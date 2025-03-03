https://sarabic.ae/20250303/ترامب-يفاجئ-العالم-بقرار-غير-مسبوق-1098336021.html

ترامب يفاجئ العالم بقرار غير مسبوق

ترامب يفاجئ العالم بقرار غير مسبوق

سبوتنيك عربي

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطنيه بقرار جديد اتخذته إدارته، إذ أعلن اعتزامه العمل على إدراج 5 عملات رقمية مشفرة، على رأسها "بتكوين" و"إيثر"، ضمن... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T07:56+0000

2025-03-03T07:56+0000

2025-03-03T07:56+0000

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وجاء ذلك في منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أكد أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قطاع العملات المشفرة"، معتبرًا أن الصناعة تعرضت لـ"هجمات فاسدة" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.وأشار ترامب إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن الأصول الرقمية، سيؤدي إلى إنشاء مخزون احتياطي من العملات المشفرة، يشمل "بتكوين" و"إيثر" و"إكس.آر.بي" و"سولانا" و"كاردانو"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ.وأوضح ترامب أن هذا القرار يمنح مجموعة العمل الرئاسية توجيهات للمضي قدمًا في تطوير الاحتياطي الاستراتيجي، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستصبح عاصمة العملات المشفرة عالميًا، وفي تغريدة لاحقة، أكد ترامب أن "بتكوين" و"إيثر" ستكونان الركيزة الأساسية للاحتياطي الاستراتيجي، معبرًا عن دعمه لهما.وشهدت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين"، تراجعا ملحوظا، في أواخر فبراير/ شباط الماضي، حيث هبطت بنسبة 5.5% لتكسر حاجز 80 ألف دولار للمرة الأولى، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وسط تقلبات حادة في سوق العملات المشفرة.وبحسب بيانات منصة "بينانس"، كبرى منصات تداول العملات الرقمية عالميا، انخفض سعر "بيتكوين" إلى 79,823 دولارا، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 10 نوفمبر 2024.ويأتي هذا الانخفاض بعد أن حققت الـ"بيتكوين" أعلى مستوى لها على الإطلاق في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما لامست حدود 109,588 دولارات.ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة الرقمية أكثر من 20% من قيمتها، ما يعكس موجة تصحيح حادة قد تكون مرتبطة بجني الأرباح وضغوط السوق.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الأخبار