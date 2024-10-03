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صندوق النقد الدولي: التصعيد في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

صندوق النقد الدولي: التصعيد في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

سبوتنيك عربي

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على مراقبته عن كثب التصعيد في الشرق الأوسط، بقلق شديد، محذرًا من أن الصراع قد يكون له تأثير على الوضع الاقتصادي. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات للصحفيين: "نحن نراقب عن كثب التصعيد الأخير للصراع في المنطقة بقلق كبير. إن احتمالات المزيد من التصعيد للصراع تزيد من المخاطر وعدم اليقين وقد يكون لها عواقب اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20241003/بعثة-إيران-في-الأمم-المتحدة-تصدر-تحذيرا-لأي-دولة-تساعد-إسرائيل-في-الصراع-1093404840.html

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