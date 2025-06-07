https://sarabic.ae/20250607/الحكومة-السودانية-تتهم-الدعم-السريع-بنهب-مساعدات-دارفور-بعد-قصفها-1101425028.html
الحكومة السودانية تتهم "الدعم السريع" بنهب مساعدات دارفور بعد قصفها
الحكومة السودانية تتهم "الدعم السريع" بنهب مساعدات دارفور بعد قصفها
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية السودانية بأن قوات الدعم السريع، أقدمت على "نهب المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور، بعد أن قصفتها... 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T14:18+0000
2025-06-07T14:18+0000
2025-06-07T14:18+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء أمس الجمعة، أن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تبادلا الاتهامات بقصف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ببلدة الكومة شمالي ولاية شمال دارفور، كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر.فيما أدان برنامج الغذاء العالمي الحادثة، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من عمال الإغاثة على الأقل، ودعت لفتح تحقيق لمعرفة الطرف المتورط في قصف القافلة.كما أدان البرنامج ما أسماه بـ"السلوك البربري لقوات الدعم السريع" بقصف سوق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان عشية عيد الأضحى، ما أدى لسقوط قتلى، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف يجسد "افتقاد قوات الدعم السريع للحس الإنساني واستخفافها بحرمة الأعياد والمناسبات الدينية"، على حد وصفه.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام سودانية، أن 14 شخصا لقوا مصرعهم في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع، استهدف سوقا داخل مخيم للنازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، أن "قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرات قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور".وأعربت الحكومة السودانية، في بيان لها، عن بالغ استهجانها وقلقها العميق إزاء هذه الحادثة الخطيرة، مؤكدة أنها "محاولة متعمدة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها في إيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين".وقُتل 13 مدنيا على الأقل بينهم كادر طبي، السبت الماضي، خلال هجمات شنتها قوات "الدعم السريع" على مناطق في ولايتي غرب وجنوب كردفان.ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، عن مصادر محلية أن "الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين، شملت القتل والنهب والتهجير القسري، بعد سيطرتها على مدن الدبيبات والحمادي وكازقيل بجنوب كردفان، ومحلية الخوي والقرى المحيطة بها بغرب كردفان".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
الحكومة السودانية تتهم "الدعم السريع" بنهب مساعدات دارفور بعد قصفها
صرحت وزارة الخارجية السودانية بأن قوات الدعم السريع، أقدمت على "نهب المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور، بعد أن قصفتها وأحرقتها، في وقت سابق"، على حد قولها.
وذكر الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء أمس الجمعة، أن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تبادلا الاتهامات بقصف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ببلدة الكومة شمالي ولاية شمال دارفور، كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر.
فيما أدان برنامج الغذاء العالمي الحادثة، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من عمال الإغاثة على الأقل، ودعت لفتح تحقيق لمعرفة الطرف المتورط في قصف القافلة.
كما أدان البرنامج ما أسماه بـ"السلوك البربري لقوات الدعم السريع" بقصف سوق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان عشية عيد الأضحى، ما أدى لسقوط قتلى، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف يجسد "افتقاد قوات الدعم السريع للحس الإنساني واستخفافها بحرمة الأعياد والمناسبات الدينية"، على حد وصفه.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام سودانية، أن 14 شخصا لقوا مصرعهم في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع، استهدف سوقا داخل مخيم للنازحين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقالت القوة المشتركة في السودان، إن "قصف قوات الدعم السريع استهدف سوق نيفاشا ومعسكر أبو شوك في الفاشر غربي السودان"، مؤكدة أن هناك عدد كبير من الجرحى.
وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، أن "قوات الدعم السريع استهدفت بمسيرات قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة
في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور".
وأعربت الحكومة السودانية، في بيان لها
، عن بالغ استهجانها وقلقها العميق إزاء هذه الحادثة الخطيرة، مؤكدة أنها "محاولة متعمدة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها في إيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين".
وقال البيان إن "الهجمات الإجرامية أسفرت عن تدمير عدد من الشاحنات التابعة للأمم المتحدة، ومقتل عدد من الحراس والسائقين والمواطنين، إلى جانب إصابة آخرين من أفراد الحماية المرافقة للقافلة".
وقُتل 13 مدنيا على الأقل
بينهم كادر طبي، السبت الماضي، خلال هجمات شنتها قوات "الدعم السريع" على مناطق في ولايتي غرب وجنوب كردفان.
ونقل الموقع
الإلكتروني "سودان تربيون"، عن مصادر محلية أن "الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين، شملت القتل والنهب والتهجير القسري، بعد سيطرتها على مدن الدبيبات والحمادي وكازقيل بجنوب كردفان، ومحلية الخوي والقرى المحيطة بها بغرب كردفان".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية
والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.