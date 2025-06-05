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أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
فرضت أمريكا، اليوم الخميس، عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T20:31+0000
2025-06-05T20:31+0000
المحكمة الجنائية الدولية
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وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "تم اليوم إدراج كل من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني غانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا، عملا بالأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف أن هؤلاء الأفراد شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة أمريكا أو إسرائيل". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أمريكا وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، ولافتا إلى أن الأفراد المعينين شاركوا بشكل نشط في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، "التي تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل".من ناحيتها، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية، ووصفتها بـ"محاولة لتقويض مؤسسة مستقلة".
https://sarabic.ae/20250529/لجنة-التحقيق-الروسية-سيتم-فتح-قضية-جنائية-بشأن-تهديدات-من-متطرفين-أوكرانيين-ضد-ميدينسكي-1101083695.html
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
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المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار العالم الآن

أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

20:31 GMT 05.06.2025
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
فرضت أمريكا، اليوم الخميس، عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "تم اليوم إدراج كل من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني غانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا، عملا بالأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
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وأضاف أن هؤلاء الأفراد شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة أمريكا أو إسرائيل".
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وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أمريكا وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، ولافتا إلى أن الأفراد المعينين شاركوا بشكل نشط في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، "التي تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل".
من ناحيتها، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية، ووصفتها بـ"محاولة لتقويض مؤسسة مستقلة".
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