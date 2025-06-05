https://sarabic.ae/20250605/الرئيس-الإيراني-يشيد-في-اتصال-مع-ولي-العهد-السعودي-بجهود-المملكة-في-تنظيم-الحج-1101355181.html

الرئيس الإيراني يشيد في اتصال مع ولي العهد السعودي بجهود المملكة في تنظيم الحج

الرئيس الإيراني يشيد في اتصال مع ولي العهد السعودي بجهود المملكة في تنظيم الحج

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تقديره لجهود السعودية في تنظيم موسم الحج، واستضافة الحجاج... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T15:34+0000

2025-06-05T15:34+0000

2025-06-05T15:34+0000

إيران

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العالم العربي

أخبار الحج

ولي العهد محمد بن سلمان

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وهنأ بزشكيان في اتصال هاتفي أجراه مع ابن سلمان، بحلول عيد الأضحى، وأكد بزشكيان أن "مناسك الحج تمثل رمزا لوحدة الأمة الإسلامية"، معربا عن أمله في أن "تسهم هذه الروح في تقوية العلاقات بين الدول الإسلامية، وفي مقدمتها العلاقة بين إيران والسعودية"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار الرئيس الإيراني إلى "استعداد بلاده لتوسيع علاقاتها الودية مع السعودية، وتعميق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية ويعزز السلام والاستقرار".من جانبه، عبّر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الاتصال الهاتفي، للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن شكره للتهنئة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وشدد على أن "تقارب الرياض وطهران يخدم مصلحة المنطقة بأسرها".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا بيات، ووزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، مذكرة تفاهم لموسم الحج لعام 2025.وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

https://sarabic.ae/20250114/السعودية-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-موسم-الحج-1096794456.html

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إيران, السعودية, العالم العربي, أخبار الحج, ولي العهد محمد بن سلمان