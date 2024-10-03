https://sarabic.ae/20241003/بعثة-إيران-في-الأمم-المتحدة-تصدر-تحذيرا-لأي-دولة-تساعد-إسرائيل-في-الصراع-1093404840.html

بعثة إيران في الأمم المتحدة تصدر تحذيرا لأي دولة تساعد إسرائيل في الصراع

بعثة إيران في الأمم المتحدة تصدر تحذيرا لأي دولة تساعد إسرائيل في الصراع

سبوتنيك عربي

أفادت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن "أي دولة تقدم المساعدة لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد إيران، ستُعتبر معتدية في الصراع... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T14:47+0000

2024-10-03T14:47+0000

2024-10-03T14:47+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضافت البعثة في بيان لها: "سيكون ردنا موجها فقط إلى المعتدي، وإذا قدمت أي دولة المساعدة للمعتدي، فسوف تُعتبر كذلك شريكة وهدفا مشروعا، وننصح الدول بالامتناع عن التورط في الصراع بين النظام الإسرائيلي وإيران، والنأي بنفسها عن المعركة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

https://sarabic.ae/20241003/أيهما-أكثر-فتكا-صواريخ-إيران-الخارقة-أم-طائرات-إسرائيل-الحربية-1093389827.html

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