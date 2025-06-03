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https://sarabic.ae/20250603/روسيا-تبتكر-مضخة-جديدة-لأجهزة-الغوص-العميق--1101271907.html
روسيا تبتكر مضخة جديدة لأجهزة الغوص العميق
روسيا تبتكر مضخة جديدة لأجهزة الغوص العميق
سبوتنيك عربي
ابتكر الباحثون في جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو مضخة جديدة لأنظمة أجهزة الغوص العميق، وهي أول ابتكار من نوعه في روسيا منذ 40 عاما. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T13:02+0000
2025-06-03T13:22+0000
مجتمع
روسيا
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وفقًا لتقريرالجامعة، المضخة مصنوعة من هيكل واحد من سبائك التيتانيوم ويمكنها تحمل ضغط على عمق يصل إلى أربعة كيلومترات. يتم التحكم في المحرك الكهربائي للمضخة بكتلة تعمل على ترانزستورات، والتي تم تطويرها أيضًا في الجامعة.يعمل المطورون حاليًا على إنتاج وحدات متسلسلة لتجهيز الغواصات المأهولة. ويعتقد العاملون في جامعة باومان أنها ستوسع من إمكانيات روسيا في مجال الأبحاث العلمية وعمليات الإنقاذ في أعماق البحار.
https://sarabic.ae/20250603/الشركات-الروسية-تنتقل-إلى-استخدام-البرمجيات-المحلية-1101259364.html
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روسيا, تكنولوجيا, علوم
روسيا, تكنولوجيا, علوم

روسيا تبتكر مضخة جديدة لأجهزة الغوص العميق

13:02 GMT 03.06.2025 (تم التحديث: 13:22 GMT 03.06.2025)
© Sputnikأجهزة الغوص العميق
أجهزة الغوص العميق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
© Sputnik
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ابتكر الباحثون في جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو مضخة جديدة لأنظمة أجهزة الغوص العميق، وهي أول ابتكار من نوعه في روسيا منذ 40 عاما.
وفقًا لتقريرالجامعة، المضخة مصنوعة من هيكل واحد من سبائك التيتانيوم ويمكنها تحمل ضغط على عمق يصل إلى أربعة كيلومترات. يتم التحكم في المحرك الكهربائي للمضخة بكتلة تعمل على ترانزستورات، والتي تم تطويرها أيضًا في الجامعة.
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وقال فلاديمير لوماكين، مدير مركز الهندسة "الآلات الهيدروليكية والأنظمة الهوائية" في جامعة باومان، إن الجهاز اجتاز جميع الاختبارات المطلوبة.

يعمل المطورون حاليًا على إنتاج وحدات متسلسلة لتجهيز الغواصات المأهولة. ويعتقد العاملون في جامعة باومان أنها ستوسع من إمكانيات روسيا في مجال الأبحاث العلمية وعمليات الإنقاذ في أعماق البحار.
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