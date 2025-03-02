https://sarabic.ae/20250302/قائد-عسكري-إيراني-جزر-الخليج-ستبقى-إيرانية-وسنرد-بقوة-على-أي-تهديد-1098306616.html
قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد
قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن إيران بلغت مستوى من القوة يمكّنها من تقديم "رد حاسم وقوي على أي تهديد"، وذلك بفضل... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T09:23+0000
2025-03-02T09:23+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، شدد تنكسيري على "الهوية التاريخية والإيرانية" لجزر الخليج، مشيرا إلى أنأوضح تنكسيري أن "الجزر الواقعة في الخليج تلعب دورا محوريا في تأمين الممر المائي الحيوي لمضيق هرمز، والذي يُعد مدخلا ومخرجا رئيسيا له".وأضاف: "يضم الخليج الفارسي 19 جزيرة استراتيجية، وهي تشكل نقاط سيطرة أساسية لأمن إيران البحري، ما يستدعي اهتماما أكبر بأهميتها الجيوسياسية".كما أكد أن إيران ترى في حماية موارد الطاقة في المنطقة "مسؤولية وطنية"، مشيرًا إلى امتلاك بلاده "احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ما يستوجب الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة".وبالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت أبوظبي لقاءً بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، في إطار لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، حيث تناول الاجتماع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما شدد على "دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها".واعتبر أن "أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، داعيًا إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
https://sarabic.ae/20241019/طهران-تحذر-الإمارات-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الجزر-الثلاث-وتصف-موقفهما-بـالعدائي-1093937398.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد
أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن إيران بلغت مستوى من القوة يمكّنها من تقديم "رد حاسم وقوي على أي تهديد"، وذلك بفضل الاعتماد على القدرات المحلية والمعرفة التقنية المتقدمة.
وحسب وكالة
"تسنيم"، شدد تنكسيري على "الهوية التاريخية والإيرانية" لجزر الخليج، مشيرا إلى أن
جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ستبقى جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية ما دامت إيران قائمة.
أوضح تنكسيري أن "الجزر الواقعة في الخليج تلعب دورا محوريا في تأمين الممر المائي الحيوي لمضيق هرمز، والذي يُعد مدخلا ومخرجا رئيسيا له".
وأضاف: "يضم الخليج الفارسي 19 جزيرة استراتيجية، وهي تشكل نقاط سيطرة أساسية لأمن إيران البحري، ما يستدعي اهتماما أكبر بأهميتها الجيوسياسية".
كما أكد أن إيران ترى في حماية موارد الطاقة في المنطقة "مسؤولية وطنية"، مشيرًا إلى امتلاك بلاده "احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ما يستوجب الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة".
19 أكتوبر 2024, 08:09 GMT
وبالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت أبوظبي لقاءً بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات
العربية المتحدة أنور قرقاش، في إطار لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، حيث تناول الاجتماع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي كان قد أكد مرات عدة على "رفضه لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
كما شدد على "دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها".
واعتبر أن "أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث
باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، داعيًا إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".