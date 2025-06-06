"الرد سيكون حازما"... إيران توجه تحذيرا إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحذيرًا إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المعروفة باسم "مجموعة الدول الأوروبية الثلاث" (أي 3)، أو الـ"ترويكا"، من أن طهران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها.
ونشر عراقجي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، منشورًا أوضح من خلاله أن "إيران يتم اتهامها بعدم الامتثال للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
After years of good cooperation with the IAEA—resulting in a resolution which shut down malign claims of a "possible military dimension" (PMD) to Iran's peaceful nuclear program—my country is once again accused of "non-compliance".— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 6, 2025
Instead of engaging in good faith, the E3 is…
وقال عراقجي: "بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أفضى إلى صدور قرار أنهى المزاعم المنحازة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) لبرنامج إيران النووي السلمي، تُتهم بلادي مجددًا بعدم الامتثال".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث اتخذت خطوة منحازة ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، وعندما انتهجت هذه الدول السلوك الخاطئ ذاته عام 2005، كانت النتيجة ولادة حقيقية لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران".
وتساءل عراقجي: "هل فعلا لم تتعلم الترويكا الأوروبية شيئا خلال العقدين الماضيين؟"، مشيرًا إلى أن "توجيه اتهامات باطلة لإيران بانتهاك اتفاقات الضمانات، استنادًا إلى تقارير ضعيفة ومسيّسة، يتم بشكل واضح بهدف خلق أزمة".
وأشار إلى أن "أوروبا على أعتاب ارتكاب خطأ استراتيجي جسيم جديد"، محذرًا من أن "إيران سترد بشكل حازم على أي انتهاك لحقوقها. المسؤولية الكاملة والحصرية تقع على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لزج نفسها في هذا المسار".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، لن يسمح للأخيرة بأن "تجري أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم".
وسبق أن أفاد موقع أمريكي، نقلا عن مصادر، بأن "مقترح الاتفاق النووي الأمريكي سيسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض لفترة غير محددة".
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "كان ينبغي أن يمنع التوقيع التلقائي، إيران من التخصيب منذ زمن بعيد، بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم".
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.
واستضافت سفارة سلطنة عمان في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات، في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الماضي، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الماضي.