https://sarabic.ae/20250322/بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-تعلن-عن-بدء-اتصالات-مع-واشنطن-لتطبيع-عمل-البعثات-1098848699.html

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تعلن عن بدء اتصالات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تعلن عن بدء اتصالات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات

سبوتنيك عربي

أعلنت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا عن إطلاق "اتصالات روسية أمريكية" لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T00:26+0000

2025-03-22T00:26+0000

2025-03-22T00:26+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة: "ينعقد اليوم أول اجتماع لهذه اللجنة هذا العام في ظل انطلاق الاتصالات الروسية الأمريكية لتطبيع ظروف عمل البعثات الدبلوماسية. سنركز على نتيجة محددة، أي حل جميع الصعوبات المصطنعة التي واجهها وفدنا منذ عام 2016".وأشارت إلى أن "المشاكل" المتعلقة بإصدار وتمديد التأشيرات لموظفي البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم لا تزال قائمة.وتحدثت زابولوتسكايا أيضا عن "الصعوبات" المتعلقة بالتأشيرات للمواطنين الروس الذين يعملون بالفعل في الأمانة العامة للأمم المتحدة أو الذين اجتازوا بنجاح الاختيار التنافسي لوظائف الموظفين الدوليين.وأكدت أن:هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع خبراء بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بوقت سابق، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 24 آذار/مارس، وسيمثل الجانب الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استئناف مبادرة البحر الأسود.كانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت بالرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.

https://sarabic.ae/20250320/واشنطن-تنوي-إجراء-مفاوضات-غير-مباشرة-بين-موسكو-وكييف-في-السعودية-1098820822.html

https://sarabic.ae/20250312/روسيا-أي-اتفاقات-بشأن-أوكرانيا-ستكون-بشروط-موسكو-وليس-واشنطن-1098590903.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية