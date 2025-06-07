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إيران تعلن توجيه "أكبر ضربة استخبارية في التاريخ" ضد إسرائيل
إيران تعلن توجيه "أكبر ضربة استخبارية في التاريخ" ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن إعلام إيراني رسمي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيرانية، شن ما وصفه بـ"أكبر ضربة استخبارية في التاريخ ضد إسرائيل". 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T13:23+0000
2025-06-07T13:23+0000
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وبحسب تلك المصادر، فقد "تمكن الجهاز من الحصول على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية بالغة الحساسية، تتضمن خططا ومنشآت نووية، ونقلها من داخل الأراضي المحتلة إلى داخل إيران"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفي بيان صدر قبل 17 يوما، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، عن اعتقال شخصين يُدعيان روي مزراحي، وإلموغ أتياس، وكلاهما في الـ24 من العمر، ومن مدينة نيشر شمالي البلاد، للاشتباه في تورطهما بارتكاب مخالفات أمنية ذات صلة بإيران، وفي حال ثبت ارتباطهما بهذه العملية الاستخبارية، فإن توقيفهما جاء بعد تهريب الوثائق خارج الأراضي الإسرائيلية، بحسب الوكالة.وأكدت مصادر الوكالة أن "جهاز الاستخبارات الإيراني تمكّن من اختراق منظومة الأمن الإسرائيلية، والوصول إلى آلاف الوثائق المتعلقة بمشروعات الاحتلال ومنشآته النووية".وأضافت المصادر أن "الوثائق تم إيصالها بنجاح إلى وجهتها الآمنة"، مشيرة إلى أن "كمية المعلومات كبيرة للغاية، لدرجة أن مراجعتها وتحليل محتوياتها من صور ومقاطع فيديو يستغرق وقتا طويلا".
https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترفض-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بوصفه-يستند-لـوثائق-مزورة-قدمتها-إسرائيل-1101174262.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إيران تعلن توجيه "أكبر ضربة استخبارية في التاريخ" ضد إسرائيل

13:23 GMT 07.06.2025
© flickr.com / Philippe Putتجسس
تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
تجسس
© flickr.com / Philippe Put
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أعلن إعلام إيراني رسمي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن جهاز الاستخبارات الإيرانية، شن ما وصفه بـ"أكبر ضربة استخبارية في التاريخ ضد إسرائيل".
وبحسب تلك المصادر، فقد "تمكن الجهاز من الحصول على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية بالغة الحساسية، تتضمن خططا ومنشآت نووية، ونقلها من داخل الأراضي المحتلة إلى داخل إيران"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفي بيان صدر قبل 17 يوما، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، عن اعتقال شخصين يُدعيان روي مزراحي، وإلموغ أتياس، وكلاهما في الـ24 من العمر، ومن مدينة نيشر شمالي البلاد، للاشتباه في تورطهما بارتكاب مخالفات أمنية ذات صلة بإيران، وفي حال ثبت ارتباطهما بهذه العملية الاستخبارية، فإن توقيفهما جاء بعد تهريب الوثائق خارج الأراضي الإسرائيلية، بحسب الوكالة.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
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31 مايو, 19:41 GMT
وأكدت مصادر الوكالة أن "جهاز الاستخبارات الإيراني تمكّن من اختراق منظومة الأمن الإسرائيلية، والوصول إلى آلاف الوثائق المتعلقة بمشروعات الاحتلال ومنشآته النووية".

وبحسب الوكالة، على الرغم من تنفيذ العملية منذ مدة، إلا أن "ضخامتها وحساسية المعلومات التي تم الحصول عليها استدعت حالة من التكتّم والسرية، خاصة لضمان نقل كامل الحمولة إلى مواقع آمنة داخل إيران".

وأضافت المصادر أن "الوثائق تم إيصالها بنجاح إلى وجهتها الآمنة"، مشيرة إلى أن "كمية المعلومات كبيرة للغاية، لدرجة أن مراجعتها وتحليل محتوياتها من صور ومقاطع فيديو يستغرق وقتا طويلا".
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