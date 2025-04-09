https://sarabic.ae/20250409/إيران-تقترب-من-تطوير-الأسلحة-النووية-تصريحات-مثيرة-لمسؤول-إيراني-1099382820.html

إيران تقترب من تطوير الأسلحة النووية... تصريحات مثيرة لمسؤول إيراني

إيران تقترب من تطوير الأسلحة النووية... تصريحات مثيرة لمسؤول إيراني

سبوتنيك عربي

صرّح عضو البرلمان الإيراني، حسين إمامي راد، أن إيران أقرب إلى تطوير الأسلحة النووية مما يتصور أحد، والشيء الوحيد الذي يمنع إيران من القيام بذلك، هي فتوى صادرة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T15:00+0000

2025-04-09T15:00+0000

2025-04-09T15:10+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099383487_0:0:3219:1812_1920x0_80_0_0_bd44e91485b0118ea1b783be6e73bf75.jpg

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانيه نقلا عنه: "نحن أقرب إلى صنع الأسلحة النووية مما قد تتخيلون، والشيء الوحيد الذي يمنعنا هو فتوى قائدنا، وهي واجبة علينا".وقبل يومين، قال عضو البرلمان، محمد قاسم عثماني، إن الطريقة الوحيدة غير العسكرية لمواجهة "التهديدات والطمع" الإمبريالية العالمية هي تحرك إيران السريع نحو تطوير أسلحة نووية كأداة للردع، وكتب أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، على صفحته في منصة "إكس"، بتاريخ 31 مارس/آذار، أن "العديد من النخب وأولئك الذين يهتمون بمصير البلاد" يدعون إلى إجراء تجارب وإعلان صنع قنبلة ذرية.وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لن تجري مفاوضات مباشرة إذا لم تتوفر ظروف عادلة لإجرائها بعيدا عن سياسة الضغوط القصوى.وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

https://sarabic.ae/20250409/عراقجي-واشنطن-تعرف-قدرات-إيران-الدفاعية-ولن-نتفاوض-تحت-التهديدات-العسكرية-1099364840.html

https://sarabic.ae/20250407/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-لا-نسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-ولا-للحروب-والأزمات-1099306669.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن