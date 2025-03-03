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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250303/وزير-الدفاع-الأمريكي-يأمر-بوقف-العمليات-السيبرانية-ضد-روسيا-1098347136.html
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف العمليات السيبرانية ضد روسيا
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف العمليات السيبرانية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أمر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بتعليق جميع العمليات السيبرانية ضد روسيا، بما في ذلك العمليات الهجومية، وفقًا لما أوردته عدة وسائل إعلام أمريكية. 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T13:26+0000
2025-03-03T13:26+0000
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دونالد ترامب
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وأفادت التقارير الإعلامية بأن هذا الإجراء يأتي ضمن عملية أوسع تهدف إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الأمريكية تجاه روسيا، دون تحديد مدة واضحة لهذا التعليق.من جانبه، امتنع البنتاغون عن التعليق على هذه التقارير، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على أمن العمليات. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية لا تعلق عادةً على العمليات السرية، بما في ذلك العمليات السيبرانية.جاء هذا الإعلان في وقت يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارب تاريخي مع روسيا، يركز على إنهاء الأزمة الأوكرانية. وبعد أن كانت واشنطن في طليعة الداعمين لكييف، تتجه الآن إلى الضغط على أوكرانيا لقبول وقف إطلاق نار دون ضمانات أمنية.أثار هذا التحول في السياسة الأمريكية قلق الأوروبيين، خاصةً أنه تم دون تشاور معهم، على الرغم من اعتمادهم لعقود على الولايات المتحدة لضمان أمنهم.وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "علينا أن نقلق أقل بشأن (الرئيس الروسي) بوتين، ونركز أكثر على عصابات المهاجرين المغتصبين وكبار مهربي المخدرات والقتلة والمهاجرين المصابين باضطرابات ذهنية الذين يدخلون بلادنا، حتى لا نصبح مثل أوروبا".من جهته، نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن تكون العمليات السيبرانية قد علقت، قائلاً: "لم يجر البحث في ذلك"، وأضاف: "سنستخدم كل أنواع وسائل الضغط، لإنهاء هذه الحرب".
https://sarabic.ae/20250303/خبير-في-العلاقات-الدولية-عناد-زيلينسكي-أغضب-ترامب-وما-يقوم-به-بمثابة-انتحار-سياسي-1098341838.html
https://sarabic.ae/20250303/ترامب-يفاجئ-العالم-بقرار-غير-مسبوق-1098336021.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بوقف العمليات السيبرانية ضد روسيا

13:26 GMT 03.03.2025
© AP Photo / Alex Brandonوزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أمر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بتعليق جميع العمليات السيبرانية ضد روسيا، بما في ذلك العمليات الهجومية، وفقًا لما أوردته عدة وسائل إعلام أمريكية.
وأفادت التقارير الإعلامية بأن هذا الإجراء يأتي ضمن عملية أوسع تهدف إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الأمريكية تجاه روسيا، دون تحديد مدة واضحة لهذا التعليق.
من جانبه، امتنع البنتاغون عن التعليق على هذه التقارير، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على أمن العمليات. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية لا تعلق عادةً على العمليات السرية، بما في ذلك العمليات السيبرانية.
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جاء هذا الإعلان في وقت يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارب تاريخي مع روسيا، يركز على إنهاء الأزمة الأوكرانية. وبعد أن كانت واشنطن في طليعة الداعمين لكييف، تتجه الآن إلى الضغط على أوكرانيا لقبول وقف إطلاق نار دون ضمانات أمنية.
أثار هذا التحول في السياسة الأمريكية قلق الأوروبيين، خاصةً أنه تم دون تشاور معهم، على الرغم من اعتمادهم لعقود على الولايات المتحدة لضمان أمنهم.
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وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "علينا أن نقلق أقل بشأن (الرئيس الروسي) بوتين، ونركز أكثر على عصابات المهاجرين المغتصبين وكبار مهربي المخدرات والقتلة والمهاجرين المصابين باضطرابات ذهنية الذين يدخلون بلادنا، حتى لا نصبح مثل أوروبا".
من جهته، نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن تكون العمليات السيبرانية قد علقت، قائلاً: "لم يجر البحث في ذلك"، وأضاف: "سنستخدم كل أنواع وسائل الضغط، لإنهاء هذه الحرب".
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