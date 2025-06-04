https://sarabic.ae/20250604/دميترييف-الحوار-بين-بوتين-وترامب-ضروري-للسلام-والأمن-العالمي-1101322097.html
دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي
دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن الحوار... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T19:57+0000
2025-06-04T19:57+0000
2025-06-04T19:57+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919038_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_88dfaf54eb64c946317ab77c18a807d8.jpg
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "انتهت المحادثة بين بوتين وترامب. المخاطر كبيرة للغاية. حوارهما ضروري للسلام وخفض التصعيد والأمن العالمي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمع بعناية لتقييمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن هجمات كييف على المطارات في روسيا.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.
https://sarabic.ae/20250604/أوشاكوف-ترامب-استمع-بعناية-لتقييمات-بوتين-بشأن-هجمات-كييف-على-المطارات-في-روسيا-1101319696.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097919038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_722fae86a54cb6e0d9512fb278e4f512.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب ضروري للسلام والأمن العالمي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ضروري للسلام وخفض التصعيد والأمن العالمي.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "انتهت المحادثة بين بوتين وترامب. المخاطر كبيرة للغاية. حوارهما ضروري للسلام وخفض التصعيد والأمن العالمي".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استمع بعناية لتقييمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن هجمات كييف على المطارات في روسيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "قبل نحو ساعة، انتهت المحادثة الهاتفية الرابعة بين رئيسنا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وللعلم، فقد استمرت هذه المحادثة نحو ساعة وعشر دقائق".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.