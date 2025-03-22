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https://sarabic.ae/20250322/بعثة-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-تعلن-عن-بدء-اتصالات-مع-واشنطن-لتطبيع-عمل-البعثات-1098848699.html
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تعلن عن بدء اتصالات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات
بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تعلن عن بدء اتصالات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا عن إطلاق "اتصالات روسية أمريكية" لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T00:26+0000
2025-03-22T00:26+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة: "ينعقد اليوم أول اجتماع لهذه اللجنة هذا العام في ظل انطلاق الاتصالات الروسية الأمريكية لتطبيع ظروف عمل البعثات الدبلوماسية. سنركز على نتيجة محددة، أي حل جميع الصعوبات المصطنعة التي واجهها وفدنا منذ عام 2016".وأشارت إلى أن "المشاكل" المتعلقة بإصدار وتمديد التأشيرات لموظفي البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم لا تزال قائمة.وتحدثت زابولوتسكايا أيضا عن "الصعوبات" المتعلقة بالتأشيرات للمواطنين الروس الذين يعملون بالفعل في الأمانة العامة للأمم المتحدة أو الذين اجتازوا بنجاح الاختيار التنافسي لوظائف الموظفين الدوليين.وأكدت أن:هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع خبراء بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بوقت سابق، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 24 آذار/مارس، وسيمثل الجانب الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استئناف مبادرة البحر الأسود.كانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت بالرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
https://sarabic.ae/20250320/واشنطن-تنوي-إجراء-مفاوضات-غير-مباشرة-بين-موسكو-وكييف-في-السعودية-1098820822.html
https://sarabic.ae/20250312/روسيا-أي-اتفاقات-بشأن-أوكرانيا-ستكون-بشروط-موسكو-وليس-واشنطن-1098590903.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تعلن عن بدء اتصالات مع واشنطن لتطبيع عمل البعثات

00:26 GMT 22.03.2025
© AFP 2023 / Shawn Thewالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AFP 2023 / Shawn Thew
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أعلنت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا عن إطلاق "اتصالات روسية أمريكية" لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية الروسية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت زابولوتسكايا خلال اجتماع لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة: "ينعقد اليوم أول اجتماع لهذه اللجنة هذا العام في ظل انطلاق الاتصالات الروسية الأمريكية لتطبيع ظروف عمل البعثات الدبلوماسية. سنركز على نتيجة محددة، أي حل جميع الصعوبات المصطنعة التي واجهها وفدنا منذ عام 2016".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تنوي إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين موسكو وكييف في السعودية
20 مارس, 20:05 GMT
وأشارت إلى أن "المشاكل" المتعلقة بإصدار وتمديد التأشيرات لموظفي البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم لا تزال قائمة.
وتحدثت زابولوتسكايا أيضا عن "الصعوبات" المتعلقة بالتأشيرات للمواطنين الروس الذين يعملون بالفعل في الأمانة العامة للأمم المتحدة أو الذين اجتازوا بنجاح الاختيار التنافسي لوظائف الموظفين الدوليين.
وأكدت أن:
"الوضع حول الموظف الروسي في المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي أندريه كوفالينكو، الذي لا يزال محروما من فرصة القدوم إلى نيويورك لأداء مهامه المهنية، لم يتم حله على وجه الخصوص".
هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع خبراء بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بوقت سابق، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 24 آذار/مارس، وسيمثل الجانب الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استئناف مبادرة البحر الأسود.
كانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت بالرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الفيدرالية الروسي: أي اتفاقات بشأن أوكرانيا ستكون بشروط موسكو وليس واشنطن
12 مارس, 03:26 GMT
واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.
وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.
من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
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