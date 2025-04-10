عربي
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
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لقاء سبوتنيك
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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11:03 GMT
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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وزير الثقافة اللبناني: لا نلبي مطالب أمريكية وسلاح "حزب الله" لن يكون سببا للانفجار
وزير الثقافة اللبناني: لا نلبي مطالب أمريكية وسلاح "حزب الله" لن يكون سببا للانفجار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، أن لبنان لا يلبي المطالب الأمريكية، مؤكدا أن الجيش اللبناني يقوم بما يستطيع في عملية نزع سلاح "حزب الله". 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T13:00+0000
2025-04-10T13:11+0000
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وتتطرق الدكتور غسان سلامة، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" إلى اللقاءات الروسية- الأمريكية، مؤكداً أن هذه اللقاءات غيرت في النظام العالمي، قائلا: "ترامب يبحث عن صفقة، وهو أفهم الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، أنه لا يمكن له ان يتمسك بشروطه القصوى لكنه بقي يدعمه بالسلاح والعتاد".وأشار إلى أنه "على الرغم من المشاروات لم يتم التوصل إلى الشروط التي تؤدي إلى هدنة بين الطرفين".سلامة: اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوق على العسكريوفي الملف اللبناني، أشار سلامة إلى أنه "كان لدى أورتاغوس هميّن أساسيين خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول: عسكري ويتركز حول نزع سلاح "حزب الله" وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو وشرط أساسي لتدفق المساعدات إلى لبنان"، والثاني: اقتصادي يتعلّق بالإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوبة من الحكومة، مشيراً إلى "معرفتها الدقيقة بنوع التشريعات التي تنوي الحكومة الدفع بها إلى مجلس النواب ونوع الشروط التي تضعها المنظمات الدولية على لبنان ومدى تقدّم لبنان أو تأخره في تبنّي هذه التشريعات"، وبرأيه أن "اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري".سلامة: من يعتقد أن السرّية المصرفية لا زالت سارية في لبنان "ساذج"وفي ما يتعلّق بموضوع الإصلاحات، رأى وزير الثقافة اللبناني أن "الحكومة تقوم بما عليها واعتمدت مشروع قانون "السرّية المصرفية"، آملاً أن "يتبناه مجلس النواب".كما تحدّث عن "قيام الحكومة أيضاً بإعداد قانون "إعادة هيكلة النظام المصرفي" الذي سيتحول إلى مشروع قانون في الأيام المقبلة".سلامة: البنك الدولي طلب اختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعماروفي السياق، كشف سلامة عن "طلب ثالث جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس وغيرها من الدول، وهو أن يتم اختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي، في 21 من نيسان"، قائلا: "هذا ما سنقدم عليه قبل هذا التاريخ".سلامة: إذا حصل انفجار في لبنان لن يكون موضوع السلاح سببهوإذ أكد سلامة أن "استمرار إسرائيل بإنتهاك القرار 1701، واحتلالها للتلال الخمس والإغتيالات التي تقوم بها مؤشّر على قلّة إحترام إسرائيلية للقواعد الدولية"، ولفت إلى أن "موضوع السلاح مختلف فهو شأن داخلي لبناني واتفقنا أّن يكون حصرياً بيد الدولة".وفي هذا الإطار، أكد أنه "رغم إمكانية لبنان المالية الضئيلة حاليا لكن العمل جار لتسريع تسليح الجيش ورفع جهوزيته ومستوى عتاده"، وأضاف أن "الرغبة بالبحث والتفاهم الداخلي على المستوى الوطني في الاستراتيجية التي سنعتمدها للسنوات العشر المقبلة أمر طبيعي وضروري، لكن لا يمكن اختزاله فقط بمسألة السلاح".ورداً على سؤال حول إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح "حزب الله"، قال سلامة: "لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه"، معتبراً أنه "إذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح هو سببه".سلامة: تلقيت الدعم من السفير الروسي بعد قراري تحويل المكتبة العامة إلى المركز الثقافي الأول في بيروتوبعيدا من السياسة، تحدث سلامة عن العلاقات الثقافية بين لبنان وروسيا، كاشفا عن "تلقيه الدعم من السفير الروسي في لبنان بعد قراره تحويل المكتبة العامة إلى المركز الثقافي الأول في بيروت، من خلال استقطاب كتّاب وعازفين من روسيا إلى لبنان".وأكد سلامة على أن "روسيا قادرة على تطوير صورة إيجابية لا سيما في المجال الثقافي". ومن جهة ثانية، شدد على "مصلحة لبنان بالإنسياب الطبيعي للقمح الروسي والأوكراني لأن عدم انسيابه يزيد من أسعار القمح الذي يستورده البلد".سلامة: الخطر سيبقى قائما إن عادت "حماس" إلى حكم قطاع غزةوفي الشأن الفلسطيني، أعرب سلامة عن "عدم تفاؤله"، لافتاً إلى أن "الحكومة الإسرائيلية دخلت في مشروع تنظيف عرقي في غزة بعيد المدى وتعمل على ترحيل الفلسطينيين بالتالي، فإن أي عودة للتفاهمات المرحلية حول الرهائن من جهة، والأسرى من جهة أخرى، ووقف إطلاق النار قد يكون نوع من "الأسبرين" أمام المأساة الكبرى التي يعيشها القطاع بين أهله وأرضه".سلامة: لكن هل ستتمكن الإدارة الجديدة من جمع سوريا؟وعن سوريا والعلاقات التي تجمع الرئيس الأمريكي بنظيره التركي، وصفها سلامة بـ"الودّية"، مشيراً إلى أنه رغم "التأفف الإسرائيلي من الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا لكن في أمريكا من يعتقد أن هذا الدور مقبول وإيجابي".سلامة: إيران والولايات المتحدة لا يريدان الحرب لكنها ليست مستحيلةالوزير اللبناني تطرّق إلى المشاورات الأمريكية- الإيرانية، ورأى أن "ترامب لا يريد الحرب مع إيران بل صفقة معها"، مشيراً إلى أن "توقيف المشروع النووي والتركيز على ضرورة وقف التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، أمران يسعى إليهما الأمريكي".وتابع سلامة: "إمكانيات إيران انخفضت بشكل كبير في المنطقة وهذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية تكريسه".سلامة: لا أعتمد على الإعلام الغربي وحدهوأشاد الوزير اللبناني "بدور وسائل الإعلام في نقل الخبر"، مؤكدًا "أهمية الإعلام الذي يقدّم الرواية البديلة في ظل هيمنة الإعلام الغربي على المشهد الإعلامي العالمي".وقال: "لم أعتمد يومًا على الإعلام الغربي وحده، فعندما أبحث عن خبر ما، أحرص على الرجوع إلى مصدره الأصلي، لا إلى وسيلة إعلام مُحدّدة".وتمنّى سلامة التوفيق والنجاح لـ"سبوتنيك"، مشدّدًا على أهميّة الإطلاع على سرديات متعدّدة واعتماد مصادر متنوعة لفهم الخبر بصورة شاملة.رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها... فيديوقائد الجيش اللبناني: إسرائيل هي العدو الأول الذي يصر على انتهاك سيادة بلادنا
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الثقافة اللبناني: لا نلبي مطالب أمريكية وسلاح "حزب الله" لن يكون سببا للانفجار

13:00 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 13:11 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Sputnikوزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة
وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
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أكد وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، أن لبنان لا يلبي المطالب الأمريكية، مؤكدا أن الجيش اللبناني يقوم بما يستطيع في عملية نزع سلاح "حزب الله".
وتتطرق الدكتور غسان سلامة، في حديث مع وكالة "سبوتنيك" إلى اللقاءات الروسية- الأمريكية، مؤكداً أن هذه اللقاءات غيرت في النظام العالمي، قائلا: "ترامب يبحث عن صفقة، وهو أفهم الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، أنه لا يمكن له ان يتمسك بشروطه القصوى لكنه بقي يدعمه بالسلاح والعتاد".
وأشار إلى أنه "على الرغم من المشاروات لم يتم التوصل إلى الشروط التي تؤدي إلى هدنة بين الطرفين".

سلامة: اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوق على العسكري

وفي الملف اللبناني، أشار سلامة إلى أنه "كان لدى أورتاغوس هميّن أساسيين خلال لقائها الوزراء في لبنان، الأول: عسكري ويتركز حول نزع سلاح "حزب الله" وضرورة حصره بيد الدولة اللبنانية وهو وشرط أساسي لتدفق المساعدات إلى لبنان"، والثاني: اقتصادي يتعلّق بالإصلاحات المالية والإقتصادية المطلوبة من الحكومة، مشيراً إلى "معرفتها الدقيقة بنوع التشريعات التي تنوي الحكومة الدفع بها إلى مجلس النواب ونوع الشروط التي تضعها المنظمات الدولية على لبنان ومدى تقدّم لبنان أو تأخره في تبنّي هذه التشريعات"، وبرأيه أن "اهتمام أورتاغوس بالجانب الاقتصادي يتفوّق على الشأن العسكري".
© Sputnik . Sputnikوزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة
وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة
© Sputnik . Sputnik
ورأى سلامة أنه على الرغم من أن "التطبيع لم يكن ضمن برنامج زيارة الموفدة الأمريكية إلى لبنان لكن يجب أخذه على محمل الجد"، مؤكداً "وحدة الموقف الرئاسي والوزاري في المحادثات مع اورتاغوس"، قائلاً: "موقفنا واضح، الجيش يقوم بما يستطيع بالنظر لتجهيزاته في عملية نزع سلاح "حزب الله""، معتبراً أن "الاهتمام بالناس وإعادة بناء منازلهم يجب ان يذهب بالتوازي مع نزع سلاح "حزب الله"".
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صندوق النقد يحذر من عدم امتلاك لبنان لـ"رفاهية الوقت"
أمس, 15:51 GMT

سلامة: من يعتقد أن السرّية المصرفية لا زالت سارية في لبنان "ساذج"

وفي ما يتعلّق بموضوع الإصلاحات، رأى وزير الثقافة اللبناني أن "الحكومة تقوم بما عليها واعتمدت مشروع قانون "السرّية المصرفية"، آملاً أن "يتبناه مجلس النواب".
ووصف سلامة كل "من يعتقد أن السرّية المصرفية لا زالت سارية في لبنان بالـ"ساذج"، مشددا على "مطالبته بهذا القانون لأنه سيساعد لبنان على الخروج من المنطقة الرمادية التي وضع بها".
كما تحدّث عن "قيام الحكومة أيضاً بإعداد قانون "إعادة هيكلة النظام المصرفي" الذي سيتحول إلى مشروع قانون في الأيام المقبلة".
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صندوق النقد الدولي: التصعيد في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة
3 أكتوبر 2024, 18:01 GMT

سلامة: البنك الدولي طلب اختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار

وفي السياق، كشف سلامة عن "طلب ثالث جاء من البنك الدولي، تبنته أورتاغوس وغيرها من الدول، وهو أن يتم اختيار قيادة جديدة لمجلس الإنماء والإعمار قبل مباحثات صندوق النقد الدولي، في 21 من نيسان"، قائلا: "هذا ما سنقدم عليه قبل هذا التاريخ".
وناشد سلامة اللبنانيين قائلاً: "نحن لا نلبي مطالب أمريكية بل نعمل وفق سياسة نعتبرها من مصلحة لبنان لإعادة النمو الاقتصادي".
العسكريون المتقاعدون اعتصموا أمام مصرف لبنان والتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
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25 يوليو 2024, 06:56 GMT

سلامة: إذا حصل انفجار في لبنان لن يكون موضوع السلاح سببه

وإذ أكد سلامة أن "استمرار إسرائيل بإنتهاك القرار 1701، واحتلالها للتلال الخمس والإغتيالات التي تقوم بها مؤشّر على قلّة إحترام إسرائيلية للقواعد الدولية"، ولفت إلى أن "موضوع السلاح مختلف فهو شأن داخلي لبناني واتفقنا أّن يكون حصرياً بيد الدولة".
وفي هذا الإطار، أكد أنه "رغم إمكانية لبنان المالية الضئيلة حاليا لكن العمل جار لتسريع تسليح الجيش ورفع جهوزيته ومستوى عتاده"، وأضاف أن "الرغبة بالبحث والتفاهم الداخلي على المستوى الوطني في الاستراتيجية التي سنعتمدها للسنوات العشر المقبلة أمر طبيعي وضروري، لكن لا يمكن اختزاله فقط بمسألة السلاح".
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26 يونيو 2024, 05:26 GMT
كما أشار وزير الثقافة اللبنانية في حديثه إلى "أنه لم يسمع أي انتقاد أو تحفظ من أي وزير، خاصة على ما ورد في البيان الوزاري لجهة حصر السلاح من جهة وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية من جهة أخرى".
ورداً على سؤال حول إمكانية عقد مؤتمر وطني لنزع سلاح "حزب الله"، قال سلامة: "لا مانع من مؤتمر وطني، لكن هذه السجالات مملة والجيش يقوم بواجبه"، معتبراً أنه "إذا حصل انفجار في لبنان فلن يكون موضوع السلاح هو سببه".
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
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18 أبريل 2024, 17:45 GMT

سلامة: تلقيت الدعم من السفير الروسي بعد قراري تحويل المكتبة العامة إلى المركز الثقافي الأول في بيروت

وبعيدا من السياسة، تحدث سلامة عن العلاقات الثقافية بين لبنان وروسيا، كاشفا عن "تلقيه الدعم من السفير الروسي في لبنان بعد قراره تحويل المكتبة العامة إلى المركز الثقافي الأول في بيروت، من خلال استقطاب كتّاب وعازفين من روسيا إلى لبنان".
كما لفت إلى "إطلاق الموسم الجديد من "مهرجانات بعلبك" رغم الظروف الأمنية الراهنة"، مؤكداً "تمسك اللبنانيين بالإبداع حتى في أصعب الظروف".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
وزير لبناني: أضرار الحرب 14 مليار دولار وروسيا عرضت تقديم المساعدة للبنان
14 مارس, 19:50 GMT
وأكد سلامة على أن "روسيا قادرة على تطوير صورة إيجابية لا سيما في المجال الثقافي". ومن جهة ثانية، شدد على "مصلحة لبنان بالإنسياب الطبيعي للقمح الروسي والأوكراني لأن عدم انسيابه يزيد من أسعار القمح الذي يستورده البلد".

سلامة: الخطر سيبقى قائما إن عادت "حماس" إلى حكم قطاع غزة

وفي الشأن الفلسطيني، أعرب سلامة عن "عدم تفاؤله"، لافتاً إلى أن "الحكومة الإسرائيلية دخلت في مشروع تنظيف عرقي في غزة بعيد المدى وتعمل على ترحيل الفلسطينيين بالتالي، فإن أي عودة للتفاهمات المرحلية حول الرهائن من جهة، والأسرى من جهة أخرى، ووقف إطلاق النار قد يكون نوع من "الأسبرين" أمام المأساة الكبرى التي يعيشها القطاع بين أهله وأرضه".
ومن هنا رأى سلامة أنه "يجب أولا أن تقف إسرائيل عند حدّها ثم البحث عن حلّ واقعي في كيفية الطريقة التي ستُحكم بها غزة، بعدها العودة إلى مشروع إعادة الإعمار الذي طرحته مصر"، موضحاً أنه "يوجد اليوم فرضيتان خارج التعامل هما: فرضية تهجير الفلسطينيين، وعودة حركة "حماس" إلى حكم قطاع غزة وكأن شيئا لم يكن، وإلا سيبقى الخطر قائما".
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
تقرير: خطة إسرائيلية جديدة لتغيير واقع غزة وإعادة رسم الحدود في رفح
أمس, 12:06 GMT

سلامة: لكن هل ستتمكن الإدارة الجديدة من جمع سوريا؟

وعن سوريا والعلاقات التي تجمع الرئيس الأمريكي بنظيره التركي، وصفها سلامة بـ"الودّية"، مشيراً إلى أنه رغم "التأفف الإسرائيلي من الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا لكن في أمريكا من يعتقد أن هذا الدور مقبول وإيجابي".

وحول المرحلة الانتقالية في سوريا، أشار سلامة إلى أن "سوريا حاليا مقسمة، لكن السؤال "هل ستتمكّن الإدارة الجديدة من جمعها، أو ستنزلق إلى عملية الإعتراف بها"، مؤكداً أن "مصلحة لبنان في سوريا موحدة".

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وزير الدفاع اللبناني: اجتماع السعودية فتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين بلادنا وسوريا
أمس, 20:56 GMT

سلامة: إيران والولايات المتحدة لا يريدان الحرب لكنها ليست مستحيلة

الوزير اللبناني تطرّق إلى المشاورات الأمريكية- الإيرانية، ورأى أن "ترامب لا يريد الحرب مع إيران بل صفقة معها"، مشيراً إلى أن "توقيف المشروع النووي والتركيز على ضرورة وقف التدخل الإيراني في شؤون المنطقة، أمران يسعى إليهما الأمريكي".
وإذ شدد على أن "كلا من الولايات المتحدة وإيران لا يريدان الحرب"، يرى أيضا أنها "ليست مستحيلة وقد تحصل الحرب بسب انعدام الصبر من الطرفين أو بسبب طرف ثالث هو الإسرائيلي والذي يفضل الحرب".
وتابع سلامة: "إمكانيات إيران انخفضت بشكل كبير في المنطقة وهذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية تكريسه".
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
بعد تهديد ترامب بالعمل العسكري... تقرير يكشف الأهداف المحتملة للهجوم داخل إيران
09:21 GMT

سلامة: لا أعتمد على الإعلام الغربي وحده

وأشاد الوزير اللبناني "بدور وسائل الإعلام في نقل الخبر"، مؤكدًا "أهمية الإعلام الذي يقدّم الرواية البديلة في ظل هيمنة الإعلام الغربي على المشهد الإعلامي العالمي".
صورة لعودة أهالي بلدة العديسة جنوبي لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
إيران تجدد استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة للبنان في أي وقت
08:10 GMT
وقال: "لم أعتمد يومًا على الإعلام الغربي وحده، فعندما أبحث عن خبر ما، أحرص على الرجوع إلى مصدره الأصلي، لا إلى وسيلة إعلام مُحدّدة".
وتمنّى سلامة التوفيق والنجاح لـ"سبوتنيك"، مشدّدًا على أهميّة الإطلاع على سرديات متعدّدة واعتماد مصادر متنوعة لفهم الخبر بصورة شاملة.
رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها... فيديو
قائد الجيش اللبناني: إسرائيل هي العدو الأول الذي يصر على انتهاك سيادة بلادنا
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