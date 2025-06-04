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ميدينسكي يقدم تقريرا إلى بوتين حول المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
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السفير الروسي لدى لبنان يسلم الرئيس عون رسالة من بوتين
السفير الروسي لدى لبنان يسلم الرئيس عون رسالة من بوتين
سبوتنيك عربي
تسلم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف، وتضمنت... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T12:38+0000
2025-06-04T13:07+0000
روسيا
لبنان
القمة
رسالة
الدول العربية
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وجاء في رسالة الرئيس بوتين: "علاقات الصداقة التقليدية تربط روسيا بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. نتعاون بنشاط في مجالات عديدة ونقف معا من أجل بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب وقائم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي وخال من جميع اشكال التمييز والهيمنة".واختتم بوتين رسالته بالإعراب عن أمله في أن يحضر الرئيس اللبناني القمة المرتقبة، متطلعا إلى "حوار بناء خلال القمة".وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".وأكد بوتين أن روسيا، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة، وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20250603/الرئيس-اللبناني-لبنان-نفذ-اتفاق-وقف-النار-بحذافيره-1101283016.html
https://sarabic.ae/20250517/بوتين-يدعو-القادة-والأمين-العام-لجامعة-الدول-العربية-للمشاركة-في-القمة-الروسية-العربية-الأولى-1100651850.html
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روسيا, لبنان, القمة, رسالة, الدول العربية
روسيا, لبنان, القمة, رسالة, الدول العربية

السفير الروسي لدى لبنان يسلم الرئيس عون رسالة من بوتين

12:38 GMT 04.06.2025 (تم التحديث: 13:07 GMT 04.06.2025)
© Sputnikالسفير الروسي لدى لبنان يسلم الرئيس عون رسالة من بوتين
السفير الروسي لدى لبنان يسلم الرئيس عون رسالة من بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
© Sputnik
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تسلم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في لبنان السيد ألكسندر روداكوف، وتضمنت دعوة شخصية للرئيس عون للمشاركة في القمة الروسية – العربية الأولى التي ستعقد في موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء في رسالة الرئيس بوتين: "علاقات الصداقة التقليدية تربط روسيا بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. نتعاون بنشاط في مجالات عديدة ونقف معا من أجل بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب وقائم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي وخال من جميع اشكال التمييز والهيمنة".
وأضافت الرسالة: "ليس هناك شك في أن تعزيز التعاون المثمر وتنسيق الجهود لحل القضايا الراهنة على الأجندة الإقليمية والدولية يتماشى مع مصالح شعبينا".
وأضاف بوتين في رسالته: "في هذا الصدد، أود أن أدعوكم إلى المشاركة الشخصية في القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في موسكو في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025"، وتابع: "ننطلق من أن هذا اللقاء الأول من نوعه على أعلى مستوى وضمن هذا الإطار سيوفر فرصة ممتازة للنظر بالتفصيل في آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية التكنولوجية والإنسانية وغيرها".
واختتم بوتين رسالته بالإعراب عن أمله في أن يحضر الرئيس اللبناني القمة المرتقبة، متطلعا إلى "حوار بناء خلال القمة".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2025
الرئيس اللبناني: لبنان نفذ اتفاق وقف النار بحذافيره
أمس, 17:06 GMT

وكان دعا الرئيس بوتين، في 17 مايو /أيار الماضي، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر.

وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى
17 مايو, 06:14 GMT

وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر"، معربا عن ثقته في أن "الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكد بوتين أن روسيا، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة، وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.
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