قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد

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القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية التي تدعم القطاع الصناعي العسكري الأوكراني
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21 د
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
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29 د
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خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
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11:00 GMT
183 د
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هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
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الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250302/قائد-عسكري-إيراني-جزر-الخليج-ستبقى-إيرانية-وسنرد-بقوة-على-أي-تهديد-1098306616.html
قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد
قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن إيران بلغت مستوى من القوة يمكّنها من تقديم "رد حاسم وقوي على أي تهديد"، وذلك بفضل... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T09:23+0000
2025-03-02T09:23+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، شدد تنكسيري على "الهوية التاريخية والإيرانية" لجزر الخليج، مشيرا إلى أنأوضح تنكسيري أن "الجزر الواقعة في الخليج تلعب دورا محوريا في تأمين الممر المائي الحيوي لمضيق هرمز، والذي يُعد مدخلا ومخرجا رئيسيا له".وأضاف: "يضم الخليج الفارسي 19 جزيرة استراتيجية، وهي تشكل نقاط سيطرة أساسية لأمن إيران البحري، ما يستدعي اهتماما أكبر بأهميتها الجيوسياسية".كما أكد أن إيران ترى في حماية موارد الطاقة في المنطقة "مسؤولية وطنية"، مشيرًا إلى امتلاك بلاده "احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ما يستوجب الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة".وبالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت أبوظبي لقاءً بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، في إطار لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، حيث تناول الاجتماع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما شدد على "دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها".واعتبر أن "أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، داعيًا إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
https://sarabic.ae/20241019/طهران-تحذر-الإمارات-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الجزر-الثلاث-وتصف-موقفهما-بـالعدائي-1093937398.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني

قائد عسكري إيراني: جزر الخليج ستبقى إيرانية وسنرد بقوة على أي تهديد

09:23 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني - إيران 2 يوليو/ تموز 2012
الحرس الثوري الإيراني - إيران 2 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن إيران بلغت مستوى من القوة يمكّنها من تقديم "رد حاسم وقوي على أي تهديد"، وذلك بفضل الاعتماد على القدرات المحلية والمعرفة التقنية المتقدمة.
وحسب وكالة "تسنيم"، شدد تنكسيري على "الهوية التاريخية والإيرانية" لجزر الخليج، مشيرا إلى أن

جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ستبقى جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية ما دامت إيران قائمة.

أوضح تنكسيري أن "الجزر الواقعة في الخليج تلعب دورا محوريا في تأمين الممر المائي الحيوي لمضيق هرمز، والذي يُعد مدخلا ومخرجا رئيسيا له".
وأضاف: "يضم الخليج الفارسي 19 جزيرة استراتيجية، وهي تشكل نقاط سيطرة أساسية لأمن إيران البحري، ما يستدعي اهتماما أكبر بأهميتها الجيوسياسية".
كما أكد أن إيران ترى في حماية موارد الطاقة في المنطقة "مسؤولية وطنية"، مشيرًا إلى امتلاك بلاده "احتياطيات هائلة من النفط والغاز، ما يستوجب الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
طهران تحذر الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث وتصف موقفهما بـ"العدائي"
19 أكتوبر 2024, 08:09 GMT
وبالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت أبوظبي لقاءً بين نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، في إطار لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، حيث تناول الاجتماع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي كان قد أكد مرات عدة على "رفضه لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
كما شدد على "دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها".
واعتبر أن "أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، داعيًا إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
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