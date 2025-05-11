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انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في لبنان... وعون يعتبرها رسالة إلى الخارج والداخل
انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في لبنان... وعون يعتبرها رسالة إلى الخارج والداخل
سبوتنيك عربي
انطلقت في لبنان، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وذلك بعد الجولة الأولى الأحد الماضي في... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T06:39+0000
2025-05-11T06:39+0000
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وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، إن "العملية الانتخابية انطلقت في جميع الأقلام بسلاسة وهدوء، وتم معالجة الأمور البسيطة"، مكرراً نداءه إلى "المواطنين والمعنيين بعدم مخالفة القوانين وعدم التهاون في أي مخالفة".من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال زيارته غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي لمواكبة الانتخابات، أن "ما يجري اليوم هو رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت للسكّة الصحيحة"، مشددا على أن الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق إنمائي وليست سياسية.ودعا عون، المواطنين في الشمال إلى التصويت بكثافة، قائلاً: "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص"، مثنيًا على أداء القوى الأمنية خلال هذا اليوم الانتخابي.وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الأربعاء الماضي، أن "حكومته مصممة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية"، مؤكدا أن بيروت لها خصوصية، وهي قائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين".وبعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، قال سلام إن "اللقاء كان لعرض عمل الحكومة الذي تم إنجازه في الأسابيع الأخيرة"، مؤكدًا فخره بما قامت به الحكومة.وأعلن سلام أن "مسألة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها ستكون مطروحة قريبًا على طاولة مجلس الوزراء". وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، استقبل وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها سيزيد الوضع تعقيدا، وأن سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار.وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20230419/لادي-قرار-تمديد-ولاية-المجالس-البلدية-طعنة-لمبدأ-ديمقراطية-الانتخابات-في-لبنان-1076099064.html
https://sarabic.ae/20230419/هل-تعمق-خطوة-تأجيل-الانتخابات-البلدية-الانقسام-في-لبنان-1076097335.html
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انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في لبنان... وعون يعتبرها رسالة إلى الخارج والداخل

06:39 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالانتخابات البلدية في لبنان
الانتخابات البلدية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
انطلقت في لبنان، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، وذلك بعد الجولة الأولى الأحد الماضي في جبل لبنان.
وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، إن "العملية الانتخابية انطلقت في جميع الأقلام بسلاسة وهدوء، وتم معالجة الأمور البسيطة"، مكرراً نداءه إلى "المواطنين والمعنيين بعدم مخالفة القوانين وعدم التهاون في أي مخالفة".
من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال زيارته غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي لمواكبة الانتخابات، أن "ما يجري اليوم هو رسالة إلى الخارج والداخل بأنّ الدولة اللبنانية عادت للسكّة الصحيحة"، مشددا على أن الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق إنمائي وليست سياسية.
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19 أبريل 2023, 18:25 GMT
ودعا عون، المواطنين في الشمال إلى التصويت بكثافة، قائلاً: "نتمنى من أهلنا في الشمال أن يُصوّتوا بشكل أكبر وأن يُصوّتوا للمشروع وليس للشخص"، مثنيًا على أداء القوى الأمنية خلال هذا اليوم الانتخابي.
وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الأربعاء الماضي، أن "حكومته مصممة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية"، مؤكدا أن بيروت لها خصوصية، وهي قائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين".
وبعد لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، قال سلام إن "اللقاء كان لعرض عمل الحكومة الذي تم إنجازه في الأسابيع الأخيرة"، مؤكدًا فخره بما قامت به الحكومة.
الجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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19 أبريل 2023, 17:02 GMT
وأعلن سلام أن "مسألة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل أراضيها ستكون مطروحة قريبًا على طاولة مجلس الوزراء".
وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، استقبل وفدا من مجموعة العمل الأمريكية لدعم لبنان – "ATFL" برئاسة إدوارد غابريل، إذ أكد عون أن بقاء إسرائيل في النقاط الخمس التي احتلتها سيزيد الوضع تعقيدا، وأن سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار.
وحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أكد عون أن "الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية"، وقال: "نحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما".
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
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ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لمدة 60 يوما، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال"، على حد قوله.
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