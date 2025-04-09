https://sarabic.ae/20250409/إيران-اكتشاف-حقلين-نفطيين-عملاقين-قرب-حقل-بارس-في-الخليج--1099393453.html
إيران.. اكتشاف حقلين نفطيين عملاقين قرب حقل بارس في الخليج
إيران.. اكتشاف حقلين نفطيين عملاقين قرب حقل بارس في الخليج
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران عن اكتشاف حقلين نفطين جديدين قرب حقل بارس الجنوبي للغاز في الخليج، ووضع المقدمات لتطويرهما على جدول الأعمال. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T21:43+0000
2025-04-09T21:43+0000
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وأفادت وكالة تسنيم، مساء اليوم الأربعاء، بأن مشروع حفر بئر النفط في الخليج والذي يشمل عمليات الاستكشاف البحري، بدأ بمشاركة شركة نفط الجرف القاري والشركة الوطنية الإيرانية للنفط في وقت سابق.وكان من المفترض أن تبدأ "شركة الحفر الشمالية" عمليات الحفر، فيما تم تحديد المعدات اللازمة للمشروع مسبقا، وتحديد منصة الحفر ومواقع وضع المعدات حتى تبدأ العمليات التنفيذية في البحر في شهري فبراير ومارس من العام الجاري لكن العملية تأجلت لأسباب غير معروفة حتى الآن.يقع هذا الحقل النفطي في قاع الخليج ويتميز بمنحدرات متفاوتة، وذلك وسط توقعات بوجود احتياطيات أكبر في الجزء الإيراني من الخليج.يتوقع أن تكون الاحتياطيات النفطية في الجزء الإيراني من الحقل أكبر مقارنة بالأجزاء الأخرى من الخليج، في وقت يختلف حقل الخليج النفطي عن الحقول التقليدية، حيث يُصنف كنوع من الحقول "الطباقية".وذكرت الوكالة أنه "لا يمكن تحديد كمية الاحتياطيات النفطية بدقة من خلال حفر بئر استكشافي واحد، بل يتطلب الأمر حفر ما لا يقل عن 2 إلى 3 آبار، ووجود طبقات نفطية في هذا الحقل مؤكد، والدول المجاورة تقوم بالفعل باستخراج النفط منه".ويعتقد الخبراء أن التأخير في تنفيذ هذا المشروع قد يكون له تأثير سلبي على عملية استغلال أحد أهم الحقول النفطية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250211/إيران-تقترب-من-توقيع-أحد-أكبر-العقود-النفطية-في-تاريخها-1097685012.html
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أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الخليج
أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الخليج
إيران.. اكتشاف حقلين نفطيين عملاقين قرب حقل بارس في الخليج
أعلنت إيران عن اكتشاف حقلين نفطين جديدين قرب حقل بارس الجنوبي للغاز في الخليج، ووضع المقدمات لتطويرهما على جدول الأعمال.
وأفادت وكالة
تسنيم، مساء اليوم الأربعاء، بأن مشروع حفر بئر النفط في الخليج والذي يشمل عمليات الاستكشاف البحري، بدأ بمشاركة شركة نفط الجرف القاري والشركة الوطنية الإيرانية للنفط في وقت سابق.
وكان من المفترض أن تبدأ "شركة الحفر الشمالية" عمليات الحفر، فيما تم تحديد المعدات اللازمة للمشروع مسبقا، وتحديد منصة الحفر ومواقع وضع المعدات حتى تبدأ العمليات التنفيذية في البحر في شهري فبراير ومارس من العام الجاري لكن العملية تأجلت لأسباب غير معروفة حتى الآن.
يقع هذا الحقل النفطي في قاع الخليج ويتميز بمنحدرات متفاوتة، وذلك وسط توقعات بوجود احتياطيات أكبر في الجزء الإيراني من الخليج.
يتوقع أن تكون الاحتياطيات النفطية في الجزء الإيراني من الحقل أكبر مقارنة بالأجزاء الأخرى من الخليج، في وقت يختلف حقل الخليج
النفطي عن الحقول التقليدية، حيث يُصنف كنوع من الحقول "الطباقية".
وذكرت الوكالة أنه "لا يمكن تحديد كمية الاحتياطيات النفطية بدقة من خلال حفر بئر استكشافي واحد، بل يتطلب الأمر حفر ما لا يقل عن 2 إلى 3 آبار، ووجود طبقات نفطية في هذا الحقل مؤكد، والدول المجاورة
تقوم بالفعل باستخراج النفط منه".
ويعتقد الخبراء أن التأخير في تنفيذ هذا المشروع قد يكون له تأثير سلبي على عملية استغلال أحد أهم الحقول النفطية في المنطقة.