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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250606/ترامب-أوكرانيا-منحت-روسيا-سببا-لمواصلة-قصفها-بشدة-1101406589.html
ترامب: أوكرانيا منحت روسيا "سببا لمواصلة قصفها بشدة"
ترامب: أوكرانيا منحت روسيا "سببا لمواصلة قصفها بشدة"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أوكرانيا منحت روسيا، سببًا لشنّ ضربة عسكرية قوية ضدها. 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T22:55+0000
2025-06-07T04:19+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف ترامب في تصريحه، نقلته وسائل إعلام غربية: "أعطت أوكرانيا لبوتين، مبررًا للذهاب وقصفهم إلى الجحيم، الليلة الماضية. لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت: ها هي الضربة قادمة".كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا توقف روسيا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، محذّرًا من أن "الوضع قد يتدهور ليصل إلى حد اندلاع حرب نووية"، على حد قوله.وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم الرد على ضربات الجيش الأوكراني على المطارات الروسية، مؤكدًا أنه يتفهم موقف بوتين، بشأن هجمات كييف الأخيرة على المطارات الروسية.وتابع: "بوتين أبلغني أنه سيرد على الهجوم الأوكراني العنيف على الأراضي الروسية"، مشيرًا إلى أن "بوتين أوضح له أن روسيا ليس لديها خيار آخر سوى الرد على الهجمات".ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استغرقت المكالمة ساعة وربع الساعة"، مضيفًا: "ناقشنا خلالها الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متنوعة من كلا الجانبين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الروس عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-أتفهم-موقف-بوتين-بشأن-هجمات-كييف-الأخيرة-على-المطارات-1101357349.html
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

ترامب: أوكرانيا منحت روسيا "سببا لمواصلة قصفها بشدة"

22:55 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 04:19 GMT 07.06.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
© AP Photo
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أوكرانيا منحت روسيا، سببًا لشنّ ضربة عسكرية قوية ضدها.
وأضاف ترامب في تصريحه، نقلته وسائل إعلام غربية: "أعطت أوكرانيا لبوتين، مبررًا للذهاب وقصفهم إلى الجحيم، الليلة الماضية. لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت: ها هي الضربة قادمة".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في ألا توقف روسيا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، محذّرًا من أن "الوضع قد يتدهور ليصل إلى حد اندلاع حرب نووية"، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
ترامب: أتفهم موقف بوتين بشأن هجمات كييف الأخيرة على المطارات
5 يونيو, 16:55 GMT
وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم الرد على ضربات الجيش الأوكراني على المطارات الروسية، مؤكدًا أنه يتفهم موقف بوتين، بشأن هجمات كييف الأخيرة على المطارات الروسية.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "قلتُ (للرئيس بوتين) لا تفعلوا ذلك. لا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك".
وتابع: "بوتين أبلغني أنه سيرد على الهجوم الأوكراني العنيف على الأراضي الروسية"، مشيرًا إلى أن "بوتين أوضح له أن روسيا ليس لديها خيار آخر سوى الرد على الهجمات".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استغرقت المكالمة ساعة وربع الساعة"، مضيفًا: "ناقشنا خلالها الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متنوعة من كلا الجانبين".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الروس عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.
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