https://sarabic.ae/20250603/مقتل-تونسي-برصاص-عنصري-في-فرنسا-تونس-تحذر-وباريس-تتحرك-1101247999.html
مقتل تونسي "برصاص عنصري" في فرنسا... تونس تحذر وباريس تتحرك
مقتل تونسي "برصاص عنصري" في فرنسا... تونس تحذر وباريس تتحرك
سبوتنيك عربي
أدان وزير الداخلية التونسي خالد النوري مقتل مواطن تونسي في جنوب فرنسا، داعيا باريس إلى حماية التونسيين، بينما ألقت السلطات الفرنسية القبض على المشتبه به. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T06:48+0000
2025-06-03T06:48+0000
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وأكد النوري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، إدانته لـ"الجريمة الإرهابية الغادرة"، مؤكدا أنها تسببت في حالة من الحزن والاستياء في تونس، حسبما جاء في بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية على موقعها الرسمي، يوم الاثنين.وطالب النوري بـ"توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا واعتماد مقاربة استباقية لتفادي مثل هذه الجرائم"، محذرا من أن "خطاب التحريض على الكراهية والتعصب يؤدي غالبا إلى هذه الجرائم البشعة".وأدان الوزير الفرنسي الجريمة "العنصرية الإرهابية" وأكد رفض فرنسا التام لكل ما يثير الفتنة، بينما قدمت الحكومة الفرنسية تعازيها لعائلة الضحية، مؤكدة أن القضاء سيفرض أقصى العقوبات على الجاني.ووقع الحادث السبت الماضي في مدينة بوجيه سور أرجان، ونتج عنه مقتل تونسي من مواليد 1979 بطلق ناري.يذكر أن نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تولت التحقيق في الحادث، بعد أن نشر المشتبه به تسجيلين عنصريين قبل وبعد إطلاق النار.واحتجزت السلطات الفرنسية المتهم وهو فرنسي من مواليد 1971، وعثر بحوزته على أسلحة آلية، وهو من هواة الرماية الرياضية.
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العالم, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار فرنسا
مقتل تونسي "برصاص عنصري" في فرنسا... تونس تحذر وباريس تتحرك
أدان وزير الداخلية التونسي خالد النوري مقتل مواطن تونسي في جنوب فرنسا، داعيا باريس إلى حماية التونسيين، بينما ألقت السلطات الفرنسية القبض على المشتبه به.
وأكد النوري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، إدانته لـ"الجريمة الإرهابية الغادرة"، مؤكدا أنها تسببت في حالة من الحزن والاستياء في تونس، حسبما جاء في بيان نشرته وزارة الداخلية التونسية على موقعها الرسمي، يوم الاثنين.
وطالب النوري بـ"توفير الحماية اللازمة للجالية التونسية في فرنسا واعتماد مقاربة استباقية لتفادي مثل هذه الجرائم"، محذرا من أن "خطاب التحريض على الكراهية
والتعصب يؤدي غالبا إلى هذه الجرائم البشعة".
وأدان الوزير الفرنسي الجريمة "العنصرية الإرهابية" وأكد رفض فرنسا التام لكل ما يثير الفتنة، بينما قدمت الحكومة الفرنسية
تعازيها لعائلة الضحية، مؤكدة أن القضاء سيفرض أقصى العقوبات على الجاني.
ووقع الحادث السبت الماضي في مدينة بوجيه سور أرجان، ونتج عنه مقتل تونسي من مواليد 1979 بطلق ناري.
يذكر أن نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية
تولت التحقيق في الحادث، بعد أن نشر المشتبه به تسجيلين عنصريين قبل وبعد إطلاق النار.
واحتجزت السلطات الفرنسية المتهم وهو فرنسي من مواليد 1971، وعثر بحوزته على أسلحة آلية، وهو من هواة الرماية الرياضية.