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ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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صندوق النقد الدولي: التصعيد في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة
صندوق النقد الدولي: التصعيد في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة
سبوتنيك عربي
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على مراقبته عن كثب التصعيد في الشرق الأوسط، بقلق شديد، محذرًا من أن الصراع قد يكون له تأثير على الوضع الاقتصادي. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات للصحفيين: "نحن نراقب عن كثب التصعيد الأخير للصراع في المنطقة بقلق كبير. إن احتمالات المزيد من التصعيد للصراع تزيد من المخاطر وعدم اليقين وقد يكون لها عواقب اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241003/بعثة-إيران-في-الأمم-المتحدة-تصدر-تحذيرا-لأي-دولة-تساعد-إسرائيل-في-الصراع-1093404840.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, العالم العربي

صندوق النقد الدولي: التصعيد في الشرق الأوسط قد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة

18:01 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
صندوق النقد الدولي
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على مراقبته عن كثب التصعيد في الشرق الأوسط، بقلق شديد، محذرًا من أن الصراع قد يكون له تأثير على الوضع الاقتصادي.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات للصحفيين: "نحن نراقب عن كثب التصعيد الأخير للصراع في المنطقة بقلق كبير. إن احتمالات المزيد من التصعيد للصراع تزيد من المخاطر وعدم اليقين وقد يكون لها عواقب اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
بعثة إيران في الأمم المتحدة تصدر تحذيرا لأي دولة تساعد إسرائيل في الصراع
14:47 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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