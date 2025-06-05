ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يصدر-أمرا-تنفيذيا-بحظر-دخول-مواطني-12-دولة-إلى-الولايات-المتحدة-1101324784.html
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللًا... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T01:00+0000
2025-06-05T04:42+0000
ترامب
قرار حظر السفر
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc4049de739f39d60eac823efb2cef21.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة"، موضحًا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".
https://sarabic.ae/20250315/بينها-دول-عربية-إدارة-ترامب-تدرس-فرض-حظر-سفر-على-دول-عدة-1098676967.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a2dd8a5ee99a90a3af8832be556a4baf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, قرار حظر السفر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب, قرار حظر السفر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا

01:00 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 05.06.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللًا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة"، موضحًا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
بينها دول عربية... إدارة ترامب تدرس فرض حظر سفر على دول عدة
15 مارس, 07:17 GMT
وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".
وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".
وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала