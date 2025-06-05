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لقاء سبوتنيك
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الاتحاد الأوروبي: تعافي الملاحة في البحر الأحمر بنسبة 60% مع تراجع هجمات "أنصار الله"
الاتحاد الأوروبي: تعافي الملاحة في البحر الأحمر بنسبة 60% مع تراجع هجمات "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
قال قائد مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الأميرال فاسيليوس غريباريس، إن "حركة الملاحة في البحر الأحمر شهدت ارتفاعا بنسبة 60% منذ أغسطس/ آب... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T14:17+0000
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وأوضح غريباريس، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية في مدريد، أن "عدد السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب ارتفع بعد تراجع وتيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من جانب "أنصار الله"، وكذلك عقب توقيع الحركة اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أمريكا".ورغم هذا التحسن، أشار غريباريس إلى أن "عدد السفن لا يزال دون المتوسط اليومي المسجل قبل تصاعد الهجمات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الذي كان يتراوح بين 72 و75 سفينة، مقارنة بأدنى مستوى سجل في أغسطس من العام نفسه عند 20 إلى 23 سفينة يوميا".يشار أنه تم تشكيل مهمة "أسبيدس" لحماية الملاحة في المسار التجاري الاستراتيجي، الذي يربط البحر المتوسط بالخليج وآسيا عبر قناة السويس، وقد تم توسيع نطاق المهمة في فبراير/ شباط 2024، ليشمل تتبع شحنات الأسلحة غير القانونية ومراقبة ناقلات النفط الروسي الخاضعة للعقوبات.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250602/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-الإيراني-أمن-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1101208504.html
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أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الاتحاد الأوروبي: تعافي الملاحة في البحر الأحمر بنسبة 60% مع تراجع هجمات "أنصار الله"

14:17 GMT 05.06.2025
© AP Photoقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo
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قال قائد مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الأميرال فاسيليوس غريباريس، إن "حركة الملاحة في البحر الأحمر شهدت ارتفاعا بنسبة 60% منذ أغسطس/ آب 2024، لتصل إلى 36-37 سفينة يوميا، لكنها لا تزال دون المعدلات المعتادة قبل بدء هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن في المنطقة".
وأوضح غريباريس، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية في مدريد، أن "عدد السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب ارتفع بعد تراجع وتيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من جانب "أنصار الله"، وكذلك عقب توقيع الحركة اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أمريكا".
ورغم هذا التحسن، أشار غريباريس إلى أن "عدد السفن لا يزال دون المتوسط اليومي المسجل قبل تصاعد الهجمات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الذي كان يتراوح بين 72 و75 سفينة، مقارنة بأدنى مستوى سجل في أغسطس من العام نفسه عند 20 إلى 23 سفينة يوميا".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني أمن الملاحة في البحر الأحمر
2 يونيو, 10:13 GMT
يشار أنه تم تشكيل مهمة "أسبيدس" لحماية الملاحة في المسار التجاري الاستراتيجي، الذي يربط البحر المتوسط بالخليج وآسيا عبر قناة السويس، وقد تم توسيع نطاق المهمة في فبراير/ شباط 2024، ليشمل تتبع شحنات الأسلحة غير القانونية ومراقبة ناقلات النفط الروسي الخاضعة للعقوبات.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
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