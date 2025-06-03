https://sarabic.ae/20250603/7-دول-عربية-تحتكر-81--من-المخزون-العالمي-للفوسفات-1101263274.html
7 دول عربية تحتكر 81 % من المخزون العالمي للفوسفات
7 دول عربية تحتكر 81 % من المخزون العالمي للفوسفات
سبوتنيك عربي
كشفت أحدث البيانات عن أن هناك 7 دول عربية مجتمعة تستحوذ على نحو 59.75 مليار طن من الاحتياطي العالمي من صخور الفوسفات، البالغ 74 مليار طن، مشيرة إلى أن هذه... 03.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-03T11:28+0000
2025-06-03T11:28+0000
2025-06-03T11:28+0000
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, инфографика
7 دول عربية تحتكر 81 % من المخزون العالمي للفوسفات
كشفت أحدث البيانات عن أن هناك 7 دول عربية مجتمعة تستحوذ على نحو 59.75 مليار طن من الاحتياطي العالمي من صخور الفوسفات، البالغ 74 مليار طن، مشيرة إلى أن هذه النسبة الهائلة، التي تصل إلى 80.7 في المئة، تعكس أهمية المنطقة كونها مركزا جيوسياسيا مؤثرا في موازين القوى الاقتصادية الدولية.