https://sarabic.ae/20250606/ترامب-سأبني-قاعة-رقص-جديدة-في-البيت-الأبيض-1101405352.html
ترامب: سأبني قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض
ترامب: سأبني قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع جديد لبناء قاعة رقص داخل البيت الأبيض، مؤكدا أن القاعة ستكون "إضافة رائعة تتماشى مع الطابع المعماري المميز للبيت... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T20:51+0000
2025-06-06T20:51+0000
2025-06-06T20:51+0000
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دونالد ترامب
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وقال ترامب، على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، إنه سيشرف على إنشاء القاعة بنفسه.ووصف ترامب قاعدة الرقص بالبيت الأبيض بأنها مشروع "منتظر منذ 150 عاما"، مشيرا إلى أنه لم يتحقق سابقا بسبب "نقص الخبرة لدى الرؤساء السابقين".واعتبر ترامب أن مثل هذه المشاريع "الترفيهية" هي ما يفعله في الوقت الذي يُفكّر فيه في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن نجاح المشروع قد يتوقف على من سيكون رئيس أمريكا في الفترة المقبلة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب: سأبني قاعة رقص جديدة في البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع جديد لبناء قاعة رقص داخل البيت الأبيض، مؤكدا أن القاعة ستكون "إضافة رائعة تتماشى مع الطابع المعماري المميز للبيت الأبيض"، وأن العمل عليها سيتم بسرعة.
وقال ترامب، على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، إنه سيشرف على إنشاء القاعة بنفسه.
ووصف ترامب قاعدة الرقص
بالبيت الأبيض بأنها مشروع "منتظر منذ 150 عاما"، مشيرا إلى أنه لم يتحقق سابقا بسبب "نقص الخبرة لدى الرؤساء السابقين".
واعتبر ترامب أن مثل هذه المشاريع "الترفيهية
" هي ما يفعله في الوقت الذي يُفكّر فيه في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن نجاح المشروع قد يتوقف على من سيكون رئيس أمريكا
في الفترة المقبلة.