https://sarabic.ae/20250604/ابتكار-ياباني-قد-يقضي-على-خطر-يهدد-العالم-1101292940.html

ابتكار ياباني قد يقضي على خطر يهدد العالم

ابتكار ياباني قد يقضي على خطر يهدد العالم

سبوتنيك عربي

طور باحثون يابانيون نوعا جديدا من البلاستيك يذوب في مياه البحر خلال ساعات لمواجهة التلوث الذي تسببه النفايات البلاستيكية، التي تمثل أحد أخطر مصادر التلوث في... 04.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-04T07:53+0000

2025-06-04T07:53+0000

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الابتكار الياباني توصل إليه فريق علمي من مركز "رايكن" لعلوم المادة الناشئة وجامعة طوكيو، ونجح في تصنيع مادة بلاستيكية تتحلل بسرعة ونظافة دون أن تترك أي بقايا، حسب موقع "هاي تشانيل".ولفت الموقع إلى أنه تم إجراء تجربة داخل مختبر في مدينة واكو قرب طوكيو، تضمنت وضع قطعة صغيرة من البلاستيك الجديد في ماء مالح، مشيرا إلى أنها اختفت في أقل من ساعة.ولفت الموقع إلى أن الفريق العلمي مبتكر هذا النوع من البلاستيك، أشار إلى أنه لم يتم طرحه تجاريا حتى الآن، لكن العديد من شركات التغليف أبدت اهتمامها به بسبب تلك الخاصية.الابتكار الياباني، يأتي في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن حجم الملوثات البلاستيكية في العالم يمكن أن يتضاعف 3 مرات بحلول عام 2040، مشيرة إلى أن حجم النفايات البلاستيكية التي يتم إلقاؤها في المحيطات سنويا تتراوح بين 23 و37 مليون طن.

https://sarabic.ae/20211005/آلاف-الأطنان-من-النفايات-البلاستيكية-تم-رصدها-في-البحر-الأبيض-المتوسط-1050341185.html

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