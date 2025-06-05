https://sarabic.ae/20250605/خبير-إطالة-الأزمة-الأوكرانية-ستؤدي-إلى-نتائج-وخيمة--1101337873.html
خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة
خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة
سبوتنيك عربي
تطرق الأستاذ في القانون الدولي الدكتور خالد شيت، إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن "تجاوز المكالمة... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T10:06+0000
2025-06-05T10:06+0000
2025-06-05T10:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصراع
الولايات المتحدة الأمريكية
المفاوضات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065312321_0:146:3006:1836_1920x0_80_0_0_caa4f6dd043822242f50d3ec8a6db356.jpg
وقال شيت في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشكلة الأكبر اليوم هي في الهجوم الأوكراني الأخير على روسيا، والتحولات الاستراتيجية التي ستأتي من بعده"، مرجحًا أن "يكون الرد عسكريًا".وأكد أستاذ القانون الدولي أن "المهم اليوم هو تموضع الولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني ووقوفها على الحياد وحوارها مع روسيا"، مضيفا: "الولايات المتحدة تعلم جيدا أن إطالة أمد هذا الصراع سيكون وخيما جدا على المنطقة وأوروبا وعلى العالم".واختتم ضيف "سبوتنيك" حديثه، بالقول: "استخدام القوة أداة أساسية للوصول إلى أي عملية سلمية".
https://sarabic.ae/20250604/الخارجية-الأمريكية-محادثات-ترامب-وبوتين-جزء-من-جهود-واشنطن-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1101322631.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065312321_22:0:2738:2037_1920x0_80_0_0_d1a69dd2f16c338b31c195a639c654e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصراع, الولايات المتحدة الأمريكية, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصراع, الولايات المتحدة الأمريكية, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة
حصري
تطرق الأستاذ في القانون الدولي الدكتور خالد شيت، إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن "تجاوز المكالمة مدة معينة شيء ينمّ عن أهميتها"، متوقعًا أن "تكون قد تناولت موضوعين هما الصراع في أوكرانيا والمفاوضات النووية الإيرانية".
وقال شيت في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "المشكلة الأكبر اليوم هي في الهجوم الأوكراني الأخير على روسيا
، والتحولات الاستراتيجية التي ستأتي من بعده"، مرجحًا أن "يكون الرد عسكريًا".
وتساءل إذا "كان الرد سيكون فقط استراتيجيا عسكريا أم سيمتد إلى ما هو استخباراتي، وربما يطال أيضا مواقع اقتصادية؟".
وأكد أستاذ القانون الدولي أن "المهم اليوم هو تموضع الولايات المتحدة بشأن الملف الأوكراني
ووقوفها على الحياد وحوارها مع روسيا"، مضيفا: "الولايات المتحدة تعلم جيدا أن إطالة أمد هذا الصراع سيكون وخيما جدا على المنطقة وأوروبا وعلى العالم".
واختتم ضيف "سبوتنيك" حديثه، بالقول: "استخدام القوة أداة أساسية للوصول إلى أي عملية سلمية".