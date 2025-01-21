https://sarabic.ae/20250121/رقصة-ترامب-بالسيف-قرب-ميلانيا-تثير-جدلا-واسعا-فيديو-1097006710.html
رقصة ترامب بالسيف قرب ميلانيا تثير جدلا واسعا... فيديو
رقصة ترامب بالسيف قرب ميلانيا تثير جدلا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
لفت مشهد رقصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأنظار خلال حفل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وذلك لرقصه بالسيف بعد تنصيبه في واشنطن. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T14:16+0000
2025-01-21T14:16+0000
2025-01-21T14:16+0000
مجتمع
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وأظهر مقطع الفيديو المتداول ترامب وهو يمسك بالسيف ويرقص على أنغام أغنية "YMCA" برفقة زوجته ميلانيا وسط تصفيق حاد من الحضور، وبدا ترامب مستمتعًا بأداء رقصته العفوية على وقع الأنغام. واستخدمت السيوف فيما بعد لتقطيع الكعكة التي كانت على شكل طائرة أمريكية، وشارك بذلك نائب الرئيس جي دي فانس، وزوجته.وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.قبعة ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا... فيديومراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
رقصة ترامب بالسيف قرب ميلانيا تثير جدلا واسعا... فيديو
لفت مشهد رقصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأنظار خلال حفل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وذلك لرقصه بالسيف بعد تنصيبه في واشنطن.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ترامب وهو يمسك بالسيف ويرقص على أنغام أغنية "YMCA" برفقة زوجته ميلانيا وسط تصفيق حاد من الحضور، وبدا ترامب مستمتعًا بأداء رقصته العفوية على وقع الأنغام.
واستخدمت السيوف فيما بعد لتقطيع الكعكة التي كانت على شكل طائرة أمريكية، وشارك بذلك نائب الرئيس جي دي فانس، وزوجته.
وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.