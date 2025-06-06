https://sarabic.ae/20250606/الرد-سيكون-حازما-إيران-توجه-تحذيرا-إلى-فرنسا-وبريطانيا-وألمانيا-1101389787.html

"الرد سيكون حازما"... إيران توجه تحذيرا إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا

"الرد سيكون حازما"... إيران توجه تحذيرا إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا

سبوتنيك عربي

أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحذيرًا إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المعروفة باسم "مجموعة الدول الأوروبية الثلاث" (أي 3)، أو الـ"ترويكا"، من أن... 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T12:34+0000

2025-06-06T12:34+0000

2025-06-06T12:34+0000

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ونشر عراقجي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، منشورًا أوضح من خلاله أن "إيران يتم اتهامها بعدم الامتثال للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وقال عراقجي: "بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أفضى إلى صدور قرار أنهى المزاعم المنحازة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) لبرنامج إيران النووي السلمي، تُتهم بلادي مجددًا بعدم الامتثال".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "الدول الأوروبية الثلاث اتخذت خطوة منحازة ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، وعندما انتهجت هذه الدول السلوك الخاطئ ذاته عام 2005، كانت النتيجة ولادة حقيقية لعملية تخصيب اليورانيوم في إيران".وأشار إلى أن "أوروبا على أعتاب ارتكاب خطأ استراتيجي جسيم جديد"، محذرًا من أن "إيران سترد بشكل حازم على أي انتهاك لحقوقها. المسؤولية الكاملة والحصرية تقع على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لزج نفسها في هذا المسار".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، لن يسمح للأخيرة بأن "تجري أي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم".وسبق أن أفاد موقع أمريكي، نقلا عن مصادر، بأن "مقترح الاتفاق النووي الأمريكي سيسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض لفترة غير محددة".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.واستضافت سفارة سلطنة عمان في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات، في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الماضي، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الماضي.

https://sarabic.ae/20250605/قائد-الحرس-الثوري-أي-طرف-يشارك-في-عمل-عسكري-ضد-إيران-سيدفع-الثمن-1101356788.html

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