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في لحظة حاسمة حيث يراقب العالم كيف ستبني الدولتان، الصين وأمريكا، علاقاتهما في المستقبل، كانت هذه المكالمة الهاتفية ذات أهمية خاصة".ولفتت صحيفة "غلوبال تايمز الصينية الرسمية" إلى أنه وبعد المكالمة الهاتفية بين ترامب، وشي جين بينغ، سارع المتداولون إلى شراء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الصينية، وهو ما يعكس، في رأيهم، بشكل غير مباشر التوقعات العالمية بشأن إمكانية بداية جيدة للصين.ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فقد "ناقش ترامب وشي أيضا الأزمة الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.وكانت الصين أعلنت، يوم الجمعة، عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وهو نائب الرئيس الصيني، هان تشينغ.
https://sarabic.ae/20250117/بداية-جيدة-ترامب-والرئيس-الصيني-يكشفان-فحوى-اتصالهما-الأول-1096884921.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
أفادت وسائل إعلام صينية بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حددت لهجة العلاقات الصينية الأمريكية في المستقبل، ما جلب توقعات إيجابية للعالم بـ "بداية جيدة".
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في لحظة حاسمة حيث يراقب العالم كيف ستبني الدولتان، الصين وأمريكا، علاقاتهما في المستقبل، كانت هذه المكالمة الهاتفية ذات أهمية خاصة".
وأوضح المقال حقيقة أن الرئيسين تواصلا بشكل مباشر وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في هذه المرحلة المبكرة واتفقا على إنشاء قنوات اتصال استراتيجية تشير إلى أن كلا الجانبين يأملان في تحقيق تقدم أكبر في العلاقات الصينية الأمريكية من نقطة انطلاق جديدة.
ولفتت صحيفة "غلوبال تايمز الصينية الرسمية" إلى أنه وبعد المكالمة الهاتفية بين ترامب، وشي جين بينغ، سارع المتداولون إلى شراء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الصينية، وهو ما يعكس، في رأيهم، بشكل غير مباشر التوقعات العالمية بشأن إمكانية بداية جيدة للصين.
في سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، في بيان صحفي، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للاتصالات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مكالمة هاتفية.
ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فقد "ناقش ترامب وشي أيضا الأزمة الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وكانت الصين أعلنت، يوم الجمعة، عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وهو نائب الرئيس الصيني
، هان تشينغ.