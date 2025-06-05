https://sarabic.ae/20250605/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-4-قضاة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-1101367585.html
أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
فرضت أمريكا، اليوم الخميس، عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T20:31+0000
2025-06-05T20:31+0000
2025-06-05T20:31+0000
المحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "تم اليوم إدراج كل من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني غانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا، عملا بالأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف أن هؤلاء الأفراد شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة أمريكا أو إسرائيل". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أمريكا وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، ولافتا إلى أن الأفراد المعينين شاركوا بشكل نشط في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، "التي تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل".من ناحيتها، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية، ووصفتها بـ"محاولة لتقويض مؤسسة مستقلة".
https://sarabic.ae/20250529/لجنة-التحقيق-الروسية-سيتم-فتح-قضية-جنائية-بشأن-تهديدات-من-متطرفين-أوكرانيين-ضد-ميدينسكي-1101083695.html
https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل, أخبار العالم الآن
أمريكا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
فرضت أمريكا، اليوم الخميس، عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في محاكمة مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "تم اليوم إدراج كل من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني غانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا، عملا بالأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمتعلق بـ"فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن هؤلاء الأفراد شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة أمريكا أو إسرائيل".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن أمريكا وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، ولافتا إلى أن الأفراد المعينين شاركوا بشكل نشط في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، "التي تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل".
من ناحيتها، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية، ووصفتها بـ"محاولة لتقويض مؤسسة مستقلة".