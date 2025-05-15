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هدوء حذر في طرابلس والأمم المتحدة تدعو إلى حوار جاد
هدوء حذر في طرابلس والأمم المتحدة تدعو إلى حوار جاد
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها وتعزيزها من خلال حوار جاد... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T18:38+0000
2025-05-15T18:38+0000
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جاء ذلك في بيان منسوب إلى فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أوضح أن دعوة غوتيريش جاءت بعد إعلان الهدنة.وأكد المتحدث أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السريع الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد انخراط مجموعات مسلحة من خارج طرابلس واستخدام المدفعية الثقيلة في مناطق سكنية مكتظة، وهو ما وصفه بـ"المقلق للغاية".وأضاف أن "الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء الواردة عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين خلال الاشتباكات"، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.كما جددت الأمم المتحدة، عبر بيانها، استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لدعم جهود التوصل إلى اتفاق دائم يمهّد الطريق نحو سلام واستقرار طويل الأمد في ليبيا.ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه طرابلس هدوءا نسبيا بعد اشتباكات دامية استمرت يومين، خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة، قبل أن تُعلن لجنة فض النزاع عن تثبيت مبدئي لوقف إطلاق النار، بانتظار اتفاق نهائي يشمل عودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها.
https://sarabic.ae/20250514/ليبيا-طرابلس-تستنجد-بالهلال-الأحمر-وسط-هدنة-هشة-وممرات-إنسانية-مؤقتة-1100517245.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, حصري

هدوء حذر في طرابلس والأمم المتحدة تدعو إلى حوار جاد

18:38 GMT 15.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة التي تم التوصل إليها وتعزيزها من خلال حوار جاد ومسؤول.
جاء ذلك في بيان منسوب إلى فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، الذي أوضح أن دعوة غوتيريش جاءت بعد إعلان الهدنة.
الهلال الأحمر الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
ليبيا.. طرابلس تستنجد بالهلال الأحمر وسط هدنة هشة وممرات إنسانية مؤقتة
أمس, 09:33 GMT
وأكد المتحدث أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد السريع الذي شهدته المدينة خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد انخراط مجموعات مسلحة من خارج طرابلس واستخدام المدفعية الثقيلة في مناطق سكنية مكتظة، وهو ما وصفه بـ"المقلق للغاية".
وأضاف أن "الأمين العام يشعر بحزن عميق إزاء الأنباء الواردة عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين خلال الاشتباكات"، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما جددت الأمم المتحدة، عبر بيانها، استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لدعم جهود التوصل إلى اتفاق دائم يمهّد الطريق نحو سلام واستقرار طويل الأمد في ليبيا.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه طرابلس هدوءا نسبيا بعد اشتباكات دامية استمرت يومين، خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة، قبل أن تُعلن لجنة فض النزاع عن تثبيت مبدئي لوقف إطلاق النار، بانتظار اتفاق نهائي يشمل عودة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها.
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