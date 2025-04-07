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الرئيس اللبناني: "حزب الله" مكون وطني وسحب سلاحه يتم عبر الحوار
الرئيس اللبناني: "حزب الله" مكون وطني وسحب سلاحه يتم عبر الحوار
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الاثنين، وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T13:50+0000
2025-04-07T14:29+0000
لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
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وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".وبيّن عون أن "الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب..الإرادة موجودة و"اليونيفيل" تقوم بعملها على أكمل وجه، لكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا أنها تتحمل الكثير من المسؤوليات"، مشددا على أن "لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بهدوء".وأكد عون أن "بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيدا للبنان لكن يعقد الوضع أكثر، لذلك نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب منها".وكشف عون أنه "سيبدأون قريبا بالعمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني".من جهته، أوضح غابريل أنه "يحمل رسالة من واشنطن تؤكد ضرورة نزع سلاح حزب الله، وإجراء الإصلاحات اللازمة لحصول لبنان على المساعدات المالية"، وأكد أن "واشنطن تتطلع إلى أن تتم التغييرات على هذا الصعيد بشكل سريع".وكشف غابريل عن "مشروع قانون تمويل في الكونغرس الأميركي يتم التحضير له للعام المقبل، وعن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة ضمن الحزمة الاقتصادية".
https://sarabic.ae/20250401/حزب-الله-اللبناني-لـسبوتينك-اللجنة-الخماسية-لا-تقوم-بدورها-لمنع-إسرائيل-من-الاعتداء-على-لبنان-1099127415.html
https://sarabic.ae/20250403/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-جنوب-لبنان-حزب-الله-لم-يعد-يحمي-إيران-1099173051.html
https://sarabic.ae/20250401/لبنان-يعتبر-الغارة-الإسرائيلية-الجديدة-على-الضاحية-الجنوبية-إنذارا-خطيرا-بنوايا-إسرائيل-1099120839.html
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لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي

الرئيس اللبناني: "حزب الله" مكون وطني وسحب سلاحه يتم عبر الحوار

13:50 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 14:29 GMT 07.04.2025)
© AP Photoمجموعة من مقاتلي "حزب الله" اللبناني
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
استقبل الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الاثنين، وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها سيزيد الوضع تعقيدا، وأن سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار.
وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".

وشدد عون على "التزام لبنان بالقرار 1701 بشكل كامل"، مثنيًا على عمل "اليونيفيل في قطاع جنوب الليطاني"، ومشيرا إلى "الخروقات الإٍسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار".

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وبيّن عون أن "الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب..الإرادة موجودة و"اليونيفيل" تقوم بعملها على أكمل وجه، لكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا أنها تتحمل الكثير من المسؤوليات"، مشددا على أن "لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بهدوء".
وأكد عون أن "بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيدا للبنان لكن يعقد الوضع أكثر، لذلك نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب منها".
ولفت عون إلى "أهمية اللجوء إلى الحوار فيما يتعلق بسحب سلاح حزب الله"، وأضاف: "كما قلت في خطاب القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة، والمسائل تحل بالتواصل والحوار ففي نهاية المطاف، حزب الله هو مكون لبناني".
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وكشف عون أنه "سيبدأون قريبا بالعمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني".
من جهته، أوضح غابريل أنه "يحمل رسالة من واشنطن تؤكد ضرورة نزع سلاح حزب الله، وإجراء الإصلاحات اللازمة لحصول لبنان على المساعدات المالية"، وأكد أن "واشنطن تتطلع إلى أن تتم التغييرات على هذا الصعيد بشكل سريع".
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وأضاف: "لقد كانت هناك إشادة كبرى بالعمل الذي قام به الجيش اللبناني وبالعمل الجيد الذي قمتم به أنتم أيضا، وأعلم أن مساهمتكم في ذلك كانت مهمة للغاية"، وأوضح أنه "لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب إنجازها وقد تمت إحاطتنا علما بها. وكل ما تم تنفيذها بسرعة، كلما استطعنا مساعدتكم بشكل أسرع".

وكشف غابريل عن "مشروع قانون تمويل في الكونغرس الأميركي يتم التحضير له للعام المقبل، وعن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة ضمن الحزمة الاقتصادية".
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