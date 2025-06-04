https://sarabic.ae/20250604/رئيس-كوريا-الجنوبية-الجديد-يدعو-الجيش-للاستعداد-العسكري-1101291399.html
رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الجيش للاستعداد العسكري
رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الجيش للاستعداد العسكري
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي-ميونغ، تطورات الأنشطة العسكرية لكوريا الديمقراطية ووضع استعداد القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بعد ساعتين من تولي... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T06:28+0000
2025-06-04T06:28+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية له مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بعد وقت قصير من توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن لي جاي ميونغ، تلقى إحاطة أمنية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال كيم ميونغ-سو، حول الأنشطة العسكرية لبيونغ يانغ، مشيرة إلى أنه حث الجيش على الحفاظ على حالة جاهزية تامة من خلال مراقبة التطورات في كوريا الديمقراطية عن كثب.كما شدد الرئيس الجديد على ضرورة الحفاظ على الوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهد بتعاون ثلاثي أوثق مع اليابان.يذكر أن كوريا الديمقراطية تطور قدرات نووية وصاروخية لمواجهة الأنشطة العسكرية الأمريكية التي تنفذها في المنطقة مع كوريا الجنوبية واليابان، اللتان تكونان تحالفا عسكريا وثيقا مع واشنطن.
https://sarabic.ae/20250525/كوريا-الديمقراطية-تحتجز-مسؤولين-متورطين-في-حادث-السفينة-1100944076.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان
رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الجيش للاستعداد العسكري
بحث الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي-ميونغ، تطورات الأنشطة العسكرية لكوريا الديمقراطية ووضع استعداد القوات المسلحة الكورية الجنوبية، بعد ساعتين من تولي منصبه رسميا.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية له مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بعد وقت قصير من توليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن لي جاي ميونغ، تلقى إحاطة أمنية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال كيم ميونغ-سو، حول الأنشطة العسكرية لبيونغ يانغ، مشيرة إلى أنه حث الجيش على الحفاظ على حالة جاهزية تامة من خلال مراقبة التطورات في كوريا الديمقراطية عن كثب.
كما شدد الرئيس الجديد على ضرورة الحفاظ على الوضع الدفاعي المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهد بتعاون ثلاثي أوثق مع اليابان.
يذكر أن كوريا الديمقراطية
تطور قدرات نووية وصاروخية لمواجهة الأنشطة العسكرية الأمريكية التي تنفذها في المنطقة مع كوريا الجنوبية واليابان، اللتان تكونان تحالفا عسكريا وثيقا مع واشنطن.