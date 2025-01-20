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بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
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إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حددت لهجة العلاقات الصينية الأمريكية في... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T13:31+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في لحظة حاسمة حيث يراقب العالم كيف ستبني الدولتان، الصين وأمريكا، علاقاتهما في المستقبل، كانت هذه المكالمة الهاتفية ذات أهمية خاصة".ولفتت صحيفة "غلوبال تايمز الصينية الرسمية" إلى أنه وبعد المكالمة الهاتفية بين ترامب، وشي جين بينغ، سارع المتداولون إلى شراء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الصينية، وهو ما يعكس، في رأيهم، بشكل غير مباشر التوقعات العالمية بشأن إمكانية بداية جيدة للصين.ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فقد "ناقش ترامب وشي أيضا الأزمة الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.وكانت الصين أعلنت، يوم الجمعة، عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وهو نائب الرئيس الصيني، هان تشينغ.
https://sarabic.ae/20250117/بداية-جيدة-ترامب-والرئيس-الصيني-يكشفان-فحوى-اتصالهما-الأول-1096884921.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام صيني يكشف تفاصيل المحادثة الهاتفية بين شي جين بينغ وترامب

13:31 GMT 20.01.2025
© Getty Images / Poolالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Getty Images / Pool
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أفادت وسائل إعلام صينية بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حددت لهجة العلاقات الصينية الأمريكية في المستقبل، ما جلب توقعات إيجابية للعالم بـ "بداية جيدة".
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في لحظة حاسمة حيث يراقب العالم كيف ستبني الدولتان، الصين وأمريكا، علاقاتهما في المستقبل، كانت هذه المكالمة الهاتفية ذات أهمية خاصة".

وأوضح المقال حقيقة أن الرئيسين تواصلا بشكل مباشر وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في هذه المرحلة المبكرة واتفقا على إنشاء قنوات اتصال استراتيجية تشير إلى أن كلا الجانبين يأملان في تحقيق تقدم أكبر في العلاقات الصينية الأمريكية من نقطة انطلاق جديدة.

الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
"بداية جيدة".. ترامب والرئيس الصيني يكشفان فحوى اتصالهما الأول
17 يناير, 16:08 GMT
ولفتت صحيفة "غلوبال تايمز الصينية الرسمية" إلى أنه وبعد المكالمة الهاتفية بين ترامب، وشي جين بينغ، سارع المتداولون إلى شراء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الصينية، وهو ما يعكس، في رأيهم، بشكل غير مباشر التوقعات العالمية بشأن إمكانية بداية جيدة للصين.

في سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، في بيان صحفي، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للاتصالات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال مكالمة هاتفية.

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فقد "ناقش ترامب وشي أيضا الأزمة الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وكانت الصين أعلنت، يوم الجمعة، عن إرسالها لأول مرة، واحدا من أعلى مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، إلى حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وهو نائب الرئيس الصيني، هان تشينغ.
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