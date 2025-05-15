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تعليق مشانق... توتر شديد داخل سجن رومية اللبناني... فيديو
تعليق مشانق... توتر شديد داخل سجن رومية اللبناني... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد سجن رومية شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، أعمال شغب نفذها عدد من السجناء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، للمطالبة بإقرار... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T13:38+0000
2025-05-15T13:38+0000
لبنان
سجن
أعمال شغب
العالم العربي
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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "السجناء علقوا حبال مشانق داخل السجن، في إشارة إلى التهديد بشنق أنفسهم في حال لم يقر قانون العفو العام".وأضافت: "رفع المعتصمون لافتات عليها صورة أحمد الأسير، وكتب عليها: "ولا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان".وأوضحت أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين، حيث أقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتبارا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية.
https://sarabic.ae/20250511/انطلاق-المرحلة-الثانية-من-الانتخابات-البلدية-في-لبنان-وعون-يعتبرها-رسالة-إلى-الخارج-والداخل-1100391632.html
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لبنان, سجن, أعمال شغب, العالم العربي
لبنان, سجن, أعمال شغب, العالم العربي

تعليق مشانق... توتر شديد داخل سجن رومية اللبناني... فيديو

13:38 GMT 15.05.2025
© Photo / X - Social Mediaأعمال شغب في سجن روميه في لبنان
أعمال شغب في سجن روميه في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Photo / X - Social Media
تابعنا عبر
شهد سجن رومية شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، أعمال شغب نفذها عدد من السجناء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام المدروس وتخفيض السنة السجنية.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "السجناء علقوا حبال مشانق داخل السجن، في إشارة إلى التهديد بشنق أنفسهم في حال لم يقر قانون العفو العام".

وأشارت الوسائل إلى أنه بالتوازي، "نفّذ عدد من الإسلاميين اعتصاما في ساحة النجمة تزامنا مع الجلسة التشريعية للمطالبة بإقرار العفو العام".

وأضافت: "رفع المعتصمون لافتات عليها صورة أحمد الأسير، وكتب عليها: "ولا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان".
وأوضحت أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين، حيث أقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتبارا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".
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" كما أقر اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل قانون يجرّم إطلاق عيارات نارية في الهواء بعد تبني التعديل بمضاعفة العقوبة على مطلق النار، وسقطت صفة العجلة عن معظم اقتراحات القانون المعجّـلة المكررة وتمّت إحالتها إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها".

وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية.
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