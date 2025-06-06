بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى

عربي
بوتين: الطائرات الروسية دون طيار هي الأكثر تطورا في العالم... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: ترامب يعرف أن روسيا سترد بشكل قوي جدا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250606/بوتين-يهنئ-مسلمي-روسيا-بعيد-الأضحى-1101372633.html
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى، مشيدًا بمساهمتهم البناءة في تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T06:16+0000
2025-06-06T06:16+0000
روسيا
العالم الإسلامي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083389335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70d8755d22c51bb40459a22de700a6de.jpg
وقال الرئيس بوتين، في نص برقية التهنئة: "هذا العيد، الذي يُصادف نهاية الحج إلى المزارات الدينية العريقة، يُوحّد الناس، ويمنح المؤمنين فرحة الانضمام إلى التراث التاريخي والروحي الغني لأسلافهم، واتباعًا للعهود والتقاليد الأبوية".وأضاف الرئيس الروسي: "من دواعي السرور أن المنظمات الإسلامية تشارك بفعالية بناءة في حياة البلاد، وتولي اهتمامًا بالغًا لتربية جيل الشباب وتعزيز القيم الأسرية، وتنفذ مبادرات واسعة النطاق في مجالات الثقافة والتعليم والتنوير والأعمال الخيرية".وأردف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص برقية التهنئة: "بالطبع، تستحق أنشطتكم الهادفة لدعم المدافعين عن الوطن وعائلاتهم وأصدقائهم تقديرًا خاصًا وعميقًا".
https://sarabic.ae/20250606/الحجاج-يبدأون-رمي-جمرة-العقبة-الكبرى-في-مشعر-منى-فيديو-1101372012.html
العالم الإسلامي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083389335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbb29113777395ea74af42b0e16f7a8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم الإسلامي
روسيا, العالم الإسلامي

بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى

06:16 GMT 06.06.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند
بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى، مشيدًا بمساهمتهم البناءة في تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد.
وقال الرئيس بوتين، في نص برقية التهنئة: "هذا العيد، الذي يُصادف نهاية الحج إلى المزارات الدينية العريقة، يُوحّد الناس، ويمنح المؤمنين فرحة الانضمام إلى التراث التاريخي والروحي الغني لأسلافهم، واتباعًا للعهود والتقاليد الأبوية".

وتابع: "يحتفل المسلمون بعيد الأضحى بأعمالٍ كريمةٍ رحيمة، ويرعون بصدقٍ وإخلاص لمن يحتاج إلى العون والرحمة".

وأضاف الرئيس الروسي: "من دواعي السرور أن المنظمات الإسلامية تشارك بفعالية بناءة في حياة البلاد، وتولي اهتمامًا بالغًا لتربية جيل الشباب وتعزيز القيم الأسرية، وتنفذ مبادرات واسعة النطاق في مجالات الثقافة والتعليم والتنوير والأعمال الخيرية".
يقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
الحجاج يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى.. فيديو
05:49 GMT
وأردف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص برقية التهنئة: "بالطبع، تستحق أنشطتكم الهادفة لدعم المدافعين عن الوطن وعائلاتهم وأصدقائهم تقديرًا خاصًا وعميقًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала