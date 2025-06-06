https://sarabic.ae/20250606/ترامب-أوكرانيا-منحت-روسيا-سببا-لمواصلة-قصفها-بشدة-1101406589.html

ترامب: أوكرانيا منحت روسيا "سببا لمواصلة قصفها بشدة"

ترامب: أوكرانيا منحت روسيا "سببا لمواصلة قصفها بشدة"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أوكرانيا منحت روسيا، سببًا لشنّ ضربة عسكرية قوية ضدها. 06.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-06T22:55+0000

2025-06-06T22:55+0000

2025-06-07T04:19+0000

ترامب

روسيا

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أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأضاف ترامب في تصريحه، نقلته وسائل إعلام غربية: "أعطت أوكرانيا لبوتين، مبررًا للذهاب وقصفهم إلى الجحيم، الليلة الماضية. لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت: ها هي الضربة قادمة".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا توقف روسيا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، محذّرًا من أن "الوضع قد يتدهور ليصل إلى حد اندلاع حرب نووية"، على حد قوله.وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم الرد على ضربات الجيش الأوكراني على المطارات الروسية، مؤكدًا أنه يتفهم موقف بوتين، بشأن هجمات كييف الأخيرة على المطارات الروسية.وتابع: "بوتين أبلغني أنه سيرد على الهجوم الأوكراني العنيف على الأراضي الروسية"، مشيرًا إلى أن "بوتين أوضح له أن روسيا ليس لديها خيار آخر سوى الرد على الهجمات".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استغرقت المكالمة ساعة وربع الساعة"، مضيفًا: "ناقشنا خلالها الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متنوعة من كلا الجانبين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الروس عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.

https://sarabic.ae/20250605/ترامب-أتفهم-موقف-بوتين-بشأن-هجمات-كييف-الأخيرة-على-المطارات-1101357349.html

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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا