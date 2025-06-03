https://sarabic.ae/20250603/ترامب-الولايات-المتحدة-تجدد-مخزوناتها-من-الأسلحة-بوتيرة-غير-مسبوقة-1101246784.html
ترامب: الولايات المتحدة تجدد مخزوناتها من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة
ترامب: الولايات المتحدة تجدد مخزوناتها من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت في تجديد مخزوناتها من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T04:34+0000
2025-06-03T04:34+0000
2025-06-03T05:37+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
السلاح
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واشنطن – سبوتنيك. كتب ترامب على منصته في "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "لقد أجريت للتو محادثة رائعة مع قادة جيشنا". وأضاف: "إنهم أقوى عسكريين لدينا على الإطلاق، ورغم أننا نُخزّن الأسلحة بمعدل لم تشهده بلادنا من قبل. مع ذلك، نأمل ألا نضطر لاستخدامها أبدا".من جهة أخرى، أشار ترامب إلى أن هذا التجديد يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الردع العسكري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الهائلة في الصناعات العسكرية ستضمن تفوق الولايات المتحدة أمام أي تهديدات مستقبلية.وأشار إلى أن الإدارة تعمل على تسريع إنتاج الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، لتعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.يذكر أن البنتاغون اعترف، العام الماضي، بأن الدعم العسكري لأوكرانيا كشف عن مجموعة من المشاكل في المجمع العسكري الصناعي الأمريكي، بما في ذلك صعوبة الحفاظ على مخزون الأسلحة وتجديده وتوسيعه لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وهو ما يهدد جاهزية واشنطن القتالية.
https://sarabic.ae/20250603/ترامب-بموجب-اتفاقنا-المحتمل-مع-طهران-لن-نسمح-بأي-شكل-من-أشكال-تخصيب-اليورانيوم-1101246063.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السلاح, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, السلاح, العالم
ترامب: الولايات المتحدة تجدد مخزوناتها من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة
04:34 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 05:37 GMT 03.06.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت في تجديد مخزوناتها من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة.
واشنطن – سبوتنيك. كتب ترامب على منصته في "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي: "لقد أجريت للتو محادثة رائعة مع قادة جيشنا". وأضاف: "إنهم أقوى عسكريين لدينا على الإطلاق، ورغم أننا نُخزّن الأسلحة بمعدل لم تشهده بلادنا من قبل
. مع ذلك، نأمل ألا نضطر لاستخدامها أبدا".
من جهة أخرى، أشار ترامب إلى أن هذا التجديد يأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الردع العسكري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الهائلة في الصناعات العسكرية ستضمن تفوق الولايات المتحدة أمام أي تهديدات مستقبلية.
وأشار إلى أن الإدارة تعمل على تسريع إنتاج الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة، لتعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
يذكر أن البنتاغون اعترف، العام الماضي، بأن الدعم العسكري لأوكرانيا كشف عن مجموعة من المشاكل في المجمع العسكري الصناعي الأمريكي، بما في ذلك صعوبة الحفاظ على مخزون الأسلحة وتجديده وتوسيعه لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وهو ما يهدد جاهزية واشنطن القتالية.