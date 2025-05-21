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محكمة أمريكية تستجوب مسؤولين بعد ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان ودول أخرى
محكمة أمريكية تستجوب مسؤولين بعد ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان ودول أخرى
سبوتنيك عربي
أمر قاض أمريكي، مسؤولين في سلطات بلاده، بالمثول أمام محكمة في جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، للإجابة على أسئلة تتعلق بترحيلهم مهاجرين إلى جنوب السودان ودول أخرى. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T18:08+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن برايان مورفي، قاضي المحكمة الجزئية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، قضى بأن "تُبقي إدارة الرئيس دونالد ترامب في عهدتها جميع من يتم حاليا نقلهم إلى جنوب السودان أو أي دولة ثالثة أخرى، لضمان سهولة عودتهم إذ خلص إلى أن ترحيلهم غير قانوني".ونقلت صحيفة أمريكية عن القاضي مورفي خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها بسرعة، أنه "على الرغم من أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره".وحذر برايان ميرفي من أن "مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق، الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان".وأكد ميرفي لمحامي وزارة العدل الأمريكية، إليانس بيريس: "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه".ويأتي هذا في وقت رجّح محامو المهاجرين أن تكون إدارة ترامب قد بدأت في ترحيل أشخاص ينحدرون من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، رغم صدور أمر محكمة يُقيّد ترحيلهم لدول أخرى.بينما قال محامو المهاجرين للقاضي الأمريكي برايان مورفي إن "سلطات الهجرة ربما تكون أرسلت قرابة 12 شخصا من عدة دول إلى أفريقيا، حيث رأوا أن "ذلك ينتهك أمر المحكمة بأن تتاح للأشخاص فرصة حقيقية للدفع بأن إرسالهم إلى بلد خارج وطنهم من شأنه أن يهدد سلامتهم".ويشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتحدّى فيها القضاء الأمريكي قرار إدارة ترامب بشأن ترحيل مهاجرين إلى دولة أفريقية، حيث أكد برايان مورفي، في وقت سابق، أن "أي خطط ترحيل أشخاص إلى ليبيا دون إشعار، تنتهك بوضوح أمره السابق، والذي ينطبق كذلك على الأشخاص الذين استنفدوا طعونهم القانونية".
https://sarabic.ae/20250516/الحرس-الوطني-الأمريكي-سيساعد-وزارة-الأمن-الداخلي-في-ترحيل-المهاجرين-1100594352.html
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الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جنوب السودان, العالم, دونالد ترامب
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار جنوب السودان, العالم, دونالد ترامب

محكمة أمريكية تستجوب مسؤولين بعد ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان ودول أخرى

18:08 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Zoltan Gergely Kelemen/MTIمهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Zoltan Gergely Kelemen/MTI
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أمر قاض أمريكي، مسؤولين في سلطات بلاده، بالمثول أمام محكمة في جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، للإجابة على أسئلة تتعلق بترحيلهم مهاجرين إلى جنوب السودان ودول أخرى.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن برايان مورفي، قاضي المحكمة الجزئية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، قضى بأن "تُبقي إدارة الرئيس دونالد ترامب في عهدتها جميع من يتم حاليا نقلهم إلى جنوب السودان أو أي دولة ثالثة أخرى، لضمان سهولة عودتهم إذ خلص إلى أن ترحيلهم غير قانوني".
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ونقلت صحيفة أمريكية عن القاضي مورفي خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها بسرعة، أنه "على الرغم من أنه لن يأمر الطائرة بالعودة، فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره".
وحذر برايان ميرفي من أن "مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق، الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان".
وأكد ميرفي لمحامي وزارة العدل الأمريكية، إليانس بيريس: "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه".
ويأتي هذا في وقت رجّح محامو المهاجرين أن تكون إدارة ترامب قد بدأت في ترحيل أشخاص ينحدرون من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، رغم صدور أمر محكمة يُقيّد ترحيلهم لدول أخرى.
بينما قال محامو المهاجرين للقاضي الأمريكي برايان مورفي إن "سلطات الهجرة ربما تكون أرسلت قرابة 12 شخصا من عدة دول إلى أفريقيا، حيث رأوا أن "ذلك ينتهك أمر المحكمة بأن تتاح للأشخاص فرصة حقيقية للدفع بأن إرسالهم إلى بلد خارج وطنهم من شأنه أن يهدد سلامتهم".
ويشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتحدّى فيها القضاء الأمريكي قرار إدارة ترامب بشأن ترحيل مهاجرين إلى دولة أفريقية، حيث أكد برايان مورفي، في وقت سابق، أن "أي خطط ترحيل أشخاص إلى ليبيا دون إشعار، تنتهك بوضوح أمره السابق، والذي ينطبق كذلك على الأشخاص الذين استنفدوا طعونهم القانونية".
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