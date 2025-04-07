https://sarabic.ae/20250407/الرئيس-اللبناني-حزب-الله-مكون-وطني-وسحب-سلاحه-يتم-عبر-الحوار-1099302008.html

الرئيس اللبناني: "حزب الله" مكون وطني وسحب سلاحه يتم عبر الحوار

الرئيس اللبناني: "حزب الله" مكون وطني وسحب سلاحه يتم عبر الحوار

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الاثنين، وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T13:50+0000

2025-04-07T13:50+0000

2025-04-07T14:29+0000

لبنان

أخبار حزب الله

العالم العربي

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وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".وبيّن عون أن "الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب..الإرادة موجودة و"اليونيفيل" تقوم بعملها على أكمل وجه، لكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا أنها تتحمل الكثير من المسؤوليات"، مشددا على أن "لبنان بحاجة إلى الوقت والمساحة لحل الأمور بهدوء".وأكد عون أن "بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها لن يكون مفيدا للبنان لكن يعقد الوضع أكثر، لذلك نطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب منها".وكشف عون أنه "سيبدأون قريبا بالعمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني".من جهته، أوضح غابريل أنه "يحمل رسالة من واشنطن تؤكد ضرورة نزع سلاح حزب الله، وإجراء الإصلاحات اللازمة لحصول لبنان على المساعدات المالية"، وأكد أن "واشنطن تتطلع إلى أن تتم التغييرات على هذا الصعيد بشكل سريع".وكشف غابريل عن "مشروع قانون تمويل في الكونغرس الأميركي يتم التحضير له للعام المقبل، وعن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة ضمن الحزمة الاقتصادية".

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