رقصة ترامب بالسيف قرب ميلانيا تثير جدلا واسعا... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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https://sarabic.ae/20250121/رقصة-ترامب-بالسيف-قرب-ميلانيا-تثير-جدلا-واسعا-فيديو-1097006710.html
رقصة ترامب بالسيف قرب ميلانيا تثير جدلا واسعا... فيديو
رقصة ترامب بالسيف قرب ميلانيا تثير جدلا واسعا... فيديو
سبوتنيك عربي
لفت مشهد رقصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأنظار خلال حفل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وذلك لرقصه بالسيف بعد تنصيبه في واشنطن. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-21T14:16+0000
مجتمع
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وأظهر مقطع الفيديو المتداول ترامب وهو يمسك بالسيف ويرقص على أنغام أغنية "YMCA" برفقة زوجته ميلانيا وسط تصفيق حاد من الحضور، وبدا ترامب مستمتعًا بأداء رقصته العفوية على وقع الأنغام. واستخدمت السيوف فيما بعد لتقطيع الكعكة التي كانت على شكل طائرة أمريكية، وشارك بذلك نائب الرئيس جي دي فانس، وزوجته.وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.قبعة ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا... فيديومراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

رقصة ترامب بالسيف قرب ميلانيا تثير جدلا واسعا... فيديو

14:16 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يرقصان ف
الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يرقصان ف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
لفت مشهد رقصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأنظار خلال حفل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، وذلك لرقصه بالسيف بعد تنصيبه في واشنطن.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول ترامب وهو يمسك بالسيف ويرقص على أنغام أغنية "YMCA" برفقة زوجته ميلانيا وسط تصفيق حاد من الحضور، وبدا ترامب مستمتعًا بأداء رقصته العفوية على وقع الأنغام.
واستخدمت السيوف فيما بعد لتقطيع الكعكة التي كانت على شكل طائرة أمريكية، وشارك بذلك نائب الرئيس جي دي فانس، وزوجته.
وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين في 20 يناير/ كانون الثاني، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.
قبعة ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا... فيديو
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