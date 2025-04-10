https://sarabic.ae/20250410/إيران-تجدد-استعدادها-لتقديم-المساعدة-اللازمة-للبنان-في-أي-وقت-1099400063.html

إيران تجدد استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة للبنان في أي وقت

إيران تجدد استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة للبنان في أي وقت

سبوتنيك عربي

أجرى سفير إيران في بيروت، مجتبى أماني، زيارة إلى وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، حيث هنأه بتسلمه مهام منصبه الجديد على رأس وزارة الدفاع. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

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أكد السفير الإيراني خلال اللقاء على "عمق العلاقات الثنائية" بين طهران وبيروت، معرباً عن "الوقوف الدائم والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان في كافة الظروف"، مشدداً على "حرص بلاده على دعم لبنان في مواجهة التحديات المختلفة"، حسبما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية. وأشار أماني إلى "استعداد إيران الكامل لتقديم المساعدة اللازمة في أي وقت"، لا سيما في المجالات التي "تخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان وتعزز استقراره وأمنه".في سياق متصل، التقى السفير الإيراني بوزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين في مكتبه بالوزارة، حيث تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال الصحي، كما تم البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع الصحي، بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والإيراني. وفي وقت سابق، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن بلاده مستعدة لأي حرب، رغم أنها لا تسعى لبدئها، قائلا: "تعلمنا صيغ التغلب على العدو، ولن نتراجع خطوة في مواجهته".وأوضح في كلمة له، أن "العام الماضي 2024 كان مليئا بالتحديات الكبرى، إذ اصطفّت قوى الكفر ضد الجبهة الإسلامية، في محاولة لفرض واقع من الذل والاستسلام على المسلمين". وأشار إلى حادثة مقتل عدد من قادة الحرس الثوري في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحا أن "إيران كانت على وشك الدخول في مواجهة مباشرة ذات أبعاد عالمية، اتُخذ فيها قرار تاريخي رغم الضغوط الدولية والتهديدات المتواصلة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

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