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إيران تقترب من تطوير الأسلحة النووية... تصريحات مثيرة لمسؤول إيراني
إيران تقترب من تطوير الأسلحة النووية... تصريحات مثيرة لمسؤول إيراني
سبوتنيك عربي
صرّح عضو البرلمان الإيراني، حسين إمامي راد، أن إيران أقرب إلى تطوير الأسلحة النووية مما يتصور أحد، والشيء الوحيد الذي يمنع إيران من القيام بذلك، هي فتوى صادرة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T15:00+0000
2025-04-09T15:10+0000
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وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانيه نقلا عنه: "نحن أقرب إلى صنع الأسلحة النووية مما قد تتخيلون، والشيء الوحيد الذي يمنعنا هو فتوى قائدنا، وهي واجبة علينا".وقبل يومين، قال عضو البرلمان، محمد قاسم عثماني، إن الطريقة الوحيدة غير العسكرية لمواجهة "التهديدات والطمع" الإمبريالية العالمية هي تحرك إيران السريع نحو تطوير أسلحة نووية كأداة للردع، وكتب أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، على صفحته في منصة "إكس"، بتاريخ 31 مارس/آذار، أن "العديد من النخب وأولئك الذين يهتمون بمصير البلاد" يدعون إلى إجراء تجارب وإعلان صنع قنبلة ذرية.وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لن تجري مفاوضات مباشرة إذا لم تتوفر ظروف عادلة لإجرائها بعيدا عن سياسة الضغوط القصوى.وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250409/عراقجي-واشنطن-تعرف-قدرات-إيران-الدفاعية-ولن-نتفاوض-تحت-التهديدات-العسكرية-1099364840.html
https://sarabic.ae/20250407/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-لا-نسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-ولا-للحروب-والأزمات-1099306669.html
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إيران تقترب من تطوير الأسلحة النووية... تصريحات مثيرة لمسؤول إيراني

15:00 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 15:10 GMT 09.04.2025)
© Getty Images / NurPhotoمحطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية
محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / NurPhoto
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صرّح عضو البرلمان الإيراني، حسين إمامي راد، أن إيران أقرب إلى تطوير الأسلحة النووية مما يتصور أحد، والشيء الوحيد الذي يمنع إيران من القيام بذلك، هي فتوى صادرة عن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانيه نقلا عنه: "نحن أقرب إلى صنع الأسلحة النووية مما قد تتخيلون، والشيء الوحيد الذي يمنعنا هو فتوى قائدنا، وهي واجبة علينا".

ويعد هذا التصريح من النائب الإيراني حول الأسلحة النووية هو الرابع من نوعه خلال الأسبوع الماضي، حيث دعا زميل إمامي راد، النائب محمد رضا صباغيان بافقي، يوم الثلاثاء، إلى تطوير أسلحة نووية، واصفًا إياها بـ"الرد" على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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عراقجي: واشنطن تعرف قدرات إيران الدفاعية ولن نتفاوض تحت التهديدات العسكرية
09:29 GMT
وقبل يومين، قال عضو البرلمان، محمد قاسم عثماني، إن الطريقة الوحيدة غير العسكرية لمواجهة "التهديدات والطمع" الإمبريالية العالمية هي تحرك إيران السريع نحو تطوير أسلحة نووية كأداة للردع، وكتب أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، على صفحته في منصة "إكس"، بتاريخ 31 مارس/آذار، أن "العديد من النخب وأولئك الذين يهتمون بمصير البلاد" يدعون إلى إجراء تجارب وإعلان صنع قنبلة ذرية.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لن تجري مفاوضات مباشرة إذا لم تتوفر ظروف عادلة لإجرائها بعيدا عن سياسة الضغوط القصوى.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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7 أبريل, 15:55 GMT
وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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