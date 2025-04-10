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القوات الروسية تحرر بلدة غورافكا في مقاطعة سومي
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بعد تهديد ترامب بالعمل العسكري... تقرير يكشف الأهداف المحتملة للهجوم داخل إيران
بعد تهديد ترامب بالعمل العسكري... تقرير يكشف الأهداف المحتملة للهجوم داخل إيران
سبوتنيك عربي
قال مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة الأمريكية، إن "البيت الأبيض بدأ منذ الآن دراسة أهداف محتملة للهجوم في إيران، سواء لصالح إسرائيل أو الولايات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T09:21+0000
2025-04-10T09:21+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن هؤلاء المسؤولين، قولهم إن "هذه الأهداف المحتملة تشمل المنشآت النووية الرئيسية ومواقع تخصيب اليورانيوم ومراكز إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".وأضاف المسؤولون: "أحد الأهداف المحتملة قد يكون البنى التحتية لإنتاج النفط في إيران، بما في ذلك محطة تصدير النفط في جزيرة خارك بالخليج".وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، مؤكدا أن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.وصرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن إيران هي من يقرر، ما إذا كان نقل قاذفات "بي-2"، مؤخرا يعتبر رسالة موجهة إليها أم لا، مؤكدا تمسك واشنطن بالحل السلمي في مفاوضات الملف النووي.ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.ويشير الخبراء إلى أن تقنية التخفي المتطورة، التي تتمتع بها هذه القاذفات، إضافةً إلى قدرتها على حمل أضخم القنابل التقليدية والنووية الأمريكية، تجعلها خيارًا مثاليًا للعمليات في منطقة الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الإيرانية، أنها تؤمن بالتفاوض، قائلة إنه "إذا تم إجراء الحوار باحترام، فإننا سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في سلطنة عُمان".وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن "المصالح الوطنية هي معيارنا في المفاوضات، ولكن بما أن المفاوضات لم تبدأ بعد، فإن التفاصيل ليست واضحة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأضافت مهاجراني: "ولكن ما يهمنا كطرف مفاوض هو المساواة في الاعتبار والاهتمام بالمصالح الوطنية وتحسين ظروف الشعب. وفي هذا الصدد، سنضع التفاوض الحكيم على جدول الأعمال".وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250408/إيران-تكشف-ما-يهمها-من-المفاوضات-مع-أمريكا-وتنفي-تبادل-رسالة-أخرى-بعد-ردها-على-ترامب-1099329766.html
https://sarabic.ae/20250407/عراقجي-إيران-وأمريكا-تعقدان-مباحثات-غير-مباشرة-في-عُمان-يوم-السبت-المقبل-1099319061.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

بعد تهديد ترامب بالعمل العسكري... تقرير يكشف الأهداف المحتملة للهجوم داخل إيران

09:21 GMT 10.04.2025
© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbiالحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012
الحرس الثوري الإيراني - إيران 3 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbi
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قال مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة الأمريكية، إن "البيت الأبيض بدأ منذ الآن دراسة أهداف محتملة للهجوم في إيران، سواء لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن هؤلاء المسؤولين، قولهم إن "هذه الأهداف المحتملة تشمل المنشآت النووية الرئيسية ومواقع تخصيب اليورانيوم ومراكز إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".
وأضاف المسؤولون: "أحد الأهداف المحتملة قد يكون البنى التحتية لإنتاج النفط في إيران، بما في ذلك محطة تصدير النفط في جزيرة خارك بالخليج".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
إيران تكشف ما يهمها من المفاوضات مع أمريكا وتنفي تبادل رسالة أخرى بعد ردها على ترامب
8 أبريل, 09:52 GMT
وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، مؤكدا أن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مضيفا: "سنتركهم يزدهرون، لأني أريد أن يزدهروا وأريد أن تكون إيران عظيمة".
وصرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن إيران هي من يقرر، ما إذا كان نقل قاذفات "بي-2"، مؤخرا يعتبر رسالة موجهة إليها أم لا، مؤكدا تمسك واشنطن بالحل السلمي في مفاوضات الملف النووي.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
عراقجي: إيران وأمريكا تعتزمان عقد مباحثات غير مباشرة في سلطنة عمان السبت المقبل
7 أبريل, 23:54 GMT
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.
ويشير الخبراء إلى أن تقنية التخفي المتطورة، التي تتمتع بها هذه القاذفات، إضافةً إلى قدرتها على حمل أضخم القنابل التقليدية والنووية الأمريكية، تجعلها خيارًا مثاليًا للعمليات في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الإيرانية، أنها تؤمن بالتفاوض، قائلة إنه "إذا تم إجراء الحوار باحترام، فإننا سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في سلطنة عُمان".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي، إن "المصالح الوطنية هي معيارنا في المفاوضات، ولكن بما أن المفاوضات لم تبدأ بعد، فإن التفاصيل ليست واضحة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
بعد الحديث عن تحشيدات كبرى في قاعدة عين الأسد بالعراق..هل تستعد أمريكا لضرب إيران؟
3 أبريل, 18:21 GMT
وأضافت مهاجراني: "ولكن ما يهمنا كطرف مفاوض هو المساواة في الاعتبار والاهتمام بالمصالح الوطنية وتحسين ظروف الشعب. وفي هذا الصدد، سنضع التفاوض الحكيم على جدول الأعمال".
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الأمريكي إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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