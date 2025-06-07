https://sarabic.ae/20250607/إيران-تعلن-توجيه-أكبر-ضربة-استخبارية-في-التاريخ-ضد-إسرائيل-1101421730.html
إيران تعلن توجيه "أكبر ضربة استخبارية في التاريخ" ضد إسرائيل
إيران تعلن توجيه "أكبر ضربة استخبارية في التاريخ" ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن إعلام إيراني رسمي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيرانية، شن ما وصفه بـ"أكبر ضربة استخبارية في التاريخ ضد إسرائيل". 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T13:23+0000
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وبحسب تلك المصادر، فقد "تمكن الجهاز من الحصول على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية بالغة الحساسية، تتضمن خططا ومنشآت نووية، ونقلها من داخل الأراضي المحتلة إلى داخل إيران"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي بيان صدر قبل 17 يوما، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، عن اعتقال شخصين يُدعيان روي مزراحي، وإلموغ أتياس، وكلاهما في الـ24 من العمر، ومن مدينة نيشر شمالي البلاد، للاشتباه في تورطهما بارتكاب مخالفات أمنية ذات صلة بإيران، وفي حال ثبت ارتباطهما بهذه العملية الاستخبارية، فإن توقيفهما جاء بعد تهريب الوثائق خارج الأراضي الإسرائيلية، بحسب الوكالة.وأكدت مصادر الوكالة أن "جهاز الاستخبارات الإيراني تمكّن من اختراق منظومة الأمن الإسرائيلية، والوصول إلى آلاف الوثائق المتعلقة بمشروعات الاحتلال ومنشآته النووية".وأضافت المصادر أن "الوثائق تم إيصالها بنجاح إلى وجهتها الآمنة"، مشيرة إلى أن "كمية المعلومات كبيرة للغاية، لدرجة أن مراجعتها وتحليل محتوياتها من صور ومقاطع فيديو يستغرق وقتا طويلا".
https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترفض-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بوصفه-يستند-لـوثائق-مزورة-قدمتها-إسرائيل-1101174262.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران تعلن توجيه "أكبر ضربة استخبارية في التاريخ" ضد إسرائيل
أعلن إعلام إيراني رسمي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيرانية، شن ما وصفه بـ"أكبر ضربة استخبارية في التاريخ ضد إسرائيل".
وبحسب تلك المصادر، فقد "تمكن الجهاز من الحصول على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية بالغة الحساسية، تتضمن خططا ومنشآت نووية، ونقلها من داخل الأراضي المحتلة إلى داخل إيران"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفي بيان صدر قبل 17 يوما، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، عن اعتقال شخصين يُدعيان روي مزراحي، وإلموغ أتياس، وكلاهما في الـ24 من العمر، ومن مدينة نيشر شمالي البلاد، للاشتباه في تورطهما بارتكاب مخالفات أمنية ذات صلة بإيران، وفي حال ثبت ارتباطهما بهذه العملية الاستخبارية، فإن توقيفهما جاء بعد تهريب الوثائق خارج الأراضي الإسرائيلية، بحسب الوكالة.
وأكدت مصادر الوكالة أن "جهاز الاستخبارات الإيراني تمكّن من اختراق منظومة الأمن الإسرائيلية، والوصول إلى آلاف الوثائق المتعلقة بمشروعات الاحتلال ومنشآته النووية".
وبحسب الوكالة، على الرغم من تنفيذ العملية منذ مدة، إلا أن "ضخامتها وحساسية المعلومات التي تم الحصول عليها استدعت حالة من التكتّم والسرية، خاصة لضمان نقل كامل الحمولة إلى مواقع آمنة داخل إيران".
وأضافت المصادر أن "الوثائق تم إيصالها بنجاح إلى وجهتها الآمنة"، مشيرة إلى أن "كمية المعلومات كبيرة للغاية، لدرجة أن مراجعتها وتحليل محتوياتها من صور ومقاطع فيديو يستغرق وقتا طويلا".