https://sarabic.ae/20250607/ترامب-يتوعد-إيران-بـطريقة-مختلفة-حال-تخصيب-اليورانيوم---1101408634.html

ترامب يتوعد إيران بـ"طريقة مختلفة" حال تخصيب اليورانيوم

ترامب يتوعد إيران بـ"طريقة مختلفة" حال تخصيب اليورانيوم

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره لإيران من المضي في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح بذلك"، على حد قوله. 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T05:42+0000

2025-06-07T05:42+0000

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وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى جيرسي، مساء أمس الجمعة، أن "واشنطن ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مختلفة في حال استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم"، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يرغب في التصعيد، لكنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاتمًا حديثه، بالقول: "لن يكون لدينا خيار آخر.. لن نسمح بالتخصيب".جاءت هذه التصريحات بعد يومين من رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، المقترح الأمريكي الخاص بإنشاء ما يشبه الـ"كونسورتيوم الإقليمي" (تجمع دولتين أو أكثر في عمل مشترك) لإدارة تخصيب اليورانيوم، ما أثار تساؤلات حول مصير المفاوضات المزمعة بين البلدين. وكان من المتوقع عقد الجولة السادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية قريبًا، إلا أن خامنئي اعتبر أن المقترح الأمريكي يتعارض مع مصالح طهران.وتُعد هذه القضية أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، فبينما تؤكد طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، ترفض واشنطن ذلك بشكل قاطع، ما يزيد من تعقيد مسار المفاوضات الجارية.

https://sarabic.ae/20250607/إيران-تندد-بالقرار-الأمريكي-الجديدة-بحق-مواطنيها-1101408284.html

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