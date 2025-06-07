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القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات الصناعة العسكرية ومخازن المسيرات الأوكرانية
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إيران: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
إيران: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكدت إيران، في مذكرة توضيحية لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه "من المُتوقع أن تستند تقييمات الوكالة حصرًا إلى مصادر موثوقة وغير مثيرة للجدل". 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T08:43+0000
2025-06-07T08:43+0000
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وقالت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مذكرتها التوضيحية، إنه "لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أن القضايا العالقة بين طهران والوكالة الذرية، تشكل خطرًا من حيث الانتشار النووي"، مؤكدة أن "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تم الإعلان عنها بالكامل للوكالة وقد تم التحقق منها من قِبلها"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضافت المذكرة: "بذلت إيران قصارى جهدها لتحديد مصدر الجزيئات المشبوهة في المواقع المعنية"، متابعة: "الجهات الأمنية المختصة في إيران اكتشفت في الآونة الأخيرة، مؤشرات إضافية تؤكد أن تلوث تلك المواقع كان نتيجة أعمال تخريب أو أنشطة عدائية".وأكدت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "إدراج بعض المواضيع غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة"، مشيرة إلى أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ليس محظورًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى جيرسي، أن "واشنطن ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مختلفة في حال استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم"، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.جاءت هذه التصريحات بعد رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، المقترح الأمريكي الخاص بإنشاء ما يشبه الـ"كونسورتيوم الإقليمي" (تجمع دولتين أو أكثر في عمل مشترك) لإدارة تخصيب اليورانيوم، ما أثار تساؤلات حول مصير المفاوضات المزمعة بين البلدين.وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.
https://sarabic.ae/20250604/خامنئي-يرد-على-مقترح-أمريكا-يتعارض-تماما-مع-مبدأ-سلطتنا-ولن-نتخلى-عن-تخصيب-اليورانيوم-1101291168.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

08:43 GMT 07.06.2025
© AFP 2023 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© AFP 2023 / Majid Asgaripour
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أكدت إيران، في مذكرة توضيحية لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه "من المُتوقع أن تستند تقييمات الوكالة حصرًا إلى مصادر موثوقة وغير مثيرة للجدل".
وقالت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مذكرتها التوضيحية، إنه "لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أن القضايا العالقة بين طهران والوكالة الذرية، تشكل خطرًا من حيث الانتشار النووي"، مؤكدة أن "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تم الإعلان عنها بالكامل للوكالة وقد تم التحقق منها من قِبلها"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضافت المذكرة: "بذلت إيران قصارى جهدها لتحديد مصدر الجزيئات المشبوهة في المواقع المعنية"، متابعة: "الجهات الأمنية المختصة في إيران اكتشفت في الآونة الأخيرة، مؤشرات إضافية تؤكد أن تلوث تلك المواقع كان نتيجة أعمال تخريب أو أنشطة عدائية".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
خامنئي يرد على مقترح أمريكا: يتعارض تماما مع مبدأ سلطتنا ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم
4 يونيو, 06:15 GMT
وأكدت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "إدراج بعض المواضيع غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة"، مشيرة إلى أن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ليس محظورًا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره لإيران من المضي في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح بذلك"، على حد قوله.
وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى جيرسي، أن "واشنطن ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مختلفة في حال استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم"، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
جاءت هذه التصريحات بعد رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، المقترح الأمريكي الخاص بإنشاء ما يشبه الـ"كونسورتيوم الإقليمي" (تجمع دولتين أو أكثر في عمل مشترك) لإدارة تخصيب اليورانيوم، ما أثار تساؤلات حول مصير المفاوضات المزمعة بين البلدين.
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
إعلام: إيران مستعدة لاتفاق مع واشنطن بشأن اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
4 يونيو, 03:21 GMT
وحتى الآن، عُقدت 5 جولات من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، وسط استمرار الخلافات حول قضيتي تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.
وتطالب أمريكا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض جوانب البرنامج النووي الإيراني، في حين تؤكد إيران أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتشترط رفع العقوبات بالكامل قبل التوصل إلى أي اتفاق.
كما تشدد طهران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، مطالبة بضمانات جدية لالتزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي.
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