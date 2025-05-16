https://sarabic.ae/20250516/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-المحكمة-الجنائية-الدولية-تعيق-تقدم-العملية-السياسية-في-ليبيا-1100604702.html

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: المحكمة الجنائية الدولية تعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: المحكمة الجنائية الدولية تعيق تقدم العملية السياسية في ليبيا

سبوتنيك عربي

صرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، اليوم الجمعة، بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة بيد الغرب، وتعيق تقدم العملية... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T10:07+0000

2025-05-16T10:07+0000

2025-05-16T10:07+0000

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وقالت زابولوتسكايا في ما يتعلق بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في الوضع في ليبيا: "إذا كان هناك شيء واحد تحدده المحكمة الجنائية الدولية للمعايير العالمية، فهو عدم الكفاءة. إن الأحكام النهائية لهذا البناء يمكن إحصاؤها على أصابع اليد الواحدة".وأضافت: "لقد انهارت نسبة كبيرة من القضايا في مرحلة التحقيق بسبب رداءة نوعية الأدلة، التي استندت إلى "أكاذيب" مفبركة وملفقة بلا مبالاة".وأوضحت أن "المحكمة الجنائية الدولية صادقت على عشرات من أوامر الاعتقال المزعومة، لكن لم ينفذها أحد. وتشكل المعايير المزدوجة التي تنتهجها البلدان الأوروبية مؤشراً واضحاً".وأضافت: "إنها أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، وهجوم المحكمة الجنائية الدولية على حصانات مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما، هو في الواقع هجوم على المبدأ الأساسي للمساواة في السيادة بين الدول".وشددت زابولوتسكايا على أن "تدخل المحكمة الجنائية الدولية في العملية السياسية الليبية يقوض الجهود السيادية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية. وتؤدي تصرفات المحكمة إلى تفاقم التوترات والصراعات الداخلية، مما يخلق خطوط صدع إضافية ويغذي انعدام الثقة بين القوى السياسية".وأكدت أن "المحكمة الجنائية الدولية، التي تدعي أنها عالمية، أصبحت في واقع الأمر أداة في يد الغرب الجماعي لممارسة الضغط السياسي على البلدان "غير المرغوب فيها... وأن استمرار وجودها في الاتجاه الليبي لا يؤدي إلا إلى إبطاء التسوية السياسية".وخلصت زابولوتسكايا إلى أنه يجب على مجلس الأمن الدولي سحب "الملف" الليبي في أقرب وقت ممكن، وكذلك "ملف" دارفور من المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يعيق تقدم العملية السياسية القائمة على توافق كل القوى الاجتماعية والسياسية السليمة.هدوء حذر في طرابلس والأمم المتحدة تدعو إلى حوار جادداخلية الوحدة الوطنية: الأمن مستتب في طرابلس وندعو المواطنين للعودة إلى أعمالهم

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