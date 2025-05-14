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https://sarabic.ae/20250514/لبنان-مهرجانات-بيت-الدين-الدولية-تنطلق-وتوقعات-بموسم-سياحي-مميز-1100543266.html
لبنان... مهرجانات "بيت الدين" الدولية تنطلق وتوقعات بموسم سياحي مميز
لبنان... مهرجانات "بيت الدين" الدولية تنطلق وتوقعات بموسم سياحي مميز
سبوتنيك عربي
عاد مهرجان "بيت الدين" هذا العام ليستعيد نبضه الثقافي والفني، بعد غياب اضطراري في العام الماضي، فرضته الظروف القاسية التي مرّ بها جنوب لبنان وأهله. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T17:41+0000
2025-05-14T17:41+0000
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وأوضحت نورا جنبلاط، رئيسة "لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية"، "كذلك فرضت الحرب الإسرائيلية على غزة وما تعيشه فلسطين من حال إبادة جماعية متواصلة على مرأى العالم وصمته، غياب المهرجان العام الماضي".وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في القاعة الزجاجية بوزارة السياحة اللبنانية، أعلنت "لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية" عن برنامج صيف 2025 برعاية وزيرة السياحة لورا لحود، وبحضور وزيري الثقافة غسان سلامة، والإعلام بول مرقص، إلى جانب رئيسة اللجنة نورا جنبلاط، والفنانة جاهدة وهبي، والمخرج روي الخوري، إضافة إلى عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والسياحية.في كلمتها شدّدت وزيرة السياحة لورا لحود على أن الوزارة أصبحت "بيت المهرجانات من كل المناطق اللبنانية"، مشيرة إلى أن لبنان، "بلد اللقاء والفرح"، يستعيد عافيته من خلال الفعاليات الثقافية.وأضافت: "صيف بيت الدين بدأ، وصيف لبنان بدأ. والمستقبل، كما سنراه من مسرح القصر، يليق بأحلامنا... يليق بلبنان".وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، توقعت لحود عودة السياح هذا الصيف، قائلة: "نتوقّع أن يعود السياح هذا الصيف، إن شاء الله. نحن سعداء بانطلاق المهرجانات الثقافية مجددًا. اليوم كانت انطلاقة مهرجان بيت الدين الدولي، وبرنامجهم جميل جدًا. الزوار الذين سيأتون إلى لبنان سيتمكنون من اختيار الحفلات التي يفضلونها، بحسب أذواقهم، سواء كانت أوبرا، موسيقى شرقية، أو رقصًا، فهناك خيارات ترضي الجميع".وتابعت: "نحن نهتم كثيرًا بتحسين ما يمكن تحسينه في المطار، من استقبال وتأشيرات وانتظار، وحتى الطريق إلى المطار، نعمل كفريق واحد مع جميع الوزراء المعنيين، لنتمكن من تسهيل كل ما يمكن تسهيله، لتكون تجربة السائح في لبنان جيدة، منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، وليعود لاحقًا ويشجّع أصدقاءه على الزيارة، لا نملك أرقامًا دقيقة، لكننا نتوقع عددًا كبيرًا من السياح، بلا شك".أما وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، فأكّد بدوره على ضرورة الفصل بين السياسة والثقافة، معتبرًا أن "مهرجانات بيت الدين أعطت النموذج الطبيعي لتلك المسافة الضرورية بين القوى السياسية والرؤية الثقافية"، كما أعلن عن بدء أعمال ترميم قصر بيت الدين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بدعم خارجي، حفاظًا على هذا المعلم التاريخي.وقال في تصريحه لـ"سبوتنيك": "بدأنا العمل جدّيًا على تشكيل فريق هندسي لدراسة الحاجات، ثم لتأمين التمويل اللازم لإعادة الترميم الضروري. سنبدأ بهذا العمل يوم الثلاثاء المقبل، وسأذهب بنفسي إلى القصر برفقة المهندسين، لأننا نهتم طبعًا بهذا المعلم الأثري المهم، كما نهتم أيضًا بمهرجانات بيت الدين، لأنها كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا، أو قاطرةً، للسياحة الثقافية في لبنان".أما وزير الإعلام بول مرقص، فأكد أن لبنان يعيش "مهرجانات متواصلة" مع انطلاق العهد الجديد، مشيرًا إلى أن مهرجانات بيت الدين "جزء من هوية لبنان الثقافية"، ومشيدًا بدور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الفعاليات ودعمها.من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة المهرجانات السيدة نورا جنبلاط أن مهرجانات هذا العام تعود بعد انقطاع فرضته الظروف، لتقدّم "برنامجًا غنيًا ومتنوعًا يجمع بين الفنانين اللبنانيين والعالميين".وشدّدت على أن الثقافة، خصوصًا في الأوقات الصعبة، تبقى منارات أمل. كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على قصر بيت الدين، لافتة إلى أن اللجنة كانت ولا تزال تتولى صيانته وإنارته خلال المواسم الماضية.وفي تصريحها لـ"سبوتنيك"، قالت جنبلاط: "التحديات التي تواجه مهرجانات بيت الدين ليست جديدة، فهي انطلقت عام 1984 في ذروة الحرب اللبنانية، ويمكن القول إنها استقطبت مئات الآلاف من الزوار والمشاهدين في باحات القصر. استطاعت هذه المهرجانات الحفاظ على الإرث الثقافي والهوية اللبنانية الحضارية والمنفتحة".وتابعت: "واجهنا العديد من التحديات، لكننا نجحنا في إعداد برنامج يجمع بين كبار الفنانين، وهذا ما يهمنا. نطمح إلى صيف واعد نستقبل فيه الزوار كما كنا نفعل في السنوات التي تُعدّ العصر الذهبي للبنان. أنا متفائلة، ونحن جميعًا متفائلون بمهرجانات بيت الدين، ويمكن للجميع متابعتها أيضًا عبر المنصات الرقمية".وتنطلق المهرجانات في الثالث من يوليو/تموز بليلة أوبرالية مميزة، على أن يشهد 10 يوليو العرض العالمي الأول بعنوان "ديوانية حب"، وهو عمل غنائي طربي مبتكر يجمع بين الفنانات جاهدة وهبي، ريهام عبد الحكيم ولبانة القنطار.ويُعتبر مهرجان بيت الدين من أبرز التظاهرات الثقافية والفنية في لبنان والعالم العربي، إذ انطلقت أولى دوراته عام 1984 خلال سنوات الحرب اللبنانية، في مبادرة ثقافية جريئة هدفت إلى مقاومة الخراب بالفن، ونشر الأمل من قلب المعاناة.يقام المهرجان سنويًا في قصر بيت الدين، هذا المعلم التاريخي الذي يعود بناؤه إلى أوائل القرن التاسع عشر في عهد الأمير بشير الشهابي الثاني، ويتميّز بجماله المعماري الفريد وموقعه في قلب الشوف.
https://sarabic.ae/20220714/مهرجانات-بيت-الدين-الدولية-تنطلق-بحفلات-مجانية-1065049148.html
https://sarabic.ae/20180714/زياد-الرحباني-لبنان-بيت-الدين-مهرجانات-1033782879.html
https://sarabic.ae/20170702/فنان-فلسطيني-لبنان-1024853686.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, تقارير سبوتنيك
حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, تقارير سبوتنيك

لبنان... مهرجانات "بيت الدين" الدولية تنطلق وتوقعات بموسم سياحي مميز

17:41 GMT 14.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
عاد مهرجان "بيت الدين" هذا العام ليستعيد نبضه الثقافي والفني، بعد غياب اضطراري في العام الماضي، فرضته الظروف القاسية التي مرّ بها جنوب لبنان وأهله.
وأوضحت نورا جنبلاط، رئيسة "لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية"، "كذلك فرضت الحرب الإسرائيلية على غزة وما تعيشه فلسطين من حال إبادة جماعية متواصلة على مرأى العالم وصمته، غياب المهرجان العام الماضي".
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
مهرجانات بيت الدين الدولية تنطلق بحفلات مجانية
14 يوليو 2022, 09:00 GMT
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في القاعة الزجاجية بوزارة السياحة اللبنانية، أعلنت "لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية" عن برنامج صيف 2025 برعاية وزيرة السياحة لورا لحود، وبحضور وزيري الثقافة غسان سلامة، والإعلام بول مرقص، إلى جانب رئيسة اللجنة نورا جنبلاط، والفنانة جاهدة وهبي، والمخرج روي الخوري، إضافة إلى عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والسياحية.
في كلمتها شدّدت وزيرة السياحة لورا لحود على أن الوزارة أصبحت "بيت المهرجانات من كل المناطق اللبنانية"، مشيرة إلى أن لبنان، "بلد اللقاء والفرح"، يستعيد عافيته من خلال الفعاليات الثقافية.
وأضافت: "صيف بيت الدين بدأ، وصيف لبنان بدأ. والمستقبل، كما سنراه من مسرح القصر، يليق بأحلامنا... يليق بلبنان".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
1/1
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، توقعت لحود عودة السياح هذا الصيف، قائلة: "نتوقّع أن يعود السياح هذا الصيف، إن شاء الله. نحن سعداء بانطلاق المهرجانات الثقافية مجددًا. اليوم كانت انطلاقة مهرجان بيت الدين الدولي، وبرنامجهم جميل جدًا. الزوار الذين سيأتون إلى لبنان سيتمكنون من اختيار الحفلات التي يفضلونها، بحسب أذواقهم، سواء كانت أوبرا، موسيقى شرقية، أو رقصًا، فهناك خيارات ترضي الجميع".
وتابعت: "نحن نهتم كثيرًا بتحسين ما يمكن تحسينه في المطار، من استقبال وتأشيرات وانتظار، وحتى الطريق إلى المطار، نعمل كفريق واحد مع جميع الوزراء المعنيين، لنتمكن من تسهيل كل ما يمكن تسهيله، لتكون تجربة السائح في لبنان جيدة، منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته، وليعود لاحقًا ويشجّع أصدقاءه على الزيارة، لا نملك أرقامًا دقيقة، لكننا نتوقع عددًا كبيرًا من السياح، بلا شك".
الفنان زياد الرحباني خلال مهرجان بيت الدين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2018
مجتمع
زياد الرحباني يعود إلى جمهوره بأعمال جديدة ضمن مهرجانات بيت الدين
14 يوليو 2018, 10:11 GMT
أما وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، فأكّد بدوره على ضرورة الفصل بين السياسة والثقافة، معتبرًا أن "مهرجانات بيت الدين أعطت النموذج الطبيعي لتلك المسافة الضرورية بين القوى السياسية والرؤية الثقافية"، كما أعلن عن بدء أعمال ترميم قصر بيت الدين اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بدعم خارجي، حفاظًا على هذا المعلم التاريخي.
وقال في تصريحه لـ"سبوتنيك": "بدأنا العمل جدّيًا على تشكيل فريق هندسي لدراسة الحاجات، ثم لتأمين التمويل اللازم لإعادة الترميم الضروري. سنبدأ بهذا العمل يوم الثلاثاء المقبل، وسأذهب بنفسي إلى القصر برفقة المهندسين، لأننا نهتم طبعًا بهذا المعلم الأثري المهم، كما نهتم أيضًا بمهرجانات بيت الدين، لأنها كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا، أو قاطرةً، للسياحة الثقافية في لبنان".
أما وزير الإعلام بول مرقص، فأكد أن لبنان يعيش "مهرجانات متواصلة" مع انطلاق العهد الجديد، مشيرًا إلى أن مهرجانات بيت الدين "جزء من هوية لبنان الثقافية"، ومشيدًا بدور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الفعاليات ودعمها.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
1/1
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة المهرجانات السيدة نورا جنبلاط أن مهرجانات هذا العام تعود بعد انقطاع فرضته الظروف، لتقدّم "برنامجًا غنيًا ومتنوعًا يجمع بين الفنانين اللبنانيين والعالميين".
وشدّدت على أن الثقافة، خصوصًا في الأوقات الصعبة، تبقى منارات أمل. كما دعت إلى ضرورة الحفاظ على قصر بيت الدين، لافتة إلى أن اللجنة كانت ولا تزال تتولى صيانته وإنارته خلال المواسم الماضية.
وفي تصريحها لـ"سبوتنيك"، قالت جنبلاط: "التحديات التي تواجه مهرجانات بيت الدين ليست جديدة، فهي انطلقت عام 1984 في ذروة الحرب اللبنانية، ويمكن القول إنها استقطبت مئات الآلاف من الزوار والمشاهدين في باحات القصر. استطاعت هذه المهرجانات الحفاظ على الإرث الثقافي والهوية اللبنانية الحضارية والمنفتحة".
فنان فلسطيني يفتتح مهرجانات بيت الدين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2017
مجتمع
بالصور والفيديو...فنان فلسطيني يفتتح مهرجانات بيت الدين في لبنان
2 يوليو 2017, 11:11 GMT
وتابعت: "واجهنا العديد من التحديات، لكننا نجحنا في إعداد برنامج يجمع بين كبار الفنانين، وهذا ما يهمنا. نطمح إلى صيف واعد نستقبل فيه الزوار كما كنا نفعل في السنوات التي تُعدّ العصر الذهبي للبنان. أنا متفائلة، ونحن جميعًا متفائلون بمهرجانات بيت الدين، ويمكن للجميع متابعتها أيضًا عبر المنصات الرقمية".
وتنطلق المهرجانات في الثالث من يوليو/تموز بليلة أوبرالية مميزة، على أن يشهد 10 يوليو العرض العالمي الأول بعنوان "ديوانية حب"، وهو عمل غنائي طربي مبتكر يجمع بين الفنانات جاهدة وهبي، ريهام عبد الحكيم ولبانة القنطار.
ويُعتبر مهرجان بيت الدين من أبرز التظاهرات الثقافية والفنية في لبنان والعالم العربي، إذ انطلقت أولى دوراته عام 1984 خلال سنوات الحرب اللبنانية، في مبادرة ثقافية جريئة هدفت إلى مقاومة الخراب بالفن، ونشر الأمل من قلب المعاناة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
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© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
2/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
3/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
4/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
5/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
6/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
7/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
8/10
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
9/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
10/10
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
مهرجانات "بيت الدين" الدولية بلبنان
يقام المهرجان سنويًا في قصر بيت الدين، هذا المعلم التاريخي الذي يعود بناؤه إلى أوائل القرن التاسع عشر في عهد الأمير بشير الشهابي الثاني، ويتميّز بجماله المعماري الفريد وموقعه في قلب الشوف.
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