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https://sarabic.ae/20250606/ألمانيا-والنرويج-تعلقان-على-فرض-عقوبات-أمريكية-على-الجنائية-الدولية-1101400928.html
ألمانيا والنرويج تعلقان على فرض عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية
ألمانيا والنرويج تعلقان على فرض عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
علقت ألمانيا والنرويج، اليوم الجمعة، على قرار أمريكا بفرضها عقوبات جديدة على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T16:56+0000
2025-06-06T16:56+0000
المحكمة الجنائية الدولية
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وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن واشنطن فرضت عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين.وأعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، خلال مؤتمر مراجعة نظام روما الأساسي في برلين: "نلاحظ بأسف إعلان أمريكا أمس فرض عقوبات إضافية على المحكمة، وستواصل ألمانيا دعمها الثابت للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية"، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية الألمانية.كما أعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن أسفه لقرار أمريكا.وقال إيدي على منصة "إكس": "تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا حيويا في مكافحة الإفلات من العقاب، وتظل النرويج ملتزمة بدعم المحكمة، والدفاع عنها في تنفيذ ولايتها بنزاهة واستقلالية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، مستشهدة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارها، وتستهدف العقوبات كل من يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم، بما في ذلك إسرائيل واليابان وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتايوان.وفي فبراير/ شباط 2025، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.وذكر الأمر التنفيذي أن أمريكا ستنفذ تدابير هامة ضد "المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية"، وتشمل بعض هذه التدابير تجميد الممتلكات والأصول، بالإضافة إلى تعليق دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد عائلاتهم إلى أمريكا.
https://sarabic.ae/20250605/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-4-قضاة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-1101367585.html
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المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ألمانيا والنرويج تعلقان على فرض عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية

16:56 GMT 06.06.2025
© AP Photo / Omar Havanaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
علقت ألمانيا والنرويج، اليوم الجمعة، على قرار أمريكا بفرضها عقوبات جديدة على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن واشنطن فرضت عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين.
وأعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، خلال مؤتمر مراجعة نظام روما الأساسي في برلين: "نلاحظ بأسف إعلان أمريكا أمس فرض عقوبات إضافية على المحكمة، وستواصل ألمانيا دعمها الثابت للقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية"، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية الألمانية.
كما أعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، عن أسفه لقرار أمريكا.
وقال إيدي على منصة "إكس": "تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا حيويا في مكافحة الإفلات من العقاب، وتظل النرويج ملتزمة بدعم المحكمة، والدفاع عنها في تنفيذ ولايتها بنزاهة واستقلالية".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، مستشهدة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرارها، وتستهدف العقوبات كل من يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم، بما في ذلك إسرائيل واليابان وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتايوان.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
أمس, 20:31 GMT
وفي فبراير/ شباط 2025، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
وذكر الأمر التنفيذي أن أمريكا ستنفذ تدابير هامة ضد "المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية"، وتشمل بعض هذه التدابير تجميد الممتلكات والأصول، بالإضافة إلى تعليق دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد عائلاتهم إلى أمريكا.
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