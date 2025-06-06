https://sarabic.ae/20250606/بوتين-يهنئ-مسلمي-روسيا-بعيد-الأضحى-1101372633.html
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى، مشيدًا بمساهمتهم البناءة في تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T06:16+0000
2025-06-06T06:16+0000
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روسيا
العالم الإسلامي
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وقال الرئيس بوتين، في نص برقية التهنئة: "هذا العيد، الذي يُصادف نهاية الحج إلى المزارات الدينية العريقة، يُوحّد الناس، ويمنح المؤمنين فرحة الانضمام إلى التراث التاريخي والروحي الغني لأسلافهم، واتباعًا للعهود والتقاليد الأبوية".وأضاف الرئيس الروسي: "من دواعي السرور أن المنظمات الإسلامية تشارك بفعالية بناءة في حياة البلاد، وتولي اهتمامًا بالغًا لتربية جيل الشباب وتعزيز القيم الأسرية، وتنفذ مبادرات واسعة النطاق في مجالات الثقافة والتعليم والتنوير والأعمال الخيرية".وأردف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص برقية التهنئة: "بالطبع، تستحق أنشطتكم الهادفة لدعم المدافعين عن الوطن وعائلاتهم وأصدقائهم تقديرًا خاصًا وعميقًا".
https://sarabic.ae/20250606/الحجاج-يبدأون-رمي-جمرة-العقبة-الكبرى-في-مشعر-منى-فيديو-1101372012.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم الإسلامي
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مسلمي روسيا بحلول عيد الأضحى، مشيدًا بمساهمتهم البناءة في تطوير الحياة الاجتماعية والثقافية للبلاد.
وقال الرئيس بوتين، في نص برقية التهنئة: "هذا العيد، الذي يُصادف نهاية الحج إلى المزارات الدينية العريقة، يُوحّد الناس، ويمنح المؤمنين فرحة الانضمام إلى التراث التاريخي والروحي الغني لأسلافهم، واتباعًا للعهود والتقاليد الأبوية".
وتابع: "يحتفل المسلمون بعيد الأضحى بأعمالٍ كريمةٍ رحيمة، ويرعون بصدقٍ وإخلاص لمن يحتاج إلى العون والرحمة".
وأضاف الرئيس الروسي: "من دواعي السرور أن المنظمات الإسلامية تشارك بفعالية بناءة في حياة البلاد، وتولي اهتمامًا بالغًا لتربية جيل الشباب وتعزيز القيم الأسرية، وتنفذ مبادرات واسعة النطاق في مجالات الثقافة والتعليم والتنوير والأعمال الخيرية".
وأردف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نص برقية التهنئة: "بالطبع، تستحق أنشطتكم الهادفة لدعم المدافعين عن الوطن وعائلاتهم وأصدقائهم تقديرًا خاصًا وعميقًا".