خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة

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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
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بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
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لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
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نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
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لقاء سبوتنيك
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16:03 GMT
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بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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https://sarabic.ae/20250605/خبير-إطالة-الأزمة-الأوكرانية-ستؤدي-إلى-نتائج-وخيمة--1101337873.html
خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة
خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة
سبوتنيك عربي
تطرق الأستاذ في القانون الدولي الدكتور خالد شيت، إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن "تجاوز المكالمة... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T10:06+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال شيت في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشكلة الأكبر اليوم هي في الهجوم الأوكراني الأخير على روسيا، والتحولات الاستراتيجية التي ستأتي من بعده"، مرجحًا أن "يكون الرد عسكريًا".وأكد أستاذ القانون الدولي أن "المهم اليوم هو تموضع الولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني ووقوفها على الحياد وحوارها مع روسيا"، مضيفا: "الولايات المتحدة تعلم جيدا أن إطالة أمد هذا الصراع سيكون وخيما جدا على المنطقة وأوروبا وعلى العالم".واختتم ضيف "سبوتنيك" حديثه، بالقول: "استخدام القوة أداة أساسية للوصول إلى أي عملية سلمية".
https://sarabic.ae/20250604/الخارجية-الأمريكية-محادثات-ترامب-وبوتين-جزء-من-جهود-واشنطن-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1101322631.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصراع, الولايات المتحدة الأمريكية, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصراع, الولايات المتحدة الأمريكية, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة

10:06 GMT 05.06.2025
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Sputnik . Виктор Антонюк
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تطرق الأستاذ في القانون الدولي الدكتور خالد شيت، إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن "تجاوز المكالمة مدة معينة شيء ينمّ عن أهميتها"، متوقعًا أن "تكون قد تناولت موضوعين هما الصراع في أوكرانيا والمفاوضات النووية الإيرانية".
وقال شيت في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشكلة الأكبر اليوم هي في الهجوم الأوكراني الأخير على روسيا، والتحولات الاستراتيجية التي ستأتي من بعده"، مرجحًا أن "يكون الرد عسكريًا".

وتساءل إذا "كان الرد سيكون فقط استراتيجيا عسكريا أم سيمتد إلى ما هو استخباراتي، وربما يطال أيضا مواقع اقتصادية؟".

وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
الخارجية الأمريكية: محادثات ترامب وبوتين جزء من جهود واشنطن لحل الصراع في أوكرانيا
أمس, 19:59 GMT
وأكد أستاذ القانون الدولي أن "المهم اليوم هو تموضع الولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني ووقوفها على الحياد وحوارها مع روسيا"، مضيفا: "الولايات المتحدة تعلم جيدا أن إطالة أمد هذا الصراع سيكون وخيما جدا على المنطقة وأوروبا وعلى العالم".
واختتم ضيف "سبوتنيك" حديثه، بالقول: "استخدام القوة أداة أساسية للوصول إلى أي عملية سلمية".
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