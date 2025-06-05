https://sarabic.ae/20250605/خبير-ترامب-يحاول-احتواء-الغضب-الروسي-والرد-على-الضربات-الأوكرانية-لا-بد-أن-يكون-موجعا-1101339350.html
خبير: ترامب يحاول احتواء الغضب الروسي... والرد على الضربات الأوكرانية لا بد أن يكون موجعا
خبير: ترامب يحاول احتواء الغضب الروسي... والرد على الضربات الأوكرانية لا بد أن يكون موجعا
سبوتنيك عربي
علّق الباحث والخبير بالشأن الروسي والعلاقات الدولية الدكتور سعد خلف، على المكاملة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T11:00+0000
2025-06-05T11:00+0000
2025-06-05T11:01+0000
حصري
العالم
فلاديمير بوتين
ترامب
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cc82065eae7dd1c051ec47b1e8889e75.jpg
وأكد خلف، عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهجوم ستكون له آثار وتبعات كبيرة على المستويين الداخلي، سواء في روسيا أو على المستوى الإقليم في المنطقة برمتها وحتى على المستوى العالمي"، مرجحًا أن "لا يكون ترامب على علم بتفاصيل هذا الهجوم، مقابل معرفة الأجهزة الأمريكية وخاصة الاستخبارات والقيادات العسكرية به".ورأى الباحث والخبير بالشأن الروسي والعلاقات الدولية أن "دفع الأوروبيين بزيلينسكي، لتنفيذ هذه العملية يأتي خشية من أن تنسحب الولايات المتحدة من عمليات التسوية، وبالتالي ستكون مصحوبة برفع يدها الأمنية عن الغطاء الأمني للأوروبيين وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا". وشدد خلف على أن "بوتين صبور رغم المحاولات المتكررة من الغرب لاستفزازه، فهو لا يرغب في أن تندلع الحرب العالمية الثالثة بسببه، لكنهم يستفزونه لهذه المواجهة".وعن السيناريوهات المتوقعة لحل هذه الأزمة، قال خلف: "أولا، توصيف النظام الأوكراني بأنه نظام إرهابي سيسمح لروسيا أن تتعامل قانونيًا مع الإرهابيين بأمر واحد بتصفيتهم، الحل الثاني أن يتم تغيير الإدارة الأوكرانية بتغيير سياسي وإجبار زيلينسكي على التنحي، وعقد اتفاق سلام وفق الشروط الروسية".خبير: إطالة الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى نتائج وخيمة
https://sarabic.ae/20250605/الكرملين-رد-روسيا-على-الضربات-الأوكرانية-سيكون-بأي-شكل-يراه-الجيش-مناسبا-1101337215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1917baa164b5e4810693ba3b1b8d583.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, تقارير سبوتنيك
خبير: ترامب يحاول احتواء الغضب الروسي... والرد على الضربات الأوكرانية لا بد أن يكون موجعا
11:00 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 11:01 GMT 05.06.2025)
حصري
علّق الباحث والخبير بالشأن الروسي والعلاقات الدولية الدكتور سعد خلف، على المكاملة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن "ترامب يحاول احتواء الغضب الروسي الرسمي والشعبي نتيجة الاستهدافات الأوكرانية الأخيرة".
وأكد خلف، عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الهجوم ستكون له آثار وتبعات كبيرة على المستويين الداخلي، سواء في روسيا أو على المستوى الإقليم في المنطقة برمتها وحتى على المستوى العالمي"، مرجحًا أن "لا يكون ترامب على علم بتفاصيل هذا الهجوم، مقابل معرفة الأجهزة الأمريكية وخاصة الاستخبارات والقيادات العسكرية به".
ولفت خلف إلى أن "بوتين معروف بهدوئه ولا يرد عن إنفعال، ولكن لا بد له إلا أن يرد"، مضيفا: "نحن أمام تصعيد خطير يبدو أن الرئيس الروسي كان حريصا أن يحذر ترامب لأنه لا يزال يرغب في أن يحافظ على علاقات معه وأن يستأنف العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة لتسوية ملفات أخرى"، وتابع أن "بوتين دائما يفاجئ الجميع وأعتقد أنه أمام سيناريوهات مختلفة والرد لا بد أن يكون موجعًا".
ورأى الباحث والخبير بالشأن الروسي والعلاقات الدولية أن "دفع الأوروبيين بزيلينسكي، لتنفيذ هذه العملية يأتي خشية من أن تنسحب الولايات المتحدة من عمليات التسوية، وبالتالي ستكون مصحوبة برفع يدها الأمنية عن الغطاء الأمني للأوروبيين وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا".
وأكد خلف أن "بوتين عندما يُصنف شيئا فهو يعطي له توصيفًا قانونيًا يكون له تبعات محددة"، مضيفا: "قد نكون أمام مشهد تغيير في توصيف العملية العسكرية الخاصة إلى عملية مكافحة إرهاب، ما يعني أن روسيا سيكون لديها خيارات أخرى في التعامل مع كل ما يجري في أوكرانيا".
وشدد خلف على أن "بوتين صبور رغم المحاولات المتكررة من الغرب لاستفزازه، فهو لا يرغب في أن تندلع الحرب العالمية الثالثة بسببه، لكنهم يستفزونه لهذه المواجهة".
وعن السيناريوهات المتوقعة لحل هذه الأزمة، قال خلف: "أولا، توصيف النظام الأوكراني بأنه نظام إرهابي سيسمح لروسيا أن تتعامل قانونيًا مع الإرهابيين بأمر واحد بتصفيتهم، الحل الثاني أن يتم تغيير الإدارة الأوكرانية بتغيير سياسي وإجبار زيلينسكي على التنحي، وعقد اتفاق سلام وفق الشروط الروسية".