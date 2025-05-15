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الكرملين: بوتين عقد اجتماعا مساء الأربعاء للتحضير للمفاوضات مع كييف
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الرئاسي الليبي يجمد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن أحداث طرابلس
الرئاسي الليبي يجمد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن أحداث طرابلس
سبوتنيك عربي
قرر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، "تجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T05:21+0000
2025-05-15T05:21+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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ووفق ما نشره مكتب إعلام الرئاسي الليبي، تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءاً من يوم الإثنين وحتى الآن برئاسة رئيس الأركان العامة، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.وحسب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، "يوقف بموجبه إطلاق النار وقفًا شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك". وطالب القرار، جميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط، مشيرا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.وكان رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" عبدالحميد الدبيبة أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا جديدا بتعيين العميد مصطفى علي الوحيشي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.كما أصدر قرارا يقضي باستحداث إدارة ضمن هيكلية وزارة الداخلية تسمى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن تكون للإدارة الاختصاصات المناطة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.هذا ووصل محتجون في العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين باستقالته، وفق ما أفادت به صحيفة "المرصد" الليبية.وقالت الصحيفة إن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء، مرددين شعارات تطالب باستقالة الدبيبة وحكومته.وكانت الاشتباكات المسلحة قد تجدّدت في طرابلس ليل الأربعاء، تزامنًا مع إعلان دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن المواجهات استمرت في عدد من أحياء المدينة. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الاحتجاجات جاءت رفضًا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية.وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين في طرابلس، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية بطرابلس، والتابع بدوره لوزارة دفاع حكومة الوحدة.ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص. وأشارت تقارير إلى أن الاشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي من جهة ووزارة دفاع حكومة الوحدة من جهة أخرى.يُذكر أن ليبيا لم تستعد وحدتها السياسية منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، حيث تشهد البلاد انقسامًا بين سلطتين؛ الأولى مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس برئاسة الدبيبة، والثانية تتمركز في بنغازي ويترأسها أسامة حماد وتتمتع بثقة مجلس النواب.وكانت الأمم المتحدة قد أشرفت عام 2021 على تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات العامة، التي لم تُعقد حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250514/تشكيل-حكومة-موحدة-بيان-عاجل-من-مجلس-النواب-الليبي-بشأن-أحداث-طرابلس-1100524926.html
https://sarabic.ae/20250513/أول-تعليق-من-الدبيبة-على-أحداث-اشتباكات-طرابلس-1100459866.html
https://sarabic.ae/20250514/مصر-تعلن-تشكيل-غرفة-عمليات-لمتابعة-التطورات-في-ليبيا-1100548358.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئاسي الليبي يجمد جميع قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن أحداث طرابلس

05:21 GMT 15.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
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قرر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، "تجميد قرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ذات الطابع العسكري أو الأمني في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية".
ووفق ما نشره مكتب إعلام الرئاسي الليبي، تم تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءاً من يوم الإثنين وحتى الآن برئاسة رئيس الأركان العامة، على أن تقدم تقريرا بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي، على أن يتم التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
وحسب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، "يوقف بموجبه إطلاق النار وقفًا شاملاً في جميع المناطق، ويلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فوراً دون قيد أو شرط، على أن تتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف ذلك".
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وطالب القرار، جميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط، مشيرا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
وكان رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" عبدالحميد الدبيبة أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا جديدا بتعيين العميد مصطفى علي الوحيشي، بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.
كما أصدر قرارا يقضي باستحداث إدارة ضمن هيكلية وزارة الداخلية تسمى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن تكون للإدارة الاختصاصات المناطة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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أول تعليق من الدبيبة على أحداث اشتباكات طرابلس
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هذا ووصل محتجون في العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين باستقالته، وفق ما أفادت به صحيفة "المرصد" الليبية.
وقالت الصحيفة إن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء، مرددين شعارات تطالب باستقالة الدبيبة وحكومته.
وكانت الاشتباكات المسلحة قد تجدّدت في طرابلس ليل الأربعاء، تزامنًا مع إعلان دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن المواجهات استمرت في عدد من أحياء المدينة. وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الاحتجاجات جاءت رفضًا لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مقتل رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي مساء الإثنين في طرابلس، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 التابع للمنطقة العسكرية بطرابلس، والتابع بدوره لوزارة دفاع حكومة الوحدة.
بنغازي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
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ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص. وأشارت تقارير إلى أن الاشتباكات اندلعت بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي من جهة ووزارة دفاع حكومة الوحدة من جهة أخرى.
يُذكر أن ليبيا لم تستعد وحدتها السياسية منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، حيث تشهد البلاد انقسامًا بين سلطتين؛ الأولى مدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس برئاسة الدبيبة، والثانية تتمركز في بنغازي ويترأسها أسامة حماد وتتمتع بثقة مجلس النواب.
وكانت الأمم المتحدة قد أشرفت عام 2021 على تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات العامة، التي لم تُعقد حتى الآن.
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