https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يصدر-أمرا-تنفيذيا-بحظر-دخول-مواطني-12-دولة-إلى-الولايات-المتحدة-1101324784.html

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا يقضي بحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معللًا... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T01:00+0000

2025-06-05T01:00+0000

2025-06-05T04:42+0000

ترامب

قرار حظر السفر

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: "يفرض الأمر التنفيذي قيودًا كاملة على دخول مواطني 12 دولة ثبت وجود قصور في إجراءات الفحص والتدقيق لديها، ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة"، موضحًا أن "الدول المشمولة بهذا الحظر الكامل هي أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن".وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي يفرض كذلك قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى تُعتبر أيضًا ذات خطورة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا".وأكد البيان أن هذه القيود تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن، وتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب".ونقل البيان عن الرئيس ترامب، قوله: "سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا".

https://sarabic.ae/20250315/بينها-دول-عربية-إدارة-ترامب-تدرس-فرض-حظر-سفر-على-دول-عدة-1098676967.html

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ترامب, قرار حظر السفر, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران