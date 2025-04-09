https://sarabic.ae/20250409/رئيس-الوزراء-اللبناني-الحكومة-مصرة-على-إجراء-الانتخابات-البلدية-والنيابية-في-موعدها-فيديو-1099366263.html

رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها... فيديو

رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها... فيديو

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن "حكومته مصممة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية"، مؤكدا أن بيروت لها خصوصية، وهي قائمة على... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T09:57+0000

2025-04-09T09:57+0000

2025-04-09T09:57+0000

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وبعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، قال سلام إن "اللقاء كان لعرض عمل الحكومة الذي تم إنجازه في الأسابيع الأخيرة"، مؤكدًا فخره بما قامت به الحكومة.وأعلن سلام أن "مسألة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها ستكون مطروحة قريبًا على طاولة مجلس الوزراء".وفيما يتعلق بالسلاح، أشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الدستور اللبناني، الذي يعتمد على اتفاق الطائف، ينص بشكل واضح على ضرورة بسط سلطة الدولة، وأن جميع الوزراء ملتزمون بذلك.وأضاف سلام أن البيان الوزاري أكد على حصرية السلاح بيد الدولة، وأن الجميع ملتزم بهذا المبدأ، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مسألة الحرب والسلم هي من اختصاص الدولة، والجميع ملتزم بهذا المبدأ أيضًا.وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، استقبل الاثنين الماضي، وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها سيزيد الوضع تعقيدا، وأن سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار.وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.

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