https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يصدر-أمرا-تنفيذيا-بحظر-دخول-مواطني-12-دولة-إلى-الولايات-المتحدة-1101324784.html
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللًا... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T01:00+0000
2025-06-05T01:00+0000
2025-06-05T04:42+0000
ترامب
قرار حظر السفر
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc4049de739f39d60eac823efb2cef21.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة"، موضحًا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".
https://sarabic.ae/20250315/بينها-دول-عربية-إدارة-ترامب-تدرس-فرض-حظر-سفر-على-دول-عدة-1098676967.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101269976_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a2dd8a5ee99a90a3af8832be556a4baf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, قرار حظر السفر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب, قرار حظر السفر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا
01:00 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 05.06.2025)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللًا القرار بمخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة"، موضحًا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".
وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".
وأوضح البيت الأبيض أن "القرار يتضمن استثناءات تشمل المقيمين الدائمين الشرعيين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات الحالية، وبعض الفئات الخاصة من التأشيرات، والأفراد الذين يُعتبر دخولهم ضروريًا لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية".
وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".