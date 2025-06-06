إعلان حالة الطوارئ في أجزاء من جنوب السودان

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بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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لقاء سبوتنيك
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خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
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بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
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الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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ملفات ساخنة
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16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
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59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
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https://sarabic.ae/20250606/إعلان-حالة-الطوارئ-في-أجزاء-من-جنوب-السودان-1101392928.html
إعلان حالة الطوارئ في أجزاء من جنوب السودان
إعلان حالة الطوارئ في أجزاء من جنوب السودان
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جنوب السودان، سالفا كير، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة وولاية واراب، بعد تصاعد العنف القبلي، خاصة في منطقة تونج... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T13:38+0000
2025-06-06T13:38+0000
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جاء الإعلان عبر مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي، متضمنا تقييدا لحركة المدنيين، وسط أنباء عن شن غارات جوية لردع العنف المتصل بسرقة الماشية.وبحسب الدستور الانتقالي، فإنه يجب عرض حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال 15 يوما، لكن الأخيرة في عطلة طويلة، مما يثير الشكوك حول توقيت الموافقة، وفقا لموقع "راديو تمازج".من ناحيته، انتقد الناشط الحقوقي، تير منيانق قاتويج، القرار، معتبرا أنه غير فعّال، ودعا إلى تنفيذ الفصل الثاني من اتفاق السلام، ونشر قوات موحدة لحفظ الأمن، بدلا من "عسكرة الحياة المدنية"، وفق تعبيره.وفي المقابل، أيّد الناشط المدني، أدموند ياكاني، القرار في ولاية واراب، واصفا إياه بـ"الخطوة الوقائية" لاحتواء تصاعد العنف، لكنه طالب بمحاسبة النخب السياسية المتورطة في تأجيج الصراع.وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، نتيجة تصاعد الصراعات الطائفية في جنوب السودان، لا سيما في منطقة تونج الشرقية بولاية واراب.وترتبط هذه النزاعات بسرقة المواشي والهجمات الانتقامية، وهي ظاهرة شائعة في البلاد التي تعاني أيضا من أزمات مناخية كالجفاف والفيضانات.وبحسب بعثة الأمم المتحدة "يونميس"، فقد أسفرت هذه الاشتباكات عن دمار واسع في المنازل ونزوح جماعي للسكان.
https://sarabic.ae/20250522/وصول-25-ألف-لاجئ-من-جنوب-السودان-إلى-النيل-الأبيض-بالسودان-1100841063.html
https://sarabic.ae/20250521/محكمة-أمريكية-تستجوب-مسؤولين-بعد-ترحيل-مهاجرين-إلى-جنوب-السودان-ودول-أخرى-1100832469.html
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أخبار جنوب السودان, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
أخبار جنوب السودان, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم

إعلان حالة الطوارئ في أجزاء من جنوب السودان

13:38 GMT 06.06.2025
© AP Photo / Brian Ingangaرئيس جنوب السودان، سالفا كير
رئيس جنوب السودان، سالفا كير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Brian Inganga
تابعنا عبر
أعلن رئيس جنوب السودان، سالفا كير، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة وولاية واراب، بعد تصاعد العنف القبلي، خاصة في منطقة تونج الشرقية.
جاء الإعلان عبر مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الحكومي، متضمنا تقييدا لحركة المدنيين، وسط أنباء عن شن غارات جوية لردع العنف المتصل بسرقة الماشية.
وبحسب الدستور الانتقالي، فإنه يجب عرض حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال 15 يوما، لكن الأخيرة في عطلة طويلة، مما يثير الشكوك حول توقيت الموافقة، وفقا لموقع "راديو تمازج".
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22 مايو, 07:48 GMT
من ناحيته، انتقد الناشط الحقوقي، تير منيانق قاتويج، القرار، معتبرا أنه غير فعّال، ودعا إلى تنفيذ الفصل الثاني من اتفاق السلام، ونشر قوات موحدة لحفظ الأمن، بدلا من "عسكرة الحياة المدنية"، وفق تعبيره.
وفي المقابل، أيّد الناشط المدني، أدموند ياكاني، القرار في ولاية واراب، واصفا إياه بـ"الخطوة الوقائية" لاحتواء تصاعد العنف، لكنه طالب بمحاسبة النخب السياسية المتورطة في تأجيج الصراع.
مهاجرين غير شرعيين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
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21 مايو, 18:08 GMT
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، نتيجة تصاعد الصراعات الطائفية في جنوب السودان، لا سيما في منطقة تونج الشرقية بولاية واراب.
وترتبط هذه النزاعات بسرقة المواشي والهجمات الانتقامية، وهي ظاهرة شائعة في البلاد التي تعاني أيضا من أزمات مناخية كالجفاف والفيضانات.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة "يونميس"، فقد أسفرت هذه الاشتباكات عن دمار واسع في المنازل ونزوح جماعي للسكان.
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