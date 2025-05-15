https://sarabic.ae/20250515/تعليق-مشانق-توتر-شديد-داخل-سجن-رومية-اللبناني-فيديو----1100569530.html

تعليق مشانق... توتر شديد داخل سجن رومية اللبناني... فيديو

تعليق مشانق... توتر شديد داخل سجن رومية اللبناني... فيديو

سبوتنيك عربي

شهد سجن رومية شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، أعمال شغب نفذها عدد من السجناء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، للمطالبة بإقرار... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T13:38+0000

2025-05-15T13:38+0000

2025-05-15T13:38+0000

لبنان

سجن

أعمال شغب

العالم العربي

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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "السجناء علقوا حبال مشانق داخل السجن، في إشارة إلى التهديد بشنق أنفسهم في حال لم يقر قانون العفو العام".وأضافت: "رفع المعتصمون لافتات عليها صورة أحمد الأسير، وكتب عليها: "ولا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان".وأوضحت أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفع الجلسة بعد إقرار عدد من اقتراحات مشاريع القوانين، حيث أقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتبارا من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".وضم جدول أعمال الجلسة التشريعية 83 اقتراح قانون، بينها منع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج الظاهر أو المقنع للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وترحيل السوريين غير الشرعيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ووقف نزوحهم، وتخفيض السنة السجنية.

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لبنان, سجن, أعمال شغب, العالم العربي