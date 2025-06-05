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لبنان ينضم رسميا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
لبنان ينضم رسميا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، فوز بلادها بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، للفترة الممتدة بين 2026 - 2027، وذلك نتيجة... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T09:43+0000
2025-06-05T09:46+0000
لبنان
الامم المتحدة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عضوية
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، جاء هذا الفوز "بعد انتخاب لبنان السيدة أنالينا بيربوك أيضا كأحد نواب رئيسة الجمعية العامة للدورة الثمانين"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.ويتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 54 عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة، وينتخب 18 عضوًا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة 3 سنوات، ويجوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.وتنتهي عضوية 9 أعضاء من هؤلاء الأعضاء 27 الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية 9 أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة، ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
https://sarabic.ae/20250603/الرئيس-اللبناني-لبنان-نفذ-اتفاق-وقف-النار-بحذافيره-1101283016.html
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لبنان, الامم المتحدة, المجلس الاقتصادي والاجتماعي, عضوية
لبنان, الامم المتحدة, المجلس الاقتصادي والاجتماعي, عضوية

لبنان ينضم رسميا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

09:43 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 05.06.2025)
© Unsplash /AHMAD BADER علم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© Unsplash /AHMAD BADER
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، فوز بلادها بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، للفترة الممتدة بين 2026 - 2027، وذلك نتيجة للانتخابات التي جرت بالمجلس في نيويورك.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الخميس، جاء هذا الفوز "بعد انتخاب لبنان السيدة أنالينا بيربوك أيضا كأحد نواب رئيسة الجمعية العامة للدورة الثمانين"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.
وقالت الوزارة: "يعد هذا الفوز ثمرة الجهود التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ما يعزز من دور لبنان وحضوره الفاعل في منظومة العمل المتعدد الأطراف داخل المنظمة الدولية".
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وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن "هذا التقدير يجسد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وبالدور الذي يواصل الاضطلاع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة".

ويتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 54 عضوا من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة، وينتخب 18 عضوًا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة 3 سنوات، ويجوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
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وبحسب القانون الداخلي للمجلس، في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 27 إلى 54 عضوًا، يختار 27 عضوا إضافيا علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء الـ9، الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام.

وتنتهي عضوية 9 أعضاء من هؤلاء الأعضاء 27 الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية 9 أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة، ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
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