https://sarabic.ae/20250603/واحدة-من-أكبر-عمليات-الهروب-فرار-العشرات-من-السجناء-بعد-زلزال-في-باكستان-1101248870.html
"واحدة من أكبر عمليات الهروب"... فرار العشرات من السجناء بعد زلزال في باكستان
"واحدة من أكبر عمليات الهروب"... فرار العشرات من السجناء بعد زلزال في باكستان
سبوتنيك عربي
فر 213 سجينا من سجن مالير في مدينة كراتشي الباكستانية، ليل الاثنين، في حادثة غير مسبوقة، وقعت عقب سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة التي ضربت المنطقة. 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T07:41+0000
2025-06-03T07:41+0000
2025-06-03T07:41+0000
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وأوضح المفتش العام لشرطة إقليم السند، غلام نبي ميمون، أن إدارة السجن أخرجت نحو ألفي سجين من زنازينهم لإجراء تعداد بعد الزلزال، مما أتاح الفرصة لهروب السجناء، حسب صحيفة "داون" الباكستانية.ونقلت الصحيفة عن ميمون قوله إن معظم الفارين كانوا من مدمني المخدرات، الذين استغلوا حالة الفوضى للفرار.وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء بكثافة لمحاولة السيطرة على الوضع، مما أسفر عن مقتل سجين وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.وحتى صباح الثلاثاء، تمكنت السلطات من إعادة القبض على 78 من الفارين، بينما لا يزال 135 سجينا طلقاء، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق خاصة لملاحقة الهاربين، وأُعيد أحدهم إلى السجن بمساعدة والدته.وأعلنت حكومة إقليم السند عن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.وفي تصريح نقلته وسائل إعلام، قال ضياء الحسن لانجار، وزير الشؤون القانونية بإقليم السند إن هذه الواقعة هي "واحدة من أكبر عمليات الهروب في تاريخ باكستان".
https://sarabic.ae/20221029/الإفراج-عن-أقدم-معتقل-في-سجن-غوانتانامو-الأمريكي-وترحيله-إلى-وطنه-باكستان-قضى-18-عاما-دون-تهمة-1069598239.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, زلزال
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, زلزال
"واحدة من أكبر عمليات الهروب"... فرار العشرات من السجناء بعد زلزال في باكستان
فر 213 سجينا من سجن مالير في مدينة كراتشي الباكستانية، ليل الاثنين، في حادثة غير مسبوقة، وقعت عقب سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة التي ضربت المنطقة.
وأوضح المفتش العام لشرطة إقليم السند، غلام نبي ميمون، أن إدارة السجن أخرجت نحو ألفي سجين من زنازينهم لإجراء تعداد بعد الزلزال
، مما أتاح الفرصة لهروب السجناء، حسب صحيفة "داون" الباكستانية.
29 أكتوبر 2022, 10:17 GMT
ونقلت الصحيفة عن ميمون قوله إن معظم الفارين كانوا من مدمني المخدرات، الذين استغلوا حالة الفوضى للفرار.
وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء بكثافة لمحاولة السيطرة على الوضع، مما أسفر عن مقتل سجين وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.
وحتى صباح الثلاثاء، تمكنت السلطات من إعادة القبض على 78 من الفارين، بينما لا يزال 135 سجينا طلقاء، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق خاصة لملاحقة الهاربين، وأُعيد أحدهم إلى السجن
بمساعدة والدته.
وأعلنت حكومة إقليم السند عن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث
ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وفي تصريح نقلته وسائل إعلام، قال ضياء الحسن لانجار، وزير الشؤون القانونية بإقليم السند إن هذه الواقعة هي "واحدة من أكبر عمليات الهروب في تاريخ باكستان".