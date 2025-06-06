https://sarabic.ae/20250606/ترامب-سأتخذ-بنفسي-قرار-فرض-قيود-جديدة-على-روسيا-1101406816.html
ترامب: سأقرر بنفسي مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا
ترامب: سأقرر بنفسي مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيقرر شخصيًا ما إذا كان سيتم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن "مشروع القانون" الذي صادق عليه مجلس الشيوخ "قوي... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T23:53+0000
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2025-06-07T04:25+0000
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وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، بالقول: "لديهم مشروع القانون، الأمر متروك لي. هذا خياري. لقد صاغوه بهذا الشكل... إنه مشروع قانون قوي جدًا".وأضاف أنه لم يطلب من مجلس الشيوخ تخفيف الإجراءات التي ينص عليها "مشروع القانون".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن إدارة ترامب تسعى لإقناع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (المدرج على القوائم الروسية للإرهاب والتطرف)، بتعديل "مشروع القانون"، لتقليل وطأة العقوبات الجديدة ضد موسكو.ويقترح "مشروع القانون"، الذي يحظى بدعم أكثر من 80 سيناتور، فرض قيود على مسؤولين روس بارزين وقطاعات اقتصادية رئيسية، إلى جانب عقوبات على الدول المتعاونة مع روسيا.
https://sarabic.ae/20250514/الغرب-يعترف-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-بلا-جدوى-دون-واشنطن-1100507801.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب: سأقرر بنفسي مسألة فرض عقوبات جديدة على روسيا
23:53 GMT 06.06.2025 (تم التحديث: 04:25 GMT 07.06.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيقرر شخصيًا ما إذا كان سيتم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرًا إلى أن "مشروع القانون" الذي صادق عليه مجلس الشيوخ "قوي للغاية"، لكن القرار النهائي بيده.
وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، بالقول: "لديهم مشروع القانون، الأمر متروك لي. هذا خياري. لقد صاغوه بهذا الشكل... إنه مشروع قانون قوي جدًا".
وأضاف أنه لم يطلب من مجلس الشيوخ تخفيف الإجراءات التي ينص عليها "مشروع القانون".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن إدارة ترامب تسعى لإقناع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام (المدرج على القوائم الروسية للإرهاب والتطرف)، بتعديل "مشروع القانون"، لتقليل وطأة العقوبات الجديدة ضد موسكو.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، تخشى الإدارة الأمريكية من أن تؤدي العقوبات المشددة
إلى تقويض محاولات ترامب لفتح قنوات حوار مع روسيا وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
ويقترح "مشروع القانون"، الذي يحظى بدعم أكثر من 80 سيناتور، فرض قيود على مسؤولين روس بارزين وقطاعات اقتصادية رئيسية، إلى جانب عقوبات على الدول المتعاونة مع روسيا.