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https://sarabic.ae/20250410/سنترك-لهم-القرار-البنتاغون-يهدد-طهران-بـرسالة-القاذفات-1099399851.html
سنترك لهم القرار... البنتاغون يهدد طهران بـ"رسالة القاذفات"
سنترك لهم القرار... البنتاغون يهدد طهران بـ"رسالة القاذفات"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن إيران هي من يقرر، ما إذا كان نقل قاذفات "بي-2"، مؤخرا يعتبر رسالة موجهة إليها أم لا، مؤكدا تمسك واشنطن بالحل السلمي في... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T08:07+0000
2025-04-10T08:34+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.وعند سؤاله عما إذا كان الهدف من نشر هذه الطائرات هو إرسال رسالة إلى طهران، رد هيغسيث بقوله: "سنترك لهم التقرير".وأردف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في بنما: "إنها أصول استراتيجية عظيمة... رسالتها موجهة للجميع".ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس/ آذار الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.عراقجي: واشنطن تعرف قدرات إيران الدفاعية ولن نتفاوض تحت التهديدات العسكرية
https://sarabic.ae/20250303/وزير-الدفاع-الأمريكي-يأمر-بوقف-العمليات-السيبرانية-ضد-روسيا-1098347136.html
https://sarabic.ae/20250410/رئيس-هيئة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-العقوبات-لم-تؤثر-على-برنامج-إيران-النووي--1099394713.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

سنترك لهم القرار... البنتاغون يهدد طهران بـ"رسالة القاذفات"

08:07 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 08:34 GMT 10.04.2025)
© Photo / Northrop Grummanقاذفة القنابل الخفية "بي-2"
قاذفة القنابل الخفية بي-2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Photo / Northrop Grumman
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صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن إيران هي من يقرر، ما إذا كان نقل قاذفات "بي-2"، مؤخرا يعتبر رسالة موجهة إليها أم لا، مؤكدا تمسك واشنطن بالحل السلمي في مفاوضات الملف النووي.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.
ويشير الخبراء إلى أن تقنية التخفي المتطورة، التي تتمتع بها هذه القاذفات، إضافةً إلى قدرتها على حمل أضخم القنابل التقليدية والنووية الأمريكية، تجعلها خيارًا مثاليًا للعمليات في منطقة الشرق الأوسط.
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف العمليات السيبرانية ضد روسيا
3 مارس, 13:26 GMT
وعند سؤاله عما إذا كان الهدف من نشر هذه الطائرات هو إرسال رسالة إلى طهران، رد هيغسيث بقوله: "سنترك لهم التقرير".

يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي يمتلك 20 قاذفة من هذا الطراز، مما يجعل استخدامها مقتصرا على الظروف الاستثنائية.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي
03:05 GMT
وأردف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في بنما: "إنها أصول استراتيجية عظيمة... رسالتها موجهة للجميع".
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس/ آذار الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.
عراقجي: واشنطن تعرف قدرات إيران الدفاعية ولن نتفاوض تحت التهديدات العسكرية
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