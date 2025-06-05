https://sarabic.ae/20250605/خبير-ترامب-يحاول-احتواء-الغضب-الروسي-والرد-على-الضربات-الأوكرانية-لا-بد-أن-يكون-موجعا-1101339350.html

خبير: ترامب يحاول احتواء الغضب الروسي... والرد على الضربات الأوكرانية لا بد أن يكون موجعا

خبير: ترامب يحاول احتواء الغضب الروسي... والرد على الضربات الأوكرانية لا بد أن يكون موجعا

سبوتنيك عربي

علّق الباحث والخبير بالشأن الروسي والعلاقات الدولية الدكتور سعد خلف، على المكاملة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T11:00+0000

2025-06-05T11:00+0000

2025-06-05T11:01+0000

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وأكد خلف، عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهجوم ستكون له آثار وتبعات كبيرة على المستويين الداخلي، سواء في روسيا أو على المستوى الإقليم في المنطقة برمتها وحتى على المستوى العالمي"، مرجحًا أن "لا يكون ترامب على علم بتفاصيل هذا الهجوم، مقابل معرفة الأجهزة الأمريكية وخاصة الاستخبارات والقيادات العسكرية به".ورأى الباحث والخبير بالشأن الروسي والعلاقات الدولية أن "دفع الأوروبيين بزيلينسكي، لتنفيذ هذه العملية يأتي خشية من أن تنسحب الولايات المتحدة من عمليات التسوية، وبالتالي ستكون مصحوبة برفع يدها الأمنية عن الغطاء الأمني للأوروبيين وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا". وشدد خلف على أن "بوتين صبور رغم المحاولات المتكررة من الغرب لاستفزازه، فهو لا يرغب في أن تندلع الحرب العالمية الثالثة بسببه، لكنهم يستفزونه لهذه المواجهة".وعن السيناريوهات المتوقعة لحل هذه الأزمة، قال خلف: "أولا، توصيف النظام الأوكراني بأنه نظام إرهابي سيسمح لروسيا أن تتعامل قانونيًا مع الإرهابيين بأمر واحد بتصفيتهم، الحل الثاني أن يتم تغيير الإدارة الأوكرانية بتغيير سياسي وإجبار زيلينسكي على التنحي، وعقد اتفاق سلام وفق الشروط الروسية".خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة

https://sarabic.ae/20250605/الكرملين-رد-روسيا-على-الضربات-الأوكرانية-سيكون-بأي-شكل-يراه-الجيش-مناسبا-1101337215.html

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حصري, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, تقارير سبوتنيك