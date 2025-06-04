دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
08:18 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
10:29 GMT
26 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: قرار ضم جزيرة غرينلاند إلى منطقة مسؤولية القيادة الشمالية الأمريكية هو قرار إداري وليس لإعلان حرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250604/دميترييف-الحوار-بين-بوتين-وترامب-ضروري-للسلام-والأمن-العالمي-1101322097.html
دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي
دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن الحوار... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T19:57+0000
2025-06-04T19:57+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919038_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_88dfaf54eb64c946317ab77c18a807d8.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "انتهت المحادثة بين بوتين وترامب. المخاطر كبيرة للغاية. حوارهما ضروري للسلام وخفض التصعيد والأمن العالمي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمع بعناية لتقييمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن هجمات كييف على المطارات في روسيا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.
https://sarabic.ae/20250604/أوشاكوف-ترامب-استمع-بعناية-لتقييمات-بوتين-بشأن-هجمات-كييف-على-المطارات-في-روسيا-1101319696.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_722fae86a54cb6e0d9512fb278e4f512.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي

19:57 GMT 04.06.2025
© AP Photo / Baraa Anwerالرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية
الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Baraa Anwer
تابعنا عبر
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ضروري للسلام وخفض التصعيد والأمن العالمي.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "انتهت المحادثة بين بوتين وترامب. المخاطر كبيرة للغاية. حوارهما ضروري للسلام وخفض التصعيد والأمن العالمي".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمع بعناية لتقييمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن هجمات كييف على المطارات في روسيا.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
أوشاكوف: بوتين وترامب يناقشان الضربات على المطارات الروسية
17:50 GMT

وقال أوشاكوف للصحفيين: "قبل نحو ساعة، انتهت المحادثة الهاتفية الرابعة بين رئيسنا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وللعلم، فقد استمرت هذه المحادثة نحو ساعة وعشر دقائق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала