الرئيس الإيراني يشيد في اتصال مع ولي العهد السعودي بجهود المملكة في تنظيم الحج

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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
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نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
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ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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https://sarabic.ae/20250605/الرئيس-الإيراني-يشيد-في-اتصال-مع-ولي-العهد-السعودي-بجهود-المملكة-في-تنظيم-الحج-1101355181.html
الرئيس الإيراني يشيد في اتصال مع ولي العهد السعودي بجهود المملكة في تنظيم الحج
الرئيس الإيراني يشيد في اتصال مع ولي العهد السعودي بجهود المملكة في تنظيم الحج
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تقديره لجهود السعودية في تنظيم موسم الحج، واستضافة الحجاج... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T15:34+0000
2025-06-05T15:34+0000
إيران
السعودية
العالم العربي
أخبار الحج
ولي العهد محمد بن سلمان
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وهنأ بزشكيان في اتصال هاتفي أجراه مع ابن سلمان، بحلول عيد الأضحى، وأكد بزشكيان أن "مناسك الحج تمثل رمزا لوحدة الأمة الإسلامية"، معربا عن أمله في أن "تسهم هذه الروح في تقوية العلاقات بين الدول الإسلامية، وفي مقدمتها العلاقة بين إيران والسعودية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار الرئيس الإيراني إلى "استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الودية مع السعودية، وتعميق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية ويعزز السلام والاستقرار".من جانبه، عبّر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الاتصال الهاتفي، للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن شكره للتهنئة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وشدد على أن "تقارب الرياض وطهران يخدم مصلحة المنطقة بأسرها".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، مذكرة تفاهم لموسم الحج لعام 2025.وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
https://sarabic.ae/20250114/السعودية-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-موسم-الحج-1096794456.html
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إيران, السعودية, العالم العربي, أخبار الحج, ولي العهد محمد بن سلمان
إيران, السعودية, العالم العربي, أخبار الحج, ولي العهد محمد بن سلمان

الرئيس الإيراني يشيد في اتصال مع ولي العهد السعودي بجهود المملكة في تنظيم الحج

15:34 GMT 05.06.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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تابعنا عبر
أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تقديره لجهود السعودية في تنظيم موسم الحج، واستضافة الحجاج الإيرانيين.
وهنأ بزشكيان في اتصال هاتفي أجراه مع ابن سلمان، بحلول عيد الأضحى، وأكد بزشكيان أن "مناسك الحج تمثل رمزا لوحدة الأمة الإسلامية"، معربا عن أمله في أن "تسهم هذه الروح في تقوية العلاقات بين الدول الإسلامية، وفي مقدمتها العلاقة بين إيران والسعودية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار الرئيس الإيراني إلى "استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الودية مع السعودية، وتعميق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية ويعزز السلام والاستقرار".
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن موسم الحج
14 يناير, 19:45 GMT
من جانبه، عبّر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الاتصال الهاتفي، للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن شكره للتهنئة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وشدد على أن "تقارب الرياض وطهران يخدم مصلحة المنطقة بأسرها".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، مذكرة تفاهم لموسم الحج لعام 2025.
وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
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