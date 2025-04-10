https://sarabic.ae/20250410/سنترك-لهم-القرار-البنتاغون-يهدد-طهران-بـرسالة-القاذفات-1099399851.html
سنترك لهم القرار... البنتاغون يهدد طهران بـ"رسالة القاذفات"
سنترك لهم القرار... البنتاغون يهدد طهران بـ"رسالة القاذفات"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن إيران هي من يقرر، ما إذا كان نقل قاذفات "بي-2"، مؤخرا يعتبر رسالة موجهة إليها أم لا، مؤكدا تمسك واشنطن بالحل السلمي في... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T08:07+0000
2025-04-10T08:07+0000
2025-04-10T08:34+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.وعند سؤاله عما إذا كان الهدف من نشر هذه الطائرات هو إرسال رسالة إلى طهران، رد هيغسيث بقوله: "سنترك لهم التقرير".وأردف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في بنما: "إنها أصول استراتيجية عظيمة... رسالتها موجهة للجميع".ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس/ آذار الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.عراقجي: واشنطن تعرف قدرات إيران الدفاعية ولن نتفاوض تحت التهديدات العسكرية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
سنترك لهم القرار... البنتاغون يهدد طهران بـ"رسالة القاذفات"
08:07 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 08:34 GMT 10.04.2025)
صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن إيران هي من يقرر، ما إذا كان نقل قاذفات "بي-2"، مؤخرا يعتبر رسالة موجهة إليها أم لا، مؤكدا تمسك واشنطن بالحل السلمي في مفاوضات الملف النووي.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.
ويشير الخبراء إلى أن تقنية التخفي المتطورة، التي تتمتع بها هذه القاذفات، إضافةً إلى قدرتها على حمل أضخم القنابل التقليدية والنووية الأمريكية، تجعلها خيارًا مثاليًا للعمليات في منطقة الشرق الأوسط.
وعند سؤاله عما إذا كان الهدف من نشر هذه الطائرات هو إرسال رسالة إلى طهران، رد هيغسيث بقوله: "سنترك لهم التقرير".
يُذكر أن سلاح الجو الأمريكي يمتلك 20 قاذفة من هذا الطراز، مما يجعل استخدامها مقتصرا على الظروف الاستثنائية.
وأردف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في بنما: "إنها أصول استراتيجية عظيمة... رسالتها موجهة للجميع".
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فقد أعيد نشر ما يصل إلى ست قاذفات من طراز "بي-2" في مارس/ آذار الماضي إلى قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، وذلك خلال الحملة الأمريكية ضد اليمن، وفي ظل تصاعد التوتر مع إيران.