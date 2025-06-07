https://sarabic.ae/20250607/إيران-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-لا-يتعارض-مع-معاهدة-حظر-انتشار-الأسلحة-النووية-1101412113.html

إيران: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

إيران: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

أكدت إيران، في مذكرة توضيحية لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه "من المُتوقع أن تستند تقييمات الوكالة حصرًا إلى مصادر موثوقة وغير مثيرة للجدل". 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T08:43+0000

2025-06-07T08:43+0000

2025-06-07T08:43+0000

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وقالت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مذكرتها التوضيحية، إنه "لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أن القضايا العالقة بين طهران والوكالة الذرية، تشكل خطرًا من حيث الانتشار النووي"، مؤكدة أن "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تم الإعلان عنها بالكامل للوكالة وقد تم التحقق منها من قِبلها"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضافت المذكرة: "بذلت إيران قصارى جهدها لتحديد مصدر الجزيئات المشبوهة في المواقع المعنية"، متابعة: "الجهات الأمنية المختصة في إيران اكتشفت في الآونة الأخيرة، مؤشرات إضافية تؤكد أن تلوث تلك المواقع كان نتيجة أعمال تخريب أو أنشطة عدائية".وأكدت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "إدراج بعض المواضيع غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة"، مشيرة إلى أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ليس محظورًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى جيرسي، أن "واشنطن ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مختلفة في حال استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم"، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.جاءت هذه التصريحات بعد رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، المقترح الأمريكي الخاص بإنشاء ما يشبه الـ"كونسورتيوم الإقليمي" (تجمع دولتين أو أكثر في عمل مشترك) لإدارة تخصيب اليورانيوم، ما أثار تساؤلات حول مصير المفاوضات المزمعة بين البلدين.وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.

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